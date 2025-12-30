เตือน!!รถสาธารณะอย่าฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารช่วงปีใหม่ กำชับห้ามโก่งค่าโดยสาร

กรมการขนส่งทางบก เตือนรถสาธารณะอย่าฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 กำชับห้ามเก็บค่าโดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขู่พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ โดยใช้บริการรถสาธารณะเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบก จึงกำชับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่าฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสาร ในช่วงวันหยุดยาว
• กรณีรถแท็กซี่ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และตัวรถต้องจดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) โดยในการให้บริการ ห้ามปฏิเสธผู้โดยสาร ต้องส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงกัน สำหรับแท็กซี่ต้องใช้มิเตอร์ทุกครั้งที่ให้บริการ และไม่เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด
• กรณีรถโดยสาร พนักงานขับรถต้องมีความพร้อมสำหรับการบริการตามมาตรการด้านความปลอดภัย ค่าแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ และไม่ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ไม่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด รวมถึงสภาพรถต้องมีความพร้อม
ประชาชนที่ต้องการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลปีใหม่ แนะนำให้เลือกซื้อตั๋วโดยสาร ณ ช่องจำหน่ายตั๋วที่ถูกต้องภายในสถานีขนส่งเท่านั้น และอย่าหลงเชื่อบุคคลที่มาเชิญชวนหรือขายตั๋วนอกจุดจำหน่ายเพราะเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกขายตั๋วโดยสารผิดกฎหมาย
หากรถสาธารณะทำผิดกฎหมายกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการบังคับกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยนำมาตรการตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถมาบังคับใช้ ซึ่งมีโทษถึงขั้นพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
หากประชาชนประสบปัญหาหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถสาธารณะสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง