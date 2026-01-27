จับตาเลือกตั้ง
สส.เขต3ชุมพร
ค่ายสีฟ้ากระแส
สีน้ำเงินกระสุน
จังหวัดชุมพรคือประตูสู่ภาคใต้ จังหวัดนี้มีสส.สามคน เลือกตั้งผู้เเทนฯล่าสุดคือ ปี2566พรรครวมไทยสร้างชาติคว้าสามเขตนี้เเละคะเเนนสส.บัญชีรายชื่อไว้ในลำดับที่หนึ่งของจังหวัด เเบบทิ้งห่างพรรคอื่นๆขาดลอย
ที่มาที่ไปของเเวดวงการเมืองชุมพรนั้นพบว่า จังหวัดนี้เคยเป็นที่มั่นของพรรคประชาธิปัตย์มานานหลายสิบปี เเละพื้นเพของ“ตระกูลจุลใส”ที่ตอนนี้บารมีครองการเมืองท้องถิ่นเเละระดับชาติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้น “จุมพล จุลใส”หรืออดีตสส.ลูกหมีนัันเคยสังกัดพรรคสีฟ้ามาก่อนที่จุมพลจะพาคนในครอบครัวย้ายไปพรรครวมพลังประชาชาติไทยในปี2562เเละปี2566ครอบครัวนี้ก็ย้ายมาสังกัดพรรคลุงตู่ เเละปี2569นี้ ตระกูลจุลใสยกขบวนมาเเตะมือพรรคภูมืใจไทย
สมการการเมืองเเบบนี้เเปลว่า ครอบครัวจุลใสย้ายพรรคเเทบทุกคราว จนคล้ายไร้จุดยืน/อุดมการณ์การเมิอง บวกกับกระเเสข่าวที่คนในชุมพรรู้ดีว่า ทุนของครอบครัวนี้ในการทำงานการเมืองนั้นสะอาดหรือไม่ ?เเละเเนวการพัฒนาในเเปดอำเภอนั้นมึสิ่งใดดีขึ้นหรือยืนอยู่กับที่..กับการเมืองสองเวทีนี้ที่ตระกูลจุลใสครองไว้
เลือกตั้งคราวนี้ในจังหวัดชุมพรนั้น กูรูการเมืองชี้ว่าเเข่งกันสนุกระหว่างพรรคสีฟ้ากับพรรคสีน้ำเงิน เพราะพรรคประชาธิปัตย์ยุคอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คัมเเบ็คหัวหน้าพรรครอบสองนั้น โพลหลายสำนักให้ราคาบวก เเละเเนวโน้มสส.พื้นที่ภาคใต้/บัญชีรายชื่อ ของพรรคสึฟ้าจะมีโอกาสได้สส.เพิ่มหลายคน
ส่วนพรรคสีน้ำเงินที่หวัง30สส.จาก59ที่นั่งในระบบเขตของสิบสี่จังหวัดด้ามขวานนั้น จ.ชุมพรคือเป้าหมายหลักที่ค่ายสีน้ำเงินหวังยกทีมในสามเขค
เขตหนึ่งที่น่าสนใจในจ.ชุมพร คือเขต 3 ระหว่างผู้สมัครคู่เดิมคือ “สุพล จุลใส”อดีตสส.เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติที่วันนี้ย้ายมาเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยลงป้องกันเเชมป์ โดยตัวเเปรหลักที่เบียดสู้คือ “มีศักดิ์ ภักดีคง”พรรคประชาธิปัตย์ โดยตอนนี้ราคาชองมีศักดิ์ในฐานะอดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอดีตอธิบดีกรมประมงกำลังดีดตัวเเละกระเเสดีกว่าเลือกตั้งสส.เที่ยวที่แล้วมากเพราะได้คะเเนน“อภิสิทธิ์ฟีเวอร์”ที่ยืนยัน“ไม่เอาทุนสีเทา”มาบวกเพิ่ม จนเสียงตอบรับพรรคปชป.เเละมีศักดิ์ ดีขึ้นมากจนมีสิทธิปักธงปชป.ได้
อีกด้านหนึ่ง ที่ผ่านมาพบว่า สุพลไม่มีผลงานและไม่มีบทบาทของสส.เเม้ลูกช้างจะเคยนั่งนายกอบจ.ชุมพรมาก่อนลงสนามสส. เเละมีเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นหนุนก็ตาม เเต่ภาวะตอนนี้พบว่าประชาชน “รับไม่ได้กับการที่ครอบครัวจุลใสย้ายพรรคทุกครั้งที่ลงสมัครสส.”จนโดนบางคนในเมืองหลังสวนมองว่า “ย้ายเพื่อเงินและผลประโยชน์ส่วนตัว” ส่งผลให้กระเเสสีฟ้าตอนนี้ฟื้นตัวเบียดสีน้ำเงินทุกนาที
จนเเว่วมาไกลๆว่า มัดจำหนึ่งเเบงก์สีเทา:1คะเเนนเสียงในเเปดอำเภอเเละพื้นที่เขตสาม จ.ชุมพรปูพรมล่วงหน้าเเล้วจากใครบางคนเเละบางพรรคที่หวังชนะนั้น ได้ขยับเเล้วเเละน่าจะดีดราคาขึ้นอีกในช่วงสิบกว่าวันนี้แบบไม่เห็นหัวกกต.
ดังนั้นกกต. ตำรวจภูธรภาค8เเละตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรควรตื่นตัวเเละจับตาการซื้อสิทธิขายเสียงงวดนี้ให้ดี โดยต้องจับกุมคนผิดจริงๆ เเละสาวไส้ถึงตัวการให้ได้ ไม่อย่างนั้นอิทธิพลมืดของใครบางคนจะกลืนกินคะเเนนบริสุทธิ์ของคนชุมพรไปหมด
สำคัญสุด หากเงินสีเทายังคลุมการหาเสียงสส.สามเขตนี้ได้ สี่ปีข้างหน้าการพัฒนาจ.ชุมพรอาจจะยืนอยู่จุดเดิมต่อไป