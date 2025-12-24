พิรุธ โจมตี ผบ.ตร.
หลังบิ๊กต่ายสั่งเด้ง
ผู้การเมืองคอน
เซ่นคลิปฉาวโรงพักฉวาง
กรณีคลิปเสียงพล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง
ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช(สภ.ฉวาง)
ทำให้พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 600/2568 วันที่21ธค.2568 ให้ พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) โดยขาดจากหน้าที่ตำแหน่งเดิม และให้ พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รอง ผบช.ภ.8 รักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ปรากฏว่า หลังคำสั่งของผบ.ตร.สั่งเช็กบิลงวดนี้พบว่า มีข่าวลือในสังคมออนไลน์ปั่นว่า ผบ.ตร.เรียกใต้โต๊ะการเเต่งตั้งผบก.ภ.จว.นครศรีฯคนนี้30ล้านบาทเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เเละหากพล.ต.ต.เกรียงศักดิ์โดนเด้งนั้นจะออกมาเเฉ...นั้น อะไรคือความจริง/ข่าวปลอมกันเเน่ในเรื่องนี้
หลังข่าวนี้ปรากฏ บิ๊กโจ๊กเร่งรีบสำทับกับสื่อบางเเขนงว่า ผบ.ตร.เคยอยู่ภูธรภาค8 จะไม่รู้อะไรเลยหริอ?เเละพ่วงกรณีที่อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ร้องเรียนเเล้วว่าผบช.ภ.8 เเละเป็นนรต.รุ่น41 เรียกสินบนเเปดกิโลกรัมในการเเต่งตั้งโยกย้ายตำรวจพื้นที่
โดยมุ่งเป้าไปยังผบ.ตร.นั้น
การที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. ขยับเน้นทุกจังหวะกับผบ.ตร.นั้น บิ๊กโจ๊กเเละพวกมีหลักฐานใดยืนยันไหมว่าผบ.ตร.สั่งรับเงินการเเต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ?!?!
หากย้อนมองคำสั่งผบ.ตร.ในการเช็กบิลผบก.ภ.จว.นครศรีฯเป็นไปตามขั้นตอน เเละให้ทุกฝ่ายพิสูจน์ตัวเองตามกฎหมายในข้อกล่าวหาเเละสิ่งที่ปรากฏคือคลิปฉาวโรงพักฉวาง
เเต่น่าเเปลกใจว่าข่าวปล่อย/ข่าวปั่นว่า ผบ.ตร.รับส่วยในการตั้งพล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ให้นั่งเเท่นเบอร์1ตำรวจเมืองคอนเมื่อไม่กี่เดือนจนเกิดคลิปฉาวในยามนี้นั้น
เป็นเรื่องจับแพะชนแกะ ซึ่งเป็นเหตุผลที่เป็นไปไม่ได้ ในการเรียกรับเงินการซื้อขายตำแหน่งผบก.ภ.จว.นครศรีฯคราวนี้ ของผบ.ตร.
เพราะ 1. ผบก.ภ.จว.นครศรีฯคนนี้ ขยับขึ้นเพราะอาวุโส 50% และเคยเป็นรองผบก.ภ.จว.นครศรีฯอยู่แล้ว
2. บชภ.8 สมัยที่พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ดำรงตำเเหน่งผบช.ภ.8 เสนอพล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ให้ขึ้นเเท่น เพราะเป็นผู้เหมาะสม เนื่องจากอาวุโส
3. โดยตรรกะเเล้ว ตำรวจ/ข้าราชการที่รอจนขึ้นตำเเหน่งหลัก เพราะอาวุโสนั้น คงไม่ยอมเสียเงินขนาดนี้ เพราะอย่างไรเสียสตช.ต้องขยับคนๆนั้นขึ้นตามพรบ.ตำรวจเเห่งชาติ ปี2565เเละกฎก.ตร.ที่วางหลักไว้ชัดเจน
สำหรับ พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ เป็นตำรวจนรต.รุ่น46เเละเเนบชิดพล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา อดีตรองผบ.ตร.ที่รู้กันว่าสนิทกับนรต.รุ่น47บางคน!?!
หากคนที่ช้ำรวมตัวกันเพราะความเจ็บใจจนใช้ทุกวิถีทางทำลายขั้วตรงข้ามเเบบไม่เเยกเเยะนั้น ระวังผลกรรมจะสนองตอบ
ดังนั้นข่าวปั่น/ดิสเครดิตผบ.ตร.เเละสตช.คราวนี้ น่าจะมาจากคนที่กระทำผิดเเละกองเชียร์ที่ผิดหวังในเส้นทางอาขีพเพราะสตช.เช็กบิลคนเหล่านั้นตามพยานหลักฐานเเละกฎหมายจนไม่เหลือเส้นทางอาชีพ/เกียรติยศ รวมทั้งจ่อเข้าเริอนจำหากคดีทุจริตของพวกเขาโดนกระบวนการยุติธรรมเช็กบิลในวันข้างหน้า...