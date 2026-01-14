GULF เสริมความมั่นคงทางพลังงาน ผนึกกำลัง ENGIE บริษัทพลังงานชั้นนำจากฝรั่งเศส
ลงนามสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาว 15 ปี
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามในสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Sale and Purchase Agreement) กับ ENGIE S.A. (ENGIE) บริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลกสัญชาติฝรั่งเศส นำโดย นายเจอโรม มัลก้า คณะกรรมการบริหาร เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเสถียรภาพด้านการจัดหาพลังงานให้กับประเทศ โดยการลงนามสัญญาครั้งนี้ เป็นการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว และจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าภายใต้กลุ่มบริษัท GULF เป็นระยะเวลา 15 ปี ในปริมาณไม่เกิน 0.8 ล้านตันต่อปี โดยมีกำหนดเริ่มส่งมอบอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป
ENGIE เป็นกลุ่มบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์ยาวนานในการดำเนินธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรครอบคุลมธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยกำลังการผลิตรวมมากกว่า 100 กิกะวัตต์ รวมถึงธุรกิจด้านการจัดหาและบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งครอบคลุมโครงข่ายระบบส่งและจำหน่ายก๊าซ ตลอดจนธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานใน 30 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ENGIE ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนในระยะยาว
การจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวภายใต้สัญญาดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยกระจายแหล่งที่มาของการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว เพิ่มเสถียรภาพด้านราคาและปริมาณ ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว ช่วยสนับสนุนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศโดยรวมต่อไป