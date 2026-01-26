อังคาร 27 ม.ค.
ลุ้นศาลอาญาคดีทุจริต ฯ
ปมฟ้อง 7 กกต.-เลขาฯ
ออกหัวหรือก้อย หรือเลื่อน
เรื่องคดีความที่น่าสนใจสัปดาห์นี้ มีเรื่องหนึ่งขอให้รอติดตามว่าจะออกหัวหรือออกก้อย หรือจะเลื่อน คือคดีที่อยู่ในการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นคดีที่กลุ่มผู้สมัครสว.แต่ไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายร่วมกันยื่นฟ้องเอาผิดคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. โดยมีนายอิทธิพร บุญประคอง อดีตประธานกกต. กับพวกทั้ง 7 คน และนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. มีชื่อโดนฟ้อง ในข้อหาทำนองว่า การสอบสวนคดีฮั้วสว.ของกกต.มีความล่าช้า คดีไม่คืบหน้า ก็เลยฟ้องเอาผิด ข้อหาเกียร์ว่าง ซึ่งศาลฯ ก็ให้ ผู้ถูกยื่นฟ้องทั้งหมด ส่งเอกสารชี้แจงมาให้ศาลฯโดยศาลนัดฟังคำสั่งคดีวันที่ 27 ม.ค. 69 เวลา 09.30 น.
พบว่าที่ผ่านมา ยังไม่มีข่าวว่า ผู้ถูกฟ้องทั้งหมด ซึ่งบางคนก็พ้นจากการเป็นกกต.ไปแล้วเช่น นายอิทธิพร อดีตประธานกกต.รวมถึงกกต.ที่ปัจจุบัน ก็เป็นกกต.อยู่ เช่นนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ สุดท้ายแล้ว ได้มีการส่งเอกสารไปให้ศาลฯ ครบถ้วนเรียบร้อยหรือไม่ มีอะไรติดขัดหรือไม่
ดังนั้น อังคารนี้ ก็ต้องดูว่าผลจะออกมาอย่างไร เพราะไม่แน่ อาจไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก่อนหน้านี้ ก็มีการออกมาวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายว่า หากศาลอาญาฯ ไม่รับฟ้องคดีไว้พิจารณา เรื่องก็จบ แต่หากรับฟ้อง ก็ต้องดูว่า จะมีการสั่งให้ บุคคลที่ถูกฟ้อง ที่ตอนนี้ทำหน้าที่อยู่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ หากมีคำสั่ง มันก็อาจส่งผลต่อการควบคุมดูแลการเลือกตั้งได้ เพราะอย่าง ตัว นายแสวง เลขาธิการกกต.ก็มีชื่อด้วย แต่หากอังคารนี้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีแผ่นดินไหวจากศาลอาญาคดีทุจริตฯไปถึงสำนักงานกกต. การเลือกตั้ง ก็คงดำเนินไปตามปกติ ก็ได้ ผลเป็นอย่างไร ต้องติดตามกัน