ธอส.ปล่อยสินเชื่อใหม่ปี 68 ทะลุเป้า 243,000 ล้านบาท

ธอส.สนับสนุนคนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น ณ 29 ธันวาคม 2568 ปล่อยสินเชื่อใหม่ 243,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ 241,780 ล้านบาท ช่วยอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ลุยต่อปี 2569 สานต่อพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2568 ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่กว่า 243,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายปี 2568 ที่ตั้งไว้ 241,780 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ ผลักดันภาคอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ และการจ้างงานฟื้นตัวขึ้น
ปี 2568 ธอส. ส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำอย่างต่อเนื่อง และในปี 2569 ธอส. พร้อมเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ช่วยเหลือลูกค้าและประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
ดร.มหัทธนะ กล่าวว่า ธอส. จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถบริหารจัดการผ่อนชำระเงินงวดได้ง่ายขึ้น โดยในปี 2569 ธอส. ออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มสาขาอาชีพ รวมถึงยกระดับการทำงานผ่านการขับเคลื่อน Digital Transformation เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี เสริมศักยภาพองค์กรในทุกมิติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทำให้ ธอส. ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้เพิ่มขึ้น และยังคงเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านต่อไป