ไทยโต้กลับกัมพูชา
ไม่รุกล้ำแดนเขมร
ย้ำหลักการสันติวิธี
ดูเหมือนว่าแม้ว่าจะมีการหยุดยิงกันแล้ว แต่สำหรับกัมพูชายังเล่นไม่เลิกภายหลังกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเข้าไปยึดครองพื้นที่ซึ่งอ้างว่าอยู่ในดินแดนของกัมพูชา ใน 4 จังหวัดตามแนวชายแดน จากเรื่องนี้ทำให้ฝ่ายไทยออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างชัดเจน โดยยืนยันว่าการดำเนินการของกองทัพไทยทั้งหมดอยู่ภายในเขตอธิปไตยของไทย พร้อมชี้ว่าความขัดแย้งดังกล่าวเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องแนวเส้นเขตแดนที่ยืดเยื้อมานานหลายสิบปี และย้ำจุดยืนแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ออกมาชี้แจงต่อกรณีดังกล่าว โดยยืนยันว่าฝ่ายไทยไม่ได้เข้าไปยึดครองพื้นที่ในเขตแดนของกัมพูชาแต่อย่างใด ทุกพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเข้าควบคุมและจัดระเบียบ ล้วนตั้งอยู่ภายในเขตดินแดนของประเทศไทยอย่างถูกต้องตามหลักอธิปไตย ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชาอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวเส้นเขตแดนในหลายพื้นที่ตลอดแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ส่งผลให้เกิดการรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทย ทั้งการวางกำลัง ตั้งฐานทหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและชุมชนพลเรือนในฝั่งไทยหลายจุด ซึ่งฝ่ายไทยได้ยื่นหนังสือประท้วงผ่านกลไกความร่วมมือ MOU 43 มาแล้วนับร้อยครั้ง
พลตรี วินธัย ย้ำว่า การปฏิบัติการของฝ่ายไทยในปัจจุบันเป็นการดำเนินการภายในอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจน และเชื่อว่าฝ่ายกัมพูชาอาจคุ้นชินกับการเข้ามาอยู่ในพื้นที่บางจุดเป็นเวลานาน จนเกิดความเข้าใจผิดว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของตนเอง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันฝ่ายกัมพูชาได้ยอมรับข้อเท็จจริงแล้วว่า พื้นที่เหล่านี้เป็นเขตอธิปไตยของไทย ไม่ใช่ดินแดนของกัมพูชาตามที่กล่าวอ้าง
ขณะเดียวกัน พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ได้ออกแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนและประชาคมระหว่างประเทศ ภายหลังการมีผลบังคับใช้ของข้อตกลงหยุดยิง โดยยืนยันว่าประเทศไทยขอปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการรุกล้ำดินแดนอย่างสิ้นเชิง
พล.อ.อ.ประภาส ระบุว่า ประเทศไทยยึดมั่นและเคารพอธิปไตย รวมถึงบูรณภาพแห่งดินแดนของทุกประเทศ พร้อมปฏิบัติตามหลักการไม่ใช้กำลังตามกฎหมายระหว่างประเทศ และดำเนินการตามถ้อยแถลงร่วมที่ไทยและกัมพูชาเห็นชอบร่วมกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ประเทศไทยยังปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมยืนยันแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ผ่านการเจรจาทวิภาคี โดยเฉพาะกลไกคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา เพื่อคลี่คลายข้อพิพาทและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศในระยะยาว