“ธรรมนัส-นฤมล”ประกาศ ปักหมุด จ.ขอนแก่น ชี้ โพลหลัง 16 ม.ค.รู้เรื่องจะคว้าชัยกี่เขต ลั่น กล้าธรรมมาแรง คนแห่ฟังนับหมื่น สัญญาณชัด ปชช.ต้องการเปลี่ยน ย้ำไม่เป็นของใคร ไม่ขายฝัน แต่ทำจริง ดันคนรุ่นใหม่สู่สภา ฯ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 17.30 น.พรรคกล้าธรรม เปิดเวทีปราศรัยใหญ่กลางตลาดนัดบ้านหินกอง จังหวัดขอนแก่น ท่ามกลางประชาชน1ร่วมฟังแน่นพื้นที่ นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค และนายไชยา พรหมา ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 หนองบัวลำภู
โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวบนเวทีปราศรัยว่า พรรคกล้าธรรมขอประกาศปักหมุดที่ขอนแก่น เราไม่ใช่พรรคที่ขายความหวังลมๆ แล้งๆ แต่เป็นพรรคของคนที่ “กล้าคิด กล้าทำ และทำจริง การเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ พี่น้องต้องออกมาใช้สิทธิ์ เปลี่ยนอนาคตของตัวเองและลูกหลาน วันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนรุ่นใหม่จะลุกขึ้นมารับไม้ต่อ ไม่ใช่การเมืองแบบเดิมที่พูดเก่งแต่ไม่เคยทำ
“น้องใหม่ น.ส.อาทิตยา พงษ์สมบัติ เป็นลูกสาวของ อดีต สส.มุกดา พงษ์สมบัติ อดีต ส.ส.ขอนแก่น ที่มีประสบการณ์ และเป็นที่รักของชาวขอนแก่นเขต 4 และวันนี้ก็เป็นเวลาของคนรุ่นใหม่ที่จะลุกขึ้นมาการเมืองแบบใหม่ ๆ”ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ด้าน ศ.ดร.นฤมล กล่าวปราศรัยว่า แคนดิเดตนายกของหลายพรรคการเมืองไม่เคยอยู่กับประชาชนไม่เข้าใจปัญหาในพื้นที่แต่ ร.อ.ธรรมมนัสไม่ใช่ เพราะไปถึงทุกพื้นที่ที่มีปัญหา ไปคนแรกและกลับคนสุดท้าย เห็นได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา ดังนั้น พรรคกล้าธรรม เราแตกต่างจากเขา พวกเราที่อยู่บนเวทีนี้คือคนกล้า กล้าคิด กล้าทำ และกล้ารับผิดชอบ ไม่ใช่แค่พูดให้สวย แต่ต้องลงพื้นที่ทุกจุดที่มีปัญหา
หลังจบการปราศรัย ร.อ.ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทุกพรรคการเมืองต่างพยายามนำเสนอนโยบายของพรรคต่อประชาชนทั่วประเทศ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรรคกล้าธรรม มีอดีต สส.หลายสมัยร่วมทำงานอยู่จำนวนมาก ซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาททางการเมืองในพื้นที่มาอย่างยาวนาน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พรรคกล้าธรรมจะปักหมุด และไม่ใช่ครั้งแรกที่ตนเองลงพื้นที่ปราศรัยในจังหวัดขอนแก่น โดยย้อนถึงการเลือกตั้งปี 2562 รวมถึงการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา ซึ่งสามารถผลักดันบุคคลในสังกัดให้ได้รับเลือกตั้งเป็น สส.ได้สำเร็จ จึงมีความมั่นใจว่า ขอนแก่นจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคอีสานที่พรรคสามารถปักหมุดทางการเมืองได้
“พรรคกล้าธรรม ไม่เป็นของใคร และไม่อยู่ภายใต้เงาอำนาจใด หลายพรรคมีหัวหน้าหรือผู้นำที่เป็นนอมินี แต่พรรคกล้าธรรมไม่มี เราเป็นตัวของตัวเอง และเป็นของประชาชน วันนี้คนขอนแก่นตื่นตัวมาก ผมเห็นกับตาว่ามีคนมาร่วมฟังนับหมื่น นี่คือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลง“
ร.อ.ธรรมนัส ยังเผยว่า หลังวันที่ 16 มกราคม พรรคจะประเมินผลโพลในพื้นที่อย่างเป็นทางการ พร้อมเตรียมจัดเวทีใหญ่ครั้งต่อไปในขอนแก่น โดยตั้งเป้าระดมประชาชนไม่ต่ำกว่า 20,000 คน เพื่อยืนยันพลังการเมืองของคนอีสาน สำหรับกำหนดการหาเสียงจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า จะเดินสายทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ไปจนถึงภาคใต้ เพื่อสื่อสารนโยบายพรรคกล้าธรรม และย้ำจุดยืน ไม่ขายฝัน แต่ทำจริง ให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรม