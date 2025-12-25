‘ผ่อนดี มีคืน’ ธอส.ตอบแทนลูกค้าผ่อนชำระดี 48 เดือน รับเงิน 1,000 บาท

ธอส. ตอบแทนลูกค้าสถานะบัญชีปกติที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท และมีประวัติการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้านย้อนหลังรวม 48 เดือนอย่างสม่ำเสมอ นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2568 และชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL GEN ติดต่อกัน 2 เดือน (ในงวดเดือนธันวาคม 2568 และเดือนมกราคม 2569) รับเงิน 1,000 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ 2569 ลูกค้าให้ยินยอมรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับโอนเงินรอบแรกเดือนมกราคม 2569
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ตอบแทนลูกค้าที่มีวินัยการผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน รับเงินคืน 1,000 บาท ภายใต้ “โครงการของขวัญปีใหม่ 2569 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส.” เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 2 ล้านบาท และผ่อนชำระเงินงวดย้อนหลังรวม 48 เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2568) อย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน โดย ธอส.จะทยอยโอนเงินให้ลูกค้าตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป
ลูกค้า ต้องกดรับบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Consent) ผ่านทาง Application : GHB ALL GEN หรือ ทาง www.ghbank.co.th จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย (1) ใบเสร็จชำระหนี้เงินกู้ (2) หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเงินงวดใหม่ที่ต้องผ่อนชำระ (3) หนังสือแจ้งผลการขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (4) หนังสือปรับอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดเพิ่ม (5) หนังสือข้อมูลเครดิต และ (6) หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ และดาวน์โหลด Application : GHB ALL GEN พร้อมผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 พร้อมชำระเงินงวดผ่าน Application :GHB ALL GEN ไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดติดต่อกัน 2 เดือน (ในงวดเดือนธันวาคม 2568 และเดือนมกราคม 2569)
กรณีลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือนให้หักเงินเดือนเพื่อชำระผ่านหน่วยงานตามปกติเพื่อรับโอนเงินของขวัญปีใหม่ จากธนาคารตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2569