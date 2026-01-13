ครม. เห็นชอบเสนอ “เชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา” ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เดินหน้าส่งเอกสารถึงศูนย์มรดกโลกภายใน 30 ม.ค. 2569
(13 ม.ค.69 ) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม อนุสรณ์สถาน แหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่“นครหลวงของล้านนา”เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก พร้อมเห็นชอบให้ประธานกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ลงนามในเอกสารนำเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลก ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ภายในวันที่ 30 มกราคม 2569
แหล่งมรดก “เชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา” ที่เสนอขึ้นทะเบียน เป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรม ครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม 8 แห่ง สะท้อนคุณค่าความโดดเด่นระดับสากลของวัฒนธรรมล้านนา การผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพุทธศาสนาเถรวาท ตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างต่อเนื่องยาวนาน
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการว่า หากศูนย์มรดกโลกพิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารมีความครบถ้วนสมบูรณ์และเข้าสู่กระบวนการประเมิน จังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานนำเสนอ จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและแผนรองรับ เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์แหล่งมรดกให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การผลักดันเชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา สู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชน ส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณค่า และการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ โดยรัฐบาลยืนยันให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ วิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเหมาะสม