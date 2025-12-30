ปีใหม่ต้องปลอดภัย ! “รมว.นฤมล” เปิดโครงการ อาชีวะ–ขนส่ง อาสา ปีที่ 11 ตั้ง 150 ศูนย์ทั่วไทย ดูแลทุกเส้นทาง ลดอุบัติเหตุ พาคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 ธ.ค.68 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “อาชีวะ–ขนส่ง อาสาช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2569”โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีการตั้งจุดบริการอาชีวะอาสา 150 จุดทั่วประเทศ เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่
ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 เปรียบเสมือน “ของขวัญปีใหม่” ที่ภาคอาชีวศึกษามอบให้ประชาชน โดยขอบคุณกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม รวมถึงผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนอาชีวะทั่วประเทศ ที่เสียสละเวลาช่วงวันหยุด มาประจำศูนย์บริการอาสา เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา นักเรียนและครูอาชีวะได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ ทั้งช่วงเทศกาลและยามเกิดภัยพิบัติ อาทิ การซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายแสนรายการ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ยังขอบคุณภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งบริษัทผู้ผลิตยานยนต์และพลังงาน ที่สนับสนุนอุปกรณ์ อะไหล่ และงบประมาณเสริม รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณกว่า 14 ล้านบาทจากกรมการขนส่งทางบก ทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการดูแลประชาชนช่วงปีใหม่
ศ.ดร.นฤมล กล่าวทิ้งท้ายว่า ต้องการให้นักเรียนอาชีวะภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำ และเมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำจริง พร้อมเชิญชวนภาคเอกชนร่วมรับนักเรียนอาชีวะเข้าทำงาน เพื่อร่วมกันใช้อาชีวศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชาติ สร้างอนาคตประเทศไทย ก่อนประกาศเปิดกิจกรรม “อาชีวะ–ขนส่ง อาสาช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2569” อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยและอุ่นใจตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่