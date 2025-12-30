เปิดวิ่งฟรี 7 วัน! มอเตอร์เวย์ M7 – M9 รับเทศกาลปีใหม่ 69

เปิดวิ่งฟรี 7 วัน 30 ธ.ค.68 ถึง 5 ม.ค.69 มอเตอร์เวย์ M7 – M9 รับเทศกาลปีใหม่ บรรเทาจราจร หนุนเดินทาง–ท่องเที่ยว–โลจิสติกส์
กรมทางหลวง เปิดให้ประชาชนใช้บริการมอเตอร์เวย์ M7 สายกรุงเทพฯ- ชลบุรี - พัทยา- มาบตาพุด และ M9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯถนนกาญจนาภิเษก ตอนบางปะอิน -บางพลี และตอนพระประแดง -บางขุนเทียน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง รวม 7 วัน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 5 มกราคม 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง ส่งเสริมการเดินทางกลับภูมิลำเนา การท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในช่วงวันหยุดยาว
นอกจากนี้ กรมทางหลวง ยังเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางบนมอเตอร์เวย์อย่างรอบด้าน โดยจัดเตรียมจุดพักรถรวม 15 จุด ตลอดแนวเส้นทาง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายในจุดพักรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานครบครัน ได้แก่ ห้องน้ำสะอาด พื้นที่จอดรถ ศาลาพักผ่อน เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย และลดความอ่อนล้าจากการเดินทาง รวมถึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกำลังเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
กรมทางหลวง ขอให้ประชาชนทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างมีความสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 พร้อมขอความร่วมมือขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร สังเกตป้ายเตือนและป้ายแนะนำต่างๆ เพื่อการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
สอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม แจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือขอความช่วยเหลือได้ที่
☎️สายด่วนกรมทางหลวง 1586 และสายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 โทรฟรี 24 ชั่วโมง