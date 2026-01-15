DRT ปรับกลยุทธ์เชิงรุก ก้าวข้ามทุกความท้าทายปี 69

DRT ตอกย้ำศักยภาพและความแข็งแกร่งจากการพัฒนาธุรกิจตลอด 40 ปี ชูจุดแข็งช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม สินค้าและบริการที่หลากหลาย ความพร้อมทีมบริหาร การยอมรับในแบรนด์ “ตราเพชร” การปรับตัวอย่างต่อเนื่อง และฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มั่นใจนำบริษัทฯ ก้าวข้ามทุกความท้าทายเศรษฐกิจปี 2569ได้
นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์และบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ บอร์ดตกแต่งผนัง อิฐมวลเบา บริการติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป กระเบื้องหลังคา พื้น บันได และผนัง พร้อมบริการติดตั้ง 'SPC Solutions' และไม้สังเคราะห์ Diamond XTruShield WPC แบบครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและตกแต่งในปี 2569 ยังคงเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตชะลอตัวจากปีที่ผ่านมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ยังอยู่ในภาวะรอการฟื้นตัว ตลอดจนความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับสูง
นายสาธิต เชื่อมั่นว่า ศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทฯ จะสามารถเอาชนะความเสี่ยงเศรษฐกิจ โดยตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสร้างจุดแข็งด้านต่างๆ ได้แก่
1. ช่องทางจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม ทั้งกลุ่มร้านค้าตัวแทนจำหน่าย โครงการอสังหาริมทรัพย์ ห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ และตลาดต่างประเทศ
2. ความพร้อมของทีมผู้บริหาร ทีมผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง
3. สินค้าและบริการที่หลากหลาย จากการขายสินค้ากลุ่มหลังคา สู่การนำเสนอ ‘โซลูชัน’ ที่ครบวงจร ตั้งแต่หลังคา จนถึง พื้น บันไดและผนัง พร้อมการรับประกันคุณภาพที่สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
4. การยอมรับในแบรนด์ “ตราเพชร” และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
5. การปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ความยืดหยุ่นในการปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อสถานการณ์
6. ความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงิน สะท้อนจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ การบริหารอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อย่างรัดกุม และกระแสเงินสดที่มั่นคง
สำหรับแนวทางการรับมือความท้าทายในปีนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการปรับกลยุทธ์เชิงรุกโดยขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดงานภาครัฐมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีความพร้อมนำเสนอสินค้าที่หลากหลายในราคาที่คุ้มค่า ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ปี 2026 เช่น ไม้สังเคราะห์ Diamond XTruShield WPC สำหรับตกแต่งภายนอก, ฉนวนกันความร้อน AIR COOL ช่วยกันความร้อน ลดค่าไฟฟ้า, หลังคายูพีวีซี AIROOF ตราเพชร ช่วยลดความร้อน ลดเสียงรบกวน เหมาะสำหรับงานต่อเติมครัว โรงจอดรถ โรงงาน และฟาร์ม และกลุ่มสินค้า Well Being อาทิ อิฐมวลเบา DIAMOND MAX BLOCK ช่วยลดระยะเวลาก่อผนัง ลดต้นทุนค่าแรงและปูนก่อ, สินค้ากลุ่ม SPC Solutions ได้แก่ แผ่นพื้น บันได และผนัง สำหรับภายในอาคารที่มีคุณสมบัติเด่นในการกันน้ำและกันปลวก, หลังคาเซรามิก Emerald ตราเพชร ช่วยกันความร้อน กันสิ่งสกปรก กันการรั่วซึม, กระเบื้องหลังคาจตุลอน วินเทอร์ไวท์ แข็งแรง ทนทาน และยังช่วยสะท้อนความร้อนได้ถึง 90%
นอกจากนี้ ยังเน้นให้ทีมฝ่ายขายทำงานเชิงรุกใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่าย ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศ เพื่อรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรเฉลี่ยให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 70-80% ในปีนี้ ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่า DRT จะสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันและเติบโตได้อย่างมั่นคงท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน