กยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์

กยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมเงินเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ เพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้ให้น้อยลง พร้อมขยายระยะเวลาผ่อนชำระ เป็นรายเดือนนานสูงสุด 15 ปี ปลดภาระผู้ค้ำประกัน งดการฟ้องคดีหรือบังคับคดีทันที โดยทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ กยศ.
ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยว่า ขอเชิญชวน ผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ เพื่อช่วยลดภาระให้ผู้กู้ยืมเงินให้สามารถวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสม ผ่อนชำระเงินคืนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ผ่อนชำระหนี้ได้นานสูงสุดถึง 15 ปี พร้อมปลดภาระผู้ค้ำประกันเมื่อทำสัญญา
หากชำระหนี้เสร็จสิ้นโดยไม่ผิดเงื่อนไขตามสัญญา กยศ. จะให้ส่วนลดเบี้ยปรับที่เกิดขึ้นก่อนทำสัญญาทั้งหมด 100% พร้อมจะงดการฟ้องคดีและบังคับคดี ผู้กู้ยืมเงินทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th โดยยืนยันตัวตนและการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และแอปพลิเคชัน ThaID
การดำเนินการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินได้กลับมาชำระหนี้ รวมถึงลดจำนวนผู้กู้ยืมเงินที่อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องคดีหรือบังคับคดี และ กยศ. จะนำเงินที่ได้รับชำระคืนไปหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องได้อย่างต่อเนื่องต่อไป