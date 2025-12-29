ทลายขบวนการบุหรี่เถื่อน
พบหลักฐานกว่า 4 แสนมวน
ประเมินมูลค่าเกือบ 3 ล้าน
กรมศุลกากรเดินหน้าเข้มปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย ล่าสุดสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตรวจพบการลักลอบส่งบุหรี่ผิดกฎหมายผ่านระบบพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ เป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายต่อรัฐหลายล้านบาท ตอกย้ำความพยายามของขบวนการค้าเถื่อนที่ยังคงอาศัยช่องทางโลจิสติกส์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของภาครัฐ
การตรวจยึดครั้งนี้เกิดขึ้นจากการตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ ณ ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรพบพัสดุต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น 578 หีบห่อ ภายในบรรจุบุหรี่ต่างประเทศที่ไม่ปรากฏหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง ไม่พบเอกสารการซื้อขายใด ๆ รวมถึง บุหรี่ไทยที่อาจเข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้า
จากการตรวจนับของกลางทั้งหมด พบว่ามีบุหรี่รวมปริมาณ 445,200 มวน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายต่อรัฐกว่า 2,671,200 บาท ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายศุลกากรอย่างชัดเจน และส่งผลกระทบต่อรายได้ภาครัฐ รวมถึงระบบเศรษฐกิจและผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
กรมศุลกากรระบุว่า ของกลางดังกล่าวเข้าข่ายเป็นของที่พึงต้องริบตามมาตรา 166 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และเจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความผิดตามมาตรา 242 และมาตรา 244 ประกอบมาตรา 252 รวมถึงมาตรา 245 มาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่จึงได้ใช้อำนาจตามมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ทำการยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป พร้อมย้ำว่าจะยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบพัสดุและสินค้าผ่านทุกช่องทาง เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง