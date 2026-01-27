“รมว.นฤมล’ ถกบอร์ด ก.ค.ศ.
ไฟเขียวเงินพิเศษสายพัสดุ
2,000–6,000 บาทต่อเดือน
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 เวลา 13.00 น. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2569 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
โดย ศ.ดร.นฤมล กล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติในหลายเรื่องที่ช่วยแก้ไขปัญหาเส้นทางอาชีพของครูให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งจากการลงพื้นที่ที่นครสวรรค์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ก็ได้รับฟังประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ยังไม่เอื้ออำนวยมากนัก ทำให้บางจังหวัดไม่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์เลยแม้แต่คนเดียว จึงขอฝากคณะกรรมการฯ หาแนวทางปรับปรุงในเรื่องนี้ เพื่อให้สามารถคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนได้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละพื้นที่
นอกจากนี้ ศ.ดร.นฤมล เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ที่ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และนักวิชาการพัสดุ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในลักษณะเดียวกับข้าราชการพลเรือน ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบนี้
“การปรับปรุงระเบียบครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับข้าราชการประเภทอื่น โดยเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและนักวิชาการพัสดุอย่างชัดเจน” รมว.ศธ.กล่าว
ด้าน ดร.ธนู ขวัญเดช เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ระเบียบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความรับผิดชอบสูง และความเสี่ยงสูงเนื่องจากต้องปฏิบัติงานในการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน โดยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษนี้จะจ่ายเพิ่มเติมจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา 2,000 - 6,000 บาท ต่อเดือนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ถือเป็นเงินเพิ่มรายเดือนพิเศษเพิ่มเติมสำหรับข้าราชการที่ทำงานด้านพัสดุ และผ่านการอบรมในหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางกำหนด รวมถึงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบด้วย ซึ่งภายหลังจาก ก.ค.ศ. เห็นชอบแล้ว จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป
นอกจากนี้ที่ประชุม ก.ค.ศ. ยังมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ. และ รอง ผอ. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอและจังหวัด ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นชอบแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อพิจารณารางวัลจากผลงานเชิงประจักษ์ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองรางวัลเชิงประจักษ์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำมาใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยะฐานะตาม ว1/2569 นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้ สพฐ. และ สำนักงาน ก.ค.ศ. หารือร่วมกันเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ก่อนนำเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป