“โอกาสใหม่”มั่นใจ
ฟื้นกองทุนหมู่บ้านฯทั้งระบบ
ฟื้นเศรษฐกิจ-ชุมชนมั่นคง
22มค.2569- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สายวันนี้ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคโอกาสใหม่ ได้เข้าเเนะนำนโยบายของพรรคที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งสส.วันที่8กพ.นี้ โดยได้ขอโอกาสชี้เเจงนโยบายพรรคต่อตัวเเทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเเละชุมชนเมืองภาคกลาง25จังหวัด ในการประชุมครั้งที่1/2569 ที่โรงเเรมเเกรนด์พระนคร อ.อุทัย จ.อยุธยา
นายศรัณย์วุฒิกล่าวว่า เลือกตั้งครั้งนี้ขอโอกาสให้ตนกลับไปเป็นดาวสภาเเละสส.อีกครั้ง เพราะตนจะขับเคลื่อนทุกนโยบายพรรคร่วมกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรค เพราะเชื่อว่าคนไทยได้ประโยชน์ทุกด้าน การเลือกตั้งครั้งนี้ ตนอาสามาทำงานกับพรรคโอกาสใหม่ ตนมั่นใจว่าหนึ่งในนโยบายของพรรคที่ตนจะผลักดันหากได้เป็นพรรครัฐบาลคือ ฟื้นฟูเเละยกระดับกองทุนหมู่บ้านเเละชุมชนเมือง เพื่อสร้างรายได้ให้คนไทยกว่าเจ็ดหมื่นเเห่งทั่วประเทศ
ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคโอกาสใหม่กล่าวว่า
เเนวทางคือรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านฯเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างพลังการผลิต สร้างรายได้ให้กองทุนฯ ยกระดับSML ส่งเสริมสินค้าโอท็อปให้เป็นรูปเเบบหมู่บ้านOITAของญี่ปุ่น คือเปลี่ยนโอท็อปของไทยเพื่อเเปรรูปสินค้าเกษตรในการส่งออกเพื่อสร้างรายได้ให้ทุกตำบลทุกหมู่บ้านอีกหลายเท่า/ปี เเละทุกพื้นที่จะเป็นชุมชนศิวิไลซ์ทั่วประเทศในสี่ปีข้างหน้าเเน่นอน
ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคโอกาสใหม่กล่าวว่ากรณีนี้ ตนมองว่ารัฐต้องมีเงินสวัสดิการให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านฯคนละ3000-5000บาท/เดือนเหมือนอสม. เพื่อตอบเเทนการทำงานให้ชุมชน เเละสิ่งสำคัญ รัฐต้องเพิ่มทุนเพื่อสร้างอาชีพ สร้างเงิน สร้างงานเพื่อเอาลูกหลานกลับบ้าน ด้วยการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านฯให้เข้มเเข็งด้วยการจัดตั้งกองทุนกลางเพื่อเป็นทุนสำรอง รวมทั้งออกระเบียบสถาบันการเงินชุมชนฯ เเละออกระเบียบเครือข่ายเป็นสภากองทุนหมู่บ้านโดยมีกฎหมายรองรับทุกประการ
ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคโอกาสใหม่กล่าวว่ากองทุนหมู่บ้านฯทั่วประเทศกว่าเจ็ดหมื่นเเห่งเสมือนรถไฟความเร็วต่ำที่โอบอุ้มรากหญ้าที่จะฟื้นเศรษฐกิจรากหญ้าร้อยละเเปดสิบของประเทศ ที่จะเชื่อมโยงทุกหมู่บ้านเเละตำบลที่จะสร้างงานให้คนในชุมชนทำงานในบ้านเกิด พรรคจะผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้หากได้เป็นพรรครัฐบาล เเละหากพรรคร่วมรัฐบาลใดไม่ขับเคลื่อน ตนพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านในพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเร่งรัดติดตามผลักดันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้นโยบายนี้เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วเเละมั่นคง