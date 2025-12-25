คลัง ย้ำ ใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส ภายใน 31 ธ.ค.68

กระทรวงการคลัง ย้ำ ใช้จ่ายคนละครึ่ง พลัส ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ขณะที่ยอดรวมการใช้จ่ายล่าสุด ทะลุ 80,000 ล้านบาท
นายพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง พลัส โดย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 23.00 น. มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการฯ รวม 80,075.36 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ส่วนที่ 1 เงินที่ประชาชนใช้จ่าย 40,692.41 ล้านบาท ประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 39,227.11 ล้านบาท และใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) 1,465.33 ล้านบาท และส่วนที่ 2 เงินที่รัฐร่วมจ่าย 39,382.96 ล้านบาท ประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 37,989.75 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายผ่าน Food Delivery Platform 1,393.21 ล้านบาท
จำนวนร้านค้าในโครงการฯ จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 23.00 น. มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล 999,331 ราย ในจำนวนนี้เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่รับชำระผ่าน Food Delivery Platform 89,698 ราย
ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวด้วยว่า ขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิครบวงเงิน 2,400 บาท หรือ 2,000 บาท แล้ว 6.44 ล้านราย คิดเป็น 32.59 % ของผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการฯ ทั้งหมด จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิคงเหลือเร่งใช้จ่ายให้ครบวงเงินโครงการฯ โดยใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น. หรือใช้จ่ายผ่านร้านอาหารและเครื่องดื่มที่รับชำระผ่าน Food Delivery Platform ระหว่างเวลา 06.00 - 21.00 น. ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ