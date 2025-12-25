ผ่อนปรนรถโดยสารสองชั้น ใช้ทางเลี่ยง ช่วงเคอร์ฟิวชายแดน

กระทรวงคมนาคม อนุญาตให้ รถโดยสารสองชั้น ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 กบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว จนกว่ากองกำลังบูรพา จะประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวเลี่ยงภัยสู้รบชายแดน
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 348 ช่วงแก้วเพชรพลอย-ช่องตะโก จังหวัดสระแก้ว ที่รถโดยสารสองชั้นไม่ประจำทาง ใช้เป็นทางเลี่ยงของทางหลวงหมายเลข 304 ช่วงสี่แยกกบินทร์บุรี–วังน้ำเขียว เพราะทางหลวงหมายเลข 348 ช่วงแก้วเพชรพลอย-ช่องตะโก จ.สระแก้ว อยู่ใกล้พื้นที่ปะทะ เสี่ยงต่อภัยคุกคามจากการสู้รบ ซึ่งกองกำลังบูรพา ได้ประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืน (เคอร์ฟิว 19.00 - 05.00 น.) ในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคง ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง จึงมีมติอนุมัติผ่อนผันให้ รถโดยสารสองชั้น สามารถเดินรถผ่านเส้นทางทางหลวงหมายเลข 304 ช่วงสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว เป็นการชั่วคราว จนกว่ากองกำลังบูรพาจะประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว เป็นมาตรการจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเลี่ยงพื้นที่อันตรายจากภัยสงคราม แต่ยังคงมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินรถไว้อย่างรัดกุมที่สุด
ผู้ประกอบการรถโดยสารสองชั้นไม่ประจำทาง ที่มีความจำเป็นต้องเดินรถเลี่ยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 จากเหตุการณ์สู้รบ และต้องเดินรถบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ช่วงสี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดสูงสุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในเส้นทางลาดชัน ดังนี้
1.ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสองชั้นไม่ประจำทางที่เดินรถในเส้นทางที่มีความเสี่ยง มีหน้าที่กำกับและควบคุมการใช้ความเร็วของผู้ขับรถ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2.ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสองชั้นไม่ประจำทางต้องนำรถเข้ารับการทดสอบระบบห้ามล้อในด้านต่าง ๆ เช่น การทำงานของปั๊มลม ตรวจประสิทธิภาพของปั๊มลมในขณะเครื่องยนต์ทำงาน เป็นต้น
3.ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสองชั้นไม่ประจำทางต้องเข้ารับการตรวจความพร้อมทั้งรถโดยสารและพนักงานขับรถ ในทุกเที่ยวการเดินรถ ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) จังหวัดปราจีนบุรี หากพบว่าผู้ประกอบการขนส่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อประชาชน กรมฯ จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด
4. พนักงานขับรถโดยสารสองชั้นที่ต้องการเดินรถผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยง ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขับรถขนาดใหญ่บนเส้นทางลาดชัน กับกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมายตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด
สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่จะนำรถโดยสารสองชั้นไม่ประจำทางเดินรถเลี่ยงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 348 เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ช่วงสี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว ให้ยื่นแบบคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) https://forms.gle/vVGgSiRiQrs7p4L66 ก่อนการเดินทาง หรือ ตาม QR Code ดังแนบ
กรมการขนส่งทางบก ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชน เป็นมาตรการจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเลี่ยงพื้นที่อันตรายจากภัยสงคราม แต่ยังคงมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินรถไว้อย่างรัดกุมที่สุด ขอให้ประชาชนมั่นใจในการเดินทาง