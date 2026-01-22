“หลวงพ่อป๋อง” พระนักพัฒนา-พระผู้ให้ ไม่เพียงทำวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ แต่ยังสร้างอาชีพให้ชาวบ้าน ช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากมานานกว่า 20 ปี!

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.นครราชสีมา เพื่อรู้จัก “หลวงพ่อป๋อง” พระนักพัฒนาที่ไม่เพียงทำวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างอาชีพให้ชาวบ้านในชุมชน แต่ยังอุปถัมภ์ค้ำชูโรงเรียนหลายแห่ง รวมทั้งเป็นพระที่ช่วยคลายทุกข์และความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมานานถึง 26 ปี
จาก...เด็กที่เข้าวัดตั้งแต่เด็ก สู่...พระครูโกศลวิทยาคม (หลวงพ่อป๋อง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมานมิตร จ.นครราชสีมา
“ฉันนี่ตั้งแต่เป็นเด็กน้อย อยู่กับคนเฒ่าคนแก่ อยู่กับปู่ย่าตายาย ฉันอยู่กับยาย ยายอายุ 90 กว่าปี 95 ปี เลี้ยงดูฉันมา พอถึงเวลามาวัด แกจะชวนมาวัดทุกวันพระ ก็เลยติดนิสัยมาเลยตั้งแต่ ป.3 โน่น ไม่ไปไหนมาไหน เที่ยวก็ไม่เที่ยว ไม่เอาอะไรสักอย่าง ได้แต่สวดมนต์ทำวัตรอยู่กับยาย ทำไร่ทำนาทำสวนทุกวัน ก็เลยติดเป็นนิสัย พออายุครบบวช ไปคัดเลือกทหารก่อน พอ 21-22 ปี ก็บวชเลย”
เลือกเดินสายธรรมะ เพื่อจิตใจสงบ!
“ก็เห็นมันวุ่นวาย เห็นคนมีแต่คนกินคนเที่ยวคนเล่น เห็นในชุมชนเห็นหลายอย่าง เห็นชีวิตคนเราหลายอย่าง เราเอาธรรมะ หลักของพระพุทธเจ้าดีกว่า ฉันว่ามันจิตสงบกว่ากัน”
“แต่ก่อนบวชใหม่ๆ เราก็ไปศึกษาก่อน เดินธุดงค์ก่อน ไปศึกษาไปวัดนั้นวัดนี้ ไปเรียนสำนักนั้นสำนักนี้ แล้วก็มาเล่าให้โยมในบ้านฟัง แล้วก็มาซื้อบาตร เราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะ บอกโยม วัด โรงเรียน บ้าน จะได้เจริญ”
เนรมิตพื้นที่กว่า 80 ไร่ ให้มีประโยชน์ พร้อมสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้าน!
“(ถาม-พื้นที่วัดถือว่ากว้างขวางมาก ตอนนี้มีกี่ไร่?) ทีแรก 23 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา เดี๋ยวนี้โยมถวายมาและซื้อเพิ่ม ก็เป็น 80 กว่าไร่ (ถาม-แล้วเราใช้ทำประโยชน์อะไรบ้าง?) 80 ไร่นี่ไม่ว่างสักที่ พื้นที่ 1.เขตนี้เป็นสวนผลไม้ เป็นฝรั่ง มะม่วง ถนนนี่ก็จะเป็นขี้เหล็ก ปลูกไว้ 2,000 กว่าต้น เป็นถนนกินได้ ทำไมถนนกินได้ ชาวบ้านเดินตามถนนนี่ เก็บไปกินได้เลย และมีนาข้าว มีสวนผัก มีไร่นาสวนผสม มีทุกอย่าง โคกหนองนา ไปถึงโน่น ศาลาปฏิบัติธรรม วิหาร สนาม ให้นักเรียนมาเล่นกีฬาซ้อมกีฬาได้”
“แต่ก่อนที่นานี้มันรกร้าง ตรงนี้ทำอะไรไม่ได้เลย เป็นดินทราย โยมเห็นฉันปลูกต้นไม้ พระปลูกงามแท้ ยกที่ให้เลย พระทำเลย ทำๆๆ ก็มาปรุงดินใหม่ เอาดินทุ่งนามา แล้วใส่แกลบ ชี้วัว และปูนขาว ปลูกได้เลย โยมบอก ทำไมพระทำได้กิน โยมต้องปรับปรุงใหม่ เปลี่ยนแปลงใหม่ มันไม่หมือนแต่ก่อน ของฉันเลียนแบบแต่ก่อน คือไม่ฉีดยา (ถาม-ได้พัฒนาวัดแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ของการใช้ประโยชน์ด้วยหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง?) เศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 ร.10 โคกหนองนา”
“ตอนนี้ที่ส่งเสริมทำนะ ทำเกษตร ทำเสื่อ ทำมีด ทำไม้กวาด และทำขนมโบราณขาย ทุกคนฝึกทุกอย่าง ทำพริก ทำทุกอย่าง ขายหมด พอมีรายได้ทุกอย่าง (ถาม-ทำเกษตรปลูกอะไรบ้าง?) ปลูกหอม กระเทียม ผักกาด ผักชี ฝรั่ง อ้อย ปลูกทุกอย่าง (ถาม-พอได้ผลผลิตมา?) ให้โยมเอาไปขาย กำละ 10 บาท โยมก็จะเก็บเงินเอาไว้ เก็บเป็นกองทุนไว้ ตั้งกองทุนไว้ ขายผัก เก็บไว้ๆ แล้วก็เฉลี่ยให้คนที่ทำสวนทำงาน วันละ 300 พอกองทุนเหลือปั๊บ ใครเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ให้เขาไปรักษา”
ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง-ผู้ตกทุกข์ได้ยาก!
“ทานนี่สำคัญที่สุดเลย ทานใหญ่ที่สุด ให้ทาน เขาไม่มีข้าวไม่มีน้ำ เราก็ไปถาม ไปสืบเลยนะ วันนี้บ้านมีข้าวมีน้ำไหม ให้ อสม. คุยกับ อสม. อสม.ในตำบลหนองงูเหลือม 227 คน บ้านไหนมีข้าวมีน้ำ บ้านไหนไม่มี อสม.บ้านนี้เอาไปทางนี้ เอาไปแจกผู้ป่วย ใน อ.เฉลิมพระเกียรติ วัดสมานมิตร ทำ 5 ตำบล”
อัญชนา ชูโคตรนา ชาวบ้าน ซึ่งมีแม่ป่วยติดเตียง พูดถึงหลวงพ่อป๋องว่า“หลวงพ่อจรรโลงใจชาวบ้านทุกคน มีแต่คนรักและนับถือแก บกพร่องอะไร แกดูแลหมด ในชุมชนหมู่บ้าน มีแต่แกช่วยเหลือ เหมือนที่พึ่งทางใจทางกายได้หมด ชาวบ้านลูกหลาน คนเฒ่าคนแก่ไม่มีใครไม่รัก ภูมิใจดีใจปลื้มใจมาก ไม่รู้จะพูดยังไง แต่ลึกๆ คือรักแก อยากให้แกอยู่พัฒนาแบบนี้ไปนานๆ”
ด้านนิยม ใยงูเหลือม ชาวบ้านที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อป๋องให้มีงานทำ และช่วยเหลือยามลำบาก พูดถึงหลวงพ่อเช่นกัน“ตอนแรกมาทำงานก่อสร้าง ทีนี้พอเขาเอาควายมา ท่านไม่มีคนเลี้ยง สงสาร ก็เลยช่วยเอาไปกินน้ำ ทีนี้วัวควายก็ติดคนเลี้ยงดู พอเห็นเดินผ่าน มันก็มองๆ พระอาจารย์เลยบอก แกไปดูควายไป ฉันก็เลยมาเลี้ยงวัวควาย”
“(ถาม-แล้วเป็นยังไงพอมาทำงานกับหลวงพ่อ ชีวิตเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง?) มันก็ดีขึ้น เพราะแกช่วยเหลือทุกอย่าง อะไรที่แกพอช่วยได้แกก็ช่วย ทำนาไม่ใช่ว่ามีข้าวกินนะ บางทีข้าวหมด พอข้าวหมด ไม่เคยบอกแกเลย แกก็จะให้ไปกินตลอด หลวงพ่อช่วยเรื่องงาน การกิน ให้โอกาสทุกอย่าง”
หลวงพ่อ...ช่วยคนไม่ให้คิดสั้น!
“มีคนหนึ่งเขาคิด มันวุ่นวายในครอบครัว คิดจะฆ่าตัวตาย ถือเชือกอันหนึ่งจะผูกคอตาย ฉันไปเจออยู่กับต้นไม้ โยม คนป่วยยังอยากรักษาให้หาย เราแข็งแรง เราฆ่าตัวตายทำไม มันเป็นบาป เราก็พาเขาคุย ให้เขาอดทนไว้ วันนี้ไม่ดี พรุ่งนี้มันก็ดี ต้องให้กำลังใจเขา เขาจะได้มีกำลังใจต่อสู้ไป ช่วยเหลือคนด้วยกันนี่แหละ เป็นพระไม่ใช่อยู่เฉยๆ ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่ได้นะ พระคือผู้ให้ สุขคือผู้ขอนะ อย่าไปเอาอย่างเดียวนะ เอาอย่างเดียว มันเป็นบาป ต้องให้เขาด้วย หลวงพ่อยังบอกว่า ยิ่งให้ยิ่งได้”
อุปถัมภ์ด้านการศึกษา!
“ตอนนี้ให้ทุนการศึกษา 15 โรงเรียนทุกปี ฉันต้องให้การศึกษาดีที่สุดเลย นี่กำลังสร้างโรงเรียน สร้างห้องน้ำ ไปสร้างหลายโรงเรียนนะ ไม่ใช่โรงเรียนเดียวนะ แต่ใช่แต่โรงเรียนเรานะ โรงเรียนอื่นในอำเภอ นอกพื้นที่ ถึงโน่น อุบลฯ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ได้หลายโรงเรียนนะ ไปทำห้องน้ำให้ใหม่ อะไรให้ใหม่ ในเขตนี้ก็ได้หลายโรงเรียนอยู่ เรามีน้อย แต่เราทำบ่อยๆ”
พลังแห่งศรัทธา “หลวงพ่อป๋อง” ดึงคนเข้าวัด!
“(ถาม-ทุกวันนี้ชุมชนที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง?) เปลี่ยนหลายอย่างเลย สมัยแต่ก่อน โยมมาวัดไม่กี่คน 10-20 คน เดี๋ยวนี้ทุกวันพระ 100-200 คน ส่งเสริมดูแลกัน เข้าใจกัน ทั้งพระทั้งโยมคุยกันสนิทสนม ชุมชนก็เจริญ ความทุกข์ความโศก ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใครมีอะไรก็ช่วยเหลือกัน ถึงเวลามีงานในหมู่บ้าน ก็ไปดูแลช่วยโยม งานศพ งานแต่ง งานบวช ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”
“(ถาม-ในมุมมองของพระอาจารย์รู้สึกยังไงกับสิ่งที่ตัวเองได้ปฏิบัติมา?) ทำได้ขนาดนี้ ก็ยังดีอยู่ แต่ยังไม่พอ ต้องทำไปเรื่อยๆ ตอนนี้มันอยู่ในหมู่บ้านแล้ว ตอนออกตำบลแล้ว ตอนนี้กำลังเข้าอำเภอ ก็ต้องไปจังหวัดต่อไป”
ข้อคิดดำรงตน ต้องรู้จัก “ช่างมัน” “อดทน” “ละอายต่อบาป”!
“(ถาม-ในช่วงของการทำงาน ผมเชื่อว่าไม่ว่าพระหรือฆราวาสหรือคนทั่วไปย่อมมีอุปสรรค ความท้อแท้สำหรับพระอาจารย์เคยมีบ้างไหม?) เคยมี แต่ว่าขึ้นช่างเป็นใหญ่ หลวงพ่อสอนมา ขึ้นช่างเป็นใหญ่ ช่างมันเถอะ ใครว่าอะไรก็ช่างมันเถอะ ช่างมัน เราคิดว่าทำดีไว้แล้ว เราไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่ให้คนอื่นเป็นทุกข์ คือช่างมันเถอะ ใครว่าก็ช่างมัน (ถาม-แต่ความทุกข์มันล้อมตัวทุกคนเลย?) ไม่ต้องห่วง ทุกข์อย่างนี้ทุกคนแหละ แต่อย่าไปยึดติดกับมันมาก เราก็ต้องใช้หลักธรรมพระพุทธเจ้า ขันติคือความอดทน หิริโอตัปปะ คือความละอายต่อบาป อดทนๆๆ เดี๋ยวก็ชนะ”
หลวงพ่อป๋อง...พระนักพัฒนาผู้มีแต่ให้!
“โรงเรียนสร้างแล้วหลายโรงเรียน อยากสร้าง รพ. ฉันเห็นคนป่วยมาก ฉันคิด ทำยังไงจะหาทุนทรัพย์สร้าง รพ.ได้ (ถาม-เป้าหมายสูงสุดในชีวิตคืออะไร) สูงสุดฉันอยากให้อวัยวะคนอื่น เอาที่พอตายปั๊บให้อะไรที่ใช้ได้ แล้วค่อยเอาสังขารมาเผา”
