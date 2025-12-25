คลังโอนเงิน Upskill ร้านค้าคนละครึ่งพลัสแล้ว 117 ล้านบาท

กระทรวงการคลัง โอนเงินให้ร้านค้าคนละครึ่ง พลัส ที่ผ่านเกณฑ์ Upskill – Reskill แล้ว กว่า 9 หมื่นราย รวมเป็นเงินที่รัฐสนับสนุนตามโครงการ 117 ล้านบาท
นายพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลัง โอนเงินสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ผ่านเงื่อนไขโครงการพัฒนาความรู้ทักษะ (Upskill) หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส และมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐเรียบร้อยแล้ววันนี้(25 ธ.ค.) ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ของร้านค้าที่ผูกกับแอปพลิเคชัน“ถุงเงิน”
จากการประมวลผลข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้า ที่ผ่านหลักเกณฑ์ จำนวน 97,086 ราย พบว่า มีผู้ประกอบการร้านค้า ที่ได้รับเงินสนับสนุน 95,059 ราย ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวนที่แตกต่างกัน และมีผู้ประกอบการร้านค้า ที่ได้รับเงินสนับสนุนสูงสุดตามสิทธิ 2,000 บาท จำนวน 34,970 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วน 36 %ของผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด รวมเป็นเงินที่รัฐสนับสนุนตามโครงการ 117.47 ล้านบาท และมีร้านค้า 2,027 ราย ที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุน เพราะไม่มีรายการยอดขายจากคนละครึ่งพลัส ในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายในช่วงเวลาที่กำหนด
ตัวอย่างการคำนวณเงินสนับสนุนจากรัฐ คำนวณได้จาก 20 %ของยอดขายที่เกิดจากโครงการคนละครึ่ง พลัส เฉพาะในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่าย นับตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้ดำเนินการพัฒนาทักษะสำเร็จ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 เช่น ร้านค้าที่มียอดขายส่วนที่รัฐร่วมจ่ายสะสม 9,000 บาท จะได้รับเงินสนับสนุนร้อยละ 20 เป็นเงินรวม 1,800 บาท ทั้งนี้ ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติยอดขายย้อนหลังได้ด้วยตนเองผ่านเมนู “สรุปยอดขาย” ในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ ที่กรมบัญชีกลาง โอนเงินให้ไม่สำเร็จในวันนี้ รัฐจะติดตามเพื่อโอนเงิน (Retry) ให้อีก 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มกราคม 2569 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าผู้ประกอบการร้านค้าไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการ