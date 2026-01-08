สกสค.เซ็นข้อตกลงคุณธรรม
หวังสร้างมาตรฐานใหม่
ป้องกันปัญหาทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตา โดยเฉพาะโครงการที่เคยเผชิญข้อร้องเรียนและการฟ้องร้องในอดีต ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) พยายามสร้างความโปร่งใสด้วยการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กำกับโครงการจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2569 วงเงินกว่า 1,010 ล้านบาท หวังสกัดปัญหาการทุจริต ลดข้อครหา และฟื้นความเชื่อมั่นของสาธารณชน หลังโครงการลักษณะเดียวกันตกเป็นข่าวร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2569 ขององค์การค้าสกสค. จำนวน 150 รายการ วงเงินรวม 1,010 ล้านบาท โดยดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ค.ป.ท.) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งกำหนดให้โครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีการทำข้อตกลงคุณธรรม พร้อมเปิดให้หน่วยงานภายนอกและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมตรวจสอบทุกขั้นตอน
นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ สกสค. ระบุว่า การเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของ สกสค. และเป็นก้าวสำคัญในการใช้กลไกตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากที่ผ่านมา สกสค. ต้องเผชิญกับการฟ้องร้องและข้อร้องเรียนอยู่บ่อยครั้ง การมีหน่วยงานภายนอกร่วมตรวจสอบ จะช่วยลดปัญหาการร้องเรียน และเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับองค์กร โดยเชื่อว่าจะมีการดำเนินการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องในปีถัดไป
ด้านน.ส.ณิติญาภรณ์ อิ่มใจ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในแต่ละปีงบประมาณ กรมบัญชีกลางจะคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ ประมาณ 20–25 โครงการ เข้าร่วมทำข้อตกลงคุณธรรม โดยโครงการจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2569 ของ สกสค. เข้าหลักเกณฑ์ทั้งด้านวงเงินที่เกิน 1,000 ล้านบาท และผลกระทบต่อนักเรียนทั่วประเทศ อีกทั้งในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา โครงการยังปรากฏข่าวการร้องเรียนหลายกรณี จึงเป็นที่สนใจของประชาชนและผู้ปกครองในวงกว้าง คณะกรรมการ ค.ป.ท. จึงเห็นควรให้นำโครงการนี้เข้าสู่กรอบข้อตกลงคุณธรรม ซึ่ง สกสค. ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
น.ส.ณิติญาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การมีข้อตกลงคุณธรรมจะช่วยให้ทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสและยุติธรรม โดยผู้สังเกตการณ์สามารถติดตาม ตรวจสอบ และทักท้วงได้ทันที หากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ขณะเดียวกันหน่วยงานเจ้าของโครงการก็ต้องชี้แจงข้อสงสัยให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อลดข้อครหาเหมือนที่ผ่านมา
ขณะที่น.ส.ชนนิกานต์ สืบชนะ รองเลขาธิการ สกสค. ในฐานะประธานร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2569 เปิดเผยว่า สกสค. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ด้วยการประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังข้อวิจารณ์ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกมีผู้แสดงความคิดเห็น 7 ราย และครั้งที่ 2 มี 5 ราย ส่วนใหญ่เป็นคำถามและข้อสงสัยในรายละเอียดของ TOR
น.ส.ชนนิกานต์ ระบุว่า ข้อเสนอแนะบางส่วนสามารถนำมาปรับแก้ได้ แต่บางประเด็นไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอาจกระทบต่อส่วนอื่นของโครงการ หรือทำให้ระยะเวลาดำเนินงานล่าช้า จนไม่ทันต่อการเปิดภาคเรียน อย่างไรก็ตาม สกสค. ได้ชี้แจงเหตุผลกลับไปยังผู้วิจารณ์ และจะเก็บข้อสังเกตต่าง ๆ ไว้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดำเนินโครงการในอนาคต
ทั้งนี้ สกสค. ยืนยันว่า การทำข้อตกลงคุณธรรมและการมีผู้สังเกตการณ์ร่วมตรวจสอบในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดทำ TOR จนถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการพิมพ์หนังสือแบบเรียน และมั่นใจว่านักเรียนทั่วประเทศจะได้รับหนังสือก่อนเปิดภาคเรียนตามกำหนด พร้อมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรในระยะยาว