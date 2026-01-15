“น้องออแกน” 7 ขวบยอดกตัญญู เห็นพ่อแม่ลำบาก ฐานะขัดสน อาสาเล่นดนตรีไทย-รำไทย ช่วยครอบครัวหารายได้หล่อเลี้ยง 5 ชีวิต!

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อรู้จัก “น้องออแกน” หนูน้อยวัยไม่ถึง 10 ขวบ แต่ใช้ความสามารถทั้งด้านเล่นดนตรีไทยและฟ้อนรำ เพื่อช่วยพ่อแม่หารายได้ ท่ามกลางความขัดสนของครอบครัวที่ไม่ค่อยมีงาน แต่มีสมาชิกในครอบครัวถึง 5 ชีวิต
“พ่อทำงานขับรถ แม่ก็นั่งเย็บผ้าถึงตี 1 เสาร์อาทิตย์หนูชอบช่วยแม่ตอนกลางคืน ช่วยแม่กลับงาน”
ด.ญ.อภิชญา นุ่มเจริญ หรือน้องออแกน กับวัยแค่ 7 ขวบ พูดถึงการทำงานหารายได้ของพ่อ (เจริญ นุ่มเจริญ) ที่ปัจจุบันมีอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ขณะที่แม่ (ใกล้รุ่ง แก้กลาง) รับจ้างเย็บผ้า ซึ่งรายได้ของพ่อและแม่ล้วนไม่แน่นอน เพราะไม่ค่อยมีงาน
“ถึงแม่เย็บผ้า บางวันแม่ก็มีงานเย็บ บางวันก็ไม่มี ไม่แน่นอน บางทีเพื่อนบ้านก็มาให้เย็บขากางเกง ซ่อมกางเกง ปะอะไรอย่างนี้ ตัวละ 20 บาท บางครั้งเด็กเอามาให้เย็บ เราก็บอก ไม่เป็นไรลูก เย็บนิดเดียว (ถาม-โห แล้วรายได้หลักมาจากทางไหน?) ก็วิ่งรถ พ่อเขาวิ่งรถเป็นหลัก”
ขณะที่พ่อ (เจริญ นุ่มเจริญ) ยอมรับว่า“รายได้หลักก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับ (ถาม-วันหนึ่งรายได้เยอะไหม?) มันก็ได้ไม่เยอะ เต็มที่ก็ 300 300 นี่ก็หืดขึ้นคอแล้ว”
รายได้ 300 ต่อวัน แต่ต้องหล่อเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวถึง 5 ชีวิต (พ่อแม่-ลูกสาว 2 -หลานชาย 1) หากย้อนกลับไป ก่อนที่พ่อจะหันมายึดอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง นักดนตรีไทยอย่างพ่อ ผู้เป็นเจ้าของวงปี่พาทย์มอญ คณะ “ไก่ วงไทย” เคยมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างไม่ลำบาก เพราะงานมีมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความนิยมต่อดนตรีไทยก็ลดน้อยลง ทำให้งานจ้างวงปี่พาทย์ของพ่อถดถอยตามไปด้วย จนพ่อไม่สามารถยึดเป็นอาชีพหลักอาชีพเดียวได้อีกต่อไป
“สมัยหนุ่มๆ งานเล่นดนตรีวงปี่พาทย์มีตลอด บางทีวันหนึ่งมี 2 งาน พอเริ่มเย็นปุ๊บ ก็ตีรถไปทำลิเก ตีลิเกกลางคืน (ถาม-ประเภทงานที่รับแสดงเป็นงานอะไรบ้าง?) ก็มีงานศพ งานบวช งานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่ และลิเก โขนสดอะไรอย่างนี้”
“(ถาม-แล้ว 3 เดือน 6 เดือนที่ผ่านมา รับงานไปกี่ครั้ง?) 6 เดือน เพิ่งได้ 3 งาน (ถาม-โห แล้วเอาเงินที่ไหนใช้?) ผมก็อาศัยขี่วินบ้าง (ถาม-ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตมาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) ครับ”
ขณะที่แม่ยอมรับว่า รายได้ที่ครอบครัวหาได้แต่ละเดือนไม่พอต่อรายจ่าย แต่ต้องสู้และอยู่ให้ได้ “มันไม่พอ แต่เราก็ต้องทำยังไงให้มันอยู่ให้ได้ เคยไม่มีเงินซื้อข้าว พูดไม่อายเลย บางทีแม่ก็ไปกู้เขามาเหมือนกันถ้าไม่มีจริงๆ”
“ก่อนสิ้นเดือนมา เดี๋ยวข้าว ค่าที่ต้องจ่ายแน่ๆ ค่าที่ตรงนี้เช่าที่อยู่ เดือนหนึ่ง 1,500 ค่าน้ำค่าไฟ ถ้าเดือนไหนโชคดีมีคนจ้างแม่เย็บผ้า แม่ก็ต้องใช้ประหยัด ได้มาปุ๊บ ก็ต้องไปจ่ายค่าน้ำก่อน รีบไปซื้อน้ำมัน ซื้อของกินของใช้ก่อน ส่วนพ่อหยอดกระปุกทุกวัน พอสิ้นเดือนมาปุ๊บ พ่อก็จะยกกระปุกออกมาอีกแล้ว มานั่งนับเงินกัน อันนี้ค่าที่นะ 1,500 อันนี้ค่าไฟนะแม่ ยังดีว่าเด็ก จ่ายแค่วันละ 20 บาท ก็ต้องแลกเหรียญไว้ให้เขาสองคนคนละ 10 บาท ไปโรงเรียน (ถาม-ภาวะที่ต้องเผชิญอย่างนี้ทุกวัน มีการท้อแท้กันบ้างไหม?) ท้อ แต่มันก็ถอยไม่ได้ ก็ต้องดันกันไปให้ถึงที่สุด ลูกก็ยังเล็ก”
ออแกน...หัวใจกตัญญู ทั้งเล่นดนตรีไทย ทั้งรำ ช่วยพ่อแม่หารายได้!
แม้วันนี้จะอยู่ในวัยแค่ 7 ขวบ แต่ด้วยพื้นฐานมีพ่อเป็นนักดนตรีไทย น้องออแกนจึงซึมซับและรักดนตรีไทยตั้งแต่เล็ก โดยอายุแค่ 3 ขวบก็เริ่มฝึกตีฆ้องวงแล้ว“ฝึกตีฆ้องตั้งแต่ 3 ขวบแล้วค่ะ (ถาม-โห แล้วตอนนี้ตีเป็นเพลงหรือยัง?) ตีเป็นเพลงแล้วค่ะ (ถาม-แล้วปกติใครเป็นคนสอนออแกนเล่นเครื่องดนตรี?) พ่อค่ะ (ถาม-แล้วมีโอกาสได้ไปตีฆ้องตอนพ่อรับงานไหม?) มีค่ะ”
นอกจากร่วมเล่นดนตรีไทยกับพ่อเวลาพ่อรับงานแล้ว น้องออแกนยังฝึกรำและรับงานรำเพื่อช่วยครอบครัวหารายได้อีกทาง“เริ่มต้นเขาเห็นพ่อแม่ลำบาก แม่บ่นทุกวันเลย ไม่มีเงิน พอเขาจะขอเงิน แม่ก็บอกไม่มีตังค์ๆ ตอนหลัง เวลาพ่อรับงาน ได้เอาเขาไปด้วย เขาก็เห็นนางรำ เหมือนคนอื่นเขามารำที่วงพ่อ เขาเห็นนางรำได้ทิป พอกลับมา เขาบอกว่า แม่ หนูอยากรำ ทำไมถึงอยากรำ หนูเห็นนางรำได้เงิน แม่บอก แล้วจะรำได้ยังไง เราไม่มีพื้นฐานอะไรเลย เขาบอกว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวหนูดูยูทูบรำ แม่เปิดยูทูบให้หนูดู หลังจากนั้นมีงานคนในพื้นที่คนหนึ่ง แม่เขาเสีย เขาบอก อาจารย์ไก่เอาวงไปลงให้ได้ไหมครับ พ่อบอกได้ครับ เขาบอก แม่ หนูขอรำงานนี้ได้ไหม เราก็บอกว่า จะได้หรือลูก เขาบอก เดี๋ยวหนูจัดให้ น้องก็รำ เสร็จงานนั้น ได้ 800 เขาดีใจ เขาก็วิ่งมา แม่ เรารอดแล้วๆ แม่มีตังค์แล้ว หนูทำได้แล้ว หลังจากนั้นก็เป็นจุดที่เริ่มต้นมาเรื่อยๆ”
“ตอนหนูเริ่มรำ แม่เปิดยูทูบให้ดู ตอนนั้นอายุ 4 ขวบกว่า (ถาม-เวลารำแล้วได้เงิน เอาไปทำอะไร?) เอามาให้พ่อ (ถาม-จริงๆ หนูยังอยู่ในวัยเด็กเลย ทำไมหนูถึงคิดออกไปรำไปแสดง?) ก็อยากช่วยพ่อแม่ อะไรที่หนูช่วยพ่อแม่ได้ หนูก็อยากจะช่วย”
ขณะที่พ่อยอมรับว่า ไม่เคยคิดว่า ลูกซึ่งอยู่ในวัยแค่นี้จะลุกขึ้นมาช่วยพ่อแม่หารายได้ จึงอดรู้สึกปลื้มและภูมิใจในตัวลูกไม่ได้“ก็ปลื้มในตัวเขาว่าเขาตัวแค่นี้ เขาทำได้”
หวังให้ลูกสืบทอดวงปี่พาทย์ แต่ถ้าลูกไม่พร้อม ก็ไม่บังคับ!
“ก็สอนลูกทุกอย่าง เวลาไปงานต้องอย่างนี้นะ ต้องวางตัวอย่างนี้นะ เพราะต่อไปหนูต้องเป็นหัวหน้าวงแทนพ่อ (ถาม-นี่คือวางเป็นทายาทในการสืบต่อวงปี่พาทย์แล้วด้วย?) ใช่ครับ (ถาม-แต่ถ้าวันหนึ่งเขาอยากจะไปในเส้นทางอื่น พ่อคิดยังไง?) ถ้าเขาโตแล้ว เขาคิดไปในเส้นทางอื่น ผมก็โอเค ความคิดผมนะ แต่ต้องเรียนให้จบสูง ถึงจะให้ไปได้”
ครูชื่นชมน้องออแกน ลูกกตัญญู ช่วยพ่อแม่หารายได้ แถมผลการเรียนดี!
“ผลการเรียนน้องอยู่ในเกณฑ์ดี บางวิชาดีเยี่ยม เช่น ภาษาไทย น้องเป็นเด็กที่ร่าเริง กล้าแสดงออก ครอบครัวน้องฐานะลำบาก พ่อต้องขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แม่เย็บผ้า แต่น่าจะไม่ค่อยมีงาน ก็จะไม่มีรายได้ แต่น้องจะได้ทุนจากทางโรงเรียนเป็นทุนของการเรียนดี น้องเป็นเด็กที่มีศักยภาพและมีความกตัญญูมากๆ อายุเท่านี้ช่วยครอบครัวหารายได้ ครูเชื่อว่าน้องจะเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต”
ลำบากแค่ไหน พ่อพร้อมสู้ เพื่อส่งเสียให้ลูกเรียนสูงที่สุด!
“(ถาม-ในแง่การดำรงชีวิตปัจจุบัน เมื่อก่อนรายได้หลักมาจากวงปี่พาทย์การแสดงดนตรีไทย พอมันหดหายแล้ว พ่อต้องมาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างวันละ 300 กับ 5 ชีวิต เส้นทางของน้องยังอีกไกล คิดว่าจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหน?) ก็บอกลูกแล้วว่า พ่อจะพยายามสุดๆ ให้ถึงที่สุด หนูเรียนถึงไหน พ่อก็จะพยายามส่งให้หนูไปถึงที่สุดให้ได้ ขอให้หนูมีความมานะมุ่งมั่นแล้วกันลูก (ถาม-ทุกวันนี้สุขภาพพ่อเป็นยังไงบ้าง?) ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะรถล้ม ไปผ่าสะโพกมา (ถาม-แล้วทุกวันนี้การเคลื่อนไหวปกติไหม?) ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ ไม่เต็มร้อย แต่ก็ต้องพยายามให้ได้”
หากท่านใดต้องการจ้างงานวงปี่พาทย์ของคุณพ่อและงานแสดงรำไทยของน้องออแกนโทรไปได้ที่ 094-446-8522 หรือ 065-764-4313 หรือติดต่อได้ที่เฟซบุ๊ก "ไก่ วงไทย." หรือหากต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้อง โอนไปได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี ใกล้รุ่ง แก้กลาง เลขที่บัญชี 037-157-4296
คลิกชมรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ ตอน "ออแกน...ความหวังของพ่อ"
https://www.youtube.com/watch?v=xaVnBa4Lgto
