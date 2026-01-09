กกต.,ไปรษณีย์ไทย ประกาศความพร้อมภารกิจการขนส่งเอกสารและบัตรเลือกตั้ง69

กกต. ,ไปรษณีย์ไทย , กรมการกงสุล ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศความพร้อมการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2569 เดินหน้าภารกิจการขนส่งเอกสารและบัตรเลือกตั้ง พร้อมเปิดพื้นที่จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ กกต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2569 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้า 2,410,425 ราย แบ่งเป็นผู้ขอใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้ง 2,262,643 ราย ผู้ขอใช้สิทธิในเขตเลือกตั้ง 8,247 ราย และผู้ขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักร 139,535 ราย
จำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิที่ออกเสียงประชามตินอกเขตออกเสียงประชามติและนอกราชอาณาจักร มีจำนวนรวม 1,598,056 ราย แบ่งเป็น ผู้ขอใช้สิทธินอกเขตออกเสียง 1,502,390 ราย และมีผู้ขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักร 95,666 ราย โดย กกต. ได้เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเลือกตั้งอย่างรัดกุม โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคม
สำหรับภารกิจด้านการลำเลียงและขนส่งบัตรเลือกตั้งทั้งในและนอกราชอาณาจักร กกต.มอบหมายให้ “ไปรษณีย์ไทย” ทำหน้าที่จัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศและนอกราชอาณาจักร รวมถึงการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงการเลือกตั้ง พร้อมทั้งมอบหมายให้ไปรษณีย์ไทยดำเนินการรวบรวมและลำเลียงบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีการลงคะแนนแล้วเข้าสู่กระบวนการจัดการตามขั้นตอน รวมถึงสนับสนุนการจัดส่งข้อมูลและเอกสารสำคัญไปยังครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างครบถ้วนและทั่วถึง
ในด้านความปลอดภัย กกต. ได้ประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งและเอกสารสำคัญตลอดกระบวนการเคลื่อนย้าย โดยวางกลไกการควบคุมและตรวจสอบในทุกช่วงการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างรอบคอบและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความเรียบร้อยของการเลือกตั้ง
นายมังกร ประทุมแก้ว อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าและบัตรออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร (บัตรเปล่า) พร้อมวัสดุอุปกรณ์ไปยังสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศ 67 ประเทศ 95 เมืองปลายทาง เพื่อรองรับการใช้สิทธิของคนไทยในต่างแดนอย่างทั่วถึง โดยได้กำชับให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และช่องทางการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน กรมการกงสุลให้ความสำคัญกับการควบคุมขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดส่งบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วกลับประเทศไทย โดยประสานการขนส่งอย่างปลอดภัยเพื่อส่งมอบให้ไปรษณีย์ไทย ดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนของ กกต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
กรมการกงสุล เชื่อมั่นว่า การเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรในครั้งนี้จะเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่ กกต. กำหนด โดยได้มีการพัฒนาระบบติดตามและรายงานสถานะการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยทั่วโลก เพื่อให้สามารถตรวจสอบความคืบหน้าและการจัดส่งบัตรเลือกตั้งได้อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้ง และช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนคนไทยในต่างประเทศ
พลตำรวจโทอุดร ยอมเจริญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า เตรียมความพร้อมกำลังพลรวมกว่า 126,000 นาย และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง ให้ครอบคลุมทั้งการขนส่งบัตรเลือกตั้ง การดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติ และความปลอดภัย ณ หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ ตั้งแต่การ เข้าควบคุมและคุ้มกันการขนส่งบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติ ทั้งนอกราชอาณาจักร ล่วงหน้านอกเขต/ในเขต และบัตรเลือกตั้งทั่วไป ในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการรับมอบการลำเลียงไปจนถึงการส่งมอบเอกสาร ได้กำหนดรูปแบบการคุ้มกันความปลอดภัยเป็นรูปแบบขบวน ประกอบด้วยรถนำ รถขนส่ง และรถปิดท้าย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมปฏิบัติหน้าที่ทุกเส้นทาง ตลอดจนวางมาตรการป้องกันและรับมือสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการเลือกตั้ง
กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เป็นกลาง และยึดหลักกฎหมาย เป็นสำคัญ พร้อมทั้งประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันเหตุรบกวนหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และเป็นการรักษาความเชื่อมั่นต่อกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศ
ด้าน ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยมีภารกิจหลักในด้านการขนส่ง 5 ภารกิจ 1. จัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/6), เอกสารแนะนําตัวผู้สมัคร, หนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ (อ.ส.2/8) และข้อมูลร่างรัฐธรรมนูญ 2. จัดส่งบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติ บัตรเปล่า รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ ไปยัง 400 เขตเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า 3. จัดส่งบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ทั้งขาไป-บัตรเปล่า และขากลับ บัตรที่ลงคะแนนแล้ว 4. ขนส่งและคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่ลงคะแนนแล้ว 5. จัดส่งและตอบกลับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านสําหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขต/ในเขตล่วงหน้า อีกทั้งยังได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติพ.ศ. 2569 ” ณ ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน และติดตามสถานการณ์การขนส่งตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ยานพาหนะ สถานที่ และเทคโนโลยีเพื่อรองรับภารกิจการขนส่งบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติในปี 2569 โดยระดมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมรถขนส่งรวมกว่า 600 เที่ยว เพื่อกระจายบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ไปยัง 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ รวมถึงการขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรไปยังปลายทางที่มีคนไทยพำนักทั่วโลก
ดร.ดนันท์ ย้ำว่า การเลือกตั้งปี 2569 ไปรษณีย์ไทย จะเริ่มปฏิบัติการจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/6) และข้อมูลการออกเสียงประชามติไปยังประชาชนครอบคลุมกว่า 19 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ควบคู่กับการจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรไปยัง 67 ประเทศ 95 เมืองปลายทางผ่านระบบขนส่งทางอากาศตามแผนที่กำหนด ขณะเดียวกัน ได้เตรียมระบบขนส่งภาคพื้นเพื่อรองรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด และหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งล่วงหน้า จะเร่งลำเลียงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วจากทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งกลับเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและส่งมอบให้ กกต. เพื่อให้บัตรเลือกตั้งทุกใบถูกส่งถึงปลายทางอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และทันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด