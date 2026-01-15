ธอส.จัดมาตรการเร่งด่วนช่วยลูกค้าที่ประสบเหตุเครนไฮปีดสีคิ้ว ถล่มทับรถไฟ

ธอส. จัดทำมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบเหตุเครนหล่นทับรถไฟ ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี ให้ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส - เสียชีวิต
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เครนก่อสร้างหล่นทับรถไฟ ณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยได้จัดทำมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบเหตุเครนหล่นทับรถไฟ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ลูกค้า ดังนี้
กรณีบาดเจ็บสาหัส : ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้กลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิ์เดิมของลูกค้าก่อนเข้าร่วมมาตรการ
กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร: ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ เพื่อลดภาระหนี้สินระยะยาวให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย
ลูกค้า ยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ G H Bank Social Media ทุกช่องทาง