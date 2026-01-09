Still On My Mind ในดวงใจนิรันดร์ กลุ่ม ปตท. ขอเชิญร่วมงานละครเพลงและกิจกรรมสร้างสรรค์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

💙 Still On My Mind ในดวงใจนิรันดร์ 💙
กลุ่ม ปตท. ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผ่านบรรยากาศอบอุ่นของความรัก ความเมตตา และสายใยแห่งพระบารมี
ที่จารึกอยู่ในหัวใจคนไทยตราบนิรันดร์
✨ พบกับ
🎭 ละครเพลง “Still On My Mind ในดวงใจนิรันดร์”
การแสดงละครเพลงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ถ่ายทอดพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร
ด้วยบทเพลง การแสดงบัลเลต์ แสง สี และ Projection Mapping
ท่ามกลางธรรมชาติยามเย็น ณ ใจกลางสวนเปรมประชาวนารักษ์
🖼️ นิทรรศการ “ชลวิถีธีรพัฒน์”
เรื่องราวการพัฒนาสายน้ำและสิ่งแวดล้อม
ตามโครงการพระราชดำริ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
🧶 เวิร์กช็อปของที่ระลึกทำมือ
แรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานด้านผ้าไหมไทย ดอกไม้ ป่าไม้ และการดูแลสิ่งแวดล้อม
🛍️ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
งานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่า จากชุมชนสู่สายตาชาวโลก
📍 เข้าชมฟรี
📅 19–21 ธันวาคม 2568
และ 10–11, 17–18, 24–25 มกราคม 2569
⏰ เวลา 16.00–21.00 น.
📌 ณ สวนเปรมประชาวนารักษ์
📝 ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
แสดงหลักฐานการลงทะเบียนล่วงหน้า หรือสามารถลงทะเบียนหน้างาน
📌 ลงทะเบียนล่วงหน้า
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw-zSSGA032bmOEf9SWa97Tzyue-aCAdhFQ7fR_PSIwlisVg/viewform
📍 จุดลงทะเบียน อยู่ติดกับ Drop-off Zone สามารถเดินเข้าได้ทันที
🚗 การเดินทางมาร่วมงาน
🚘 รถส่วนตัว
📍 สวนเปรมประชาวนารักษ์ (เขตหลักสี่) เดินทางสะดวกจาก
– ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบรถไฟฟ้าสายสีแดง)
🅿️ ที่จอดรถ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
– ลานจอดสวนเปรมประชาวนารักษ์ (มีบริการรถตู้รับ-ส่งภายในงาน)
🚗 รถยนต์ 220 คัน | 🏍️ มอเตอร์ไซค์ 150 คัน
– อาคาร EnCo Terminal (EnTer) (มีรถตู้รับ–ส่ง)
🚗 อาคารจอดรถ 400 คัน | ลานจอดนอกอาคาร 200 คัน
🚆 รถไฟฟ้า
– รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม สถานีทุ่งสองห้อง ทางออก 1
🚌 รถโดยสารประจำทาง
– ขาออกเมือง (จตุจักร–รังสิต) : สาย 510, 52
ลงป้ายตรงข้าม ม.เกษตร ประตูวิภาวดี (เดินประมาณ 300 ม.)
– ขาเข้าเมือง (รังสิต–จตุจักร) : สาย 510, 187 (ไม่ขึ้นโทลล์เวย์), 114
ลงป้ายหน้าบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
และเดินไปยังสถานีทุ่งสองห้อง ทางออก 1
🚐 รถตู้บริการรับ–ส่ง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
รถตู้ขาไป (ระหว่างเวลา 15.00 น. – 22.00 น.)
📍 จุดที่ 1 สถานีห้าแยกลาดพร้าว (BTS สายสีเขียว) ทางออก 1 – สวนเปรมประชาวนารักษ์
📍 จุดที่ 2 อาคาร EnCo Terminal (EnTer) – สวนเปรมประชาวนารักษ์
รถตู้ขากลับ (ระหว่างเวลา 15.30 น. – 22.00 น.)
📍 จุดที่ 1 สวนเปรมประชาวนารักษ์ – สถานีห้าแยกลาดพร้าว (BTS สายสีเขียว) ทางออก 1
📍 จุดที่ 2 สวนเปรมประชาวนารักษ์ – อาคาร EnCo Terminal (EnTer)
ให้บริการจุดละ 3 คัน
ร่วมเก็บความทรงจำอันงดงาม
ในสวนยามเย็นที่อบอวลด้วยความรักและความผูกพัน
ที่ยังคงอยู่… Still On My Mind 🌿✨
