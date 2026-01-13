AOT ออกมาตรการกระตุ้นการบิน จูงใจตลาดจีน กลับมาเที่ยวไทย

AOT จัดโครงการส่งเสริมตลาดด้านการบิน ลดค่าบริการด้านการบิน แก่สายการบิน ที่ทำการบินทดแทนเที่ยวบินที่คืน Slot เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว เน้นตลาดจีน ให้หันมาไทยมากขึ้นดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) กล่าวว่า AOT ศึกษาโอกาสในการเพิ่มเที่ยวบินจากต่างประเทศที่จะเดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งภายใต้การดูแลของ AOT โดยได้จัดทำมาตรการส่งเสริมตลาดด้านการบิน ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ให้ส่วนลดค่าบริการด้านการบินและสนับสนุนสิทธิประโยชน์ (Incentive) แก่สายการบินที่ทำการบินทดแทนเที่ยวบินที่คืนตารางการบิน (Slot) ซึ่งคณะกรรมการ AOT ได้อนุมัติมาตรการนี้แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 19/2568 เมื่อ 24 ธันวาคม 2568
มาตรการดังกล่าว จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2569 ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้สายการบินตัดสินใจทำการบินมายังประเทศไทยได้เร็วยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียรายได้จากการยกเลิก Slot ของสายการบิน และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดด้านการบินของ AOT อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศมายังท่าอากาศยานของ AOT ซึ่งแผนงานนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงเที่ยวบินและผู้โดยสารกลับมาเท่านั้น ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางด้าน Slot การบิน เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างตลาด และวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับอุตสาหกรรมการบินในอนาคตอีกด้วย
นางสาวปวีณา ย้ำว่า มาตรการดังกล่าว จะช่วยเพิ่มจำนวนของเที่ยวบินระหว่างประเทศและจำนวนผู้โดยสารในช่วงไฮซีซัน ซึ่งจะส่งผลบวกต่อการท่องเที่ยว การจ้างงานและรายได้ของประเทศ พร้อมเน้นย้ำบทบาทของ AOT ในการเป็นองค์กรที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านอุตสาหกรรมการบินอย่างยั่งยืน