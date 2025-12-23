สายการบิน “แอร์คาลิน”ผลักดัน “กรุงเทพฯ” สู่ศูนย์กลางเชื่อมยุโรป–แปซิฟิก

สายการบินแอร์คาลิน (Aircalin) สายการบินประจำชาตินิวแคลิโดเนีย ฉลองความสำเร็จครบรอบ 1 ปีของการเปิดเส้นทางบิน นูเมอา ประเทศนิวแคลิโดเนีย สู่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ด้วยตัวเลขผู้โดยสารร่วมกว่า 60,000 คน พร้อมจัดงานขอบคุณบริษัทเอเจนซี่ท่องเที่ยวและพันธมิตรในไทย ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าเส้นทางเชิงกลยุทธ์ที่เชื่อมต่อ 3 ภูมิภาคนี้ จะทำให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางสำคัญระหว่างยุโรปและแปซิฟิกใต้ นอกจากนี้สายการบินฯ ยังเพิ่มความถี่เที่ยวบินเป็นสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน รองรับดีมานด์ผู้โดยสารที่เติบโตต่อเนื่อง
หนึ่งปีแห่งความสำเร็จ: เสียงตอบรับเกินคาดจากผู้โดยสาร
สายการบินแอร์คาลิน เปิดให้บริการเส้นทาง นูเมอา – กรุงเทพฯ - ปารีส เมื่อเดือนธันวาคม 2567 ปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการแล้วกว่า 60,000 คน โดยอัตราจำนวนการขนส่ง หรือ โหลด แฟคเตอร์ (Load Factor) ของสายการบินฯ เฉลี่ยเกินร้อยละ 80 และในฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงซัมเมอร์ จำนวนโหลด แฟคเตอร์เพิ่มสูงสุดถึงร้อยละ 89 - 90 สะท้อนถึงการตอบรับอย่างรวดเร็วของนักท่องเที่ยวในเส้นทางบินนี้ ทั้งยังส่งผลให้ฐานะทางการเงินของสายการบินฯ ในปี 2568 มีความสมดุล รวมถึงสร้างงานตรงอีกจำนวน 30 ตำแหน่ง
นายจอร์จ เซเลเฟน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินแอร์คาลิน กล่าวว่า “ในเวลาเพียงหนึ่งปี เส้นทางนูเมอา - กรุงเทพฯ - ปารีส กลายเป็นเส้นทางหลักที่สำคัญของเครือข่ายระหว่างประเทศของสายการบินแอร์คาลิน และกรุงเทพฯ มีบทบาทสำคัญในการเปิดประตูสู่เอเชียและโลก ทั้งให้บริการผู้โดยสาร การท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในแปซิฟิกใต้”
นอกจากนี้เส้นทางดังกล่าวยังสะท้อนกลยุทธ์ระยะยาวที่จะสร้างเครือข่ายเส้นทางบินเชื่อมโยงยุโรป ประเทศไทย และแปซิฟิกใต้ ด้วยฝูงบินที่ทันสมัย Airbus A330-900neo เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของสายการบินฯ ในการบินเส้นทางระยะไกล
บินตรงแบบนอนสต็อป 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เส้นทาง นูเมอา-กรุงเทพ-ปารีส
เที่ยวบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินชาร์ล เดอ โก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทุกวันจันทร์ พุธ และเสาร์ โดยออกเดินทางเวลา 09:40 น. ถึงในวันเดียวกันเวลา 17:00 น.
เที่ยวบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินนานาชาติลา ตองตูตา เมืองนูเมอา ประเทศนิวแคลิโดเนีย ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และอาทิตย์ โดยออกเดินทางเวลา 16:25 น. และถึงนูเมอาในช่วงเช้า
บินตรงสู่ ตาฮิติ รวมถึงโอ๊คแลนด์และซิดนีย์ได้รวดเร็ว พร้อมสะสมไมล์กับ Flying Blue
นอกจากเส้นทางบินนูเมอาแล้ว สายการบินยังมีเที่ยวบินเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางสำคัญหลายแห่งในแปซิฟิกใต้ รวมถึง นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เฟรนช์โปลินีเซีย วานูอาตู ฟิจิ วาลลิส และ ฟุตูนา โดยใช้เครือข่ายการบินของแอร์คาลินในภูมิภาคแปซิฟิก ยิ่งไปกว่านั้นสายการบินยังเป็นพันธมิตรกับโปรแกรม “Flying Blue” ซี่งผู้โดยสารสามารถสะสมไมล์และแลกเปลี่ยนค่าใช้จ่ายหรือการเดินทางได้ในเครือข่ายของสายการบินแอร์คาลิน
กลยุทธ์สยายปีกและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสาร
สายการบินแอร์คาลิน วางกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน เพื่อรองรับการเติบโตและสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติ ดังนี้:
1.เชื่อมต่อระหว่างยุโรป ประเทศไทย และแปซิฟิก: เส้นทางนี้นับเป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่มุ่งสร้างเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศที่สำคัญ ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางข้ามภูมิภาคได้สะดวกมากขึ้น
2.เพิ่มความถี่เที่ยวบินเพื่อความยืดหยุ่นในการเดินทาง: ปรับตารางบินสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ช่วยให้ผู้โดยสารมีตัวเลือกวันเดินทางที่หลากหลายมากขึ้น สามารถวางแผนทริปการเดินทางได้ยืดหยุ่นตามความต้องการ และเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสำรวจประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
3.ยกระดับประสบการณ์การเดินทางด้วยเครื่องบินใหม่และบริการแบบฟูลเซอร์วิส: ให้บริการด้วยเครื่องบิน Airbus A330-900neo ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของฝูงบินระยะไกล มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยมสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของสายการบินฯ นอกจากนี้ยังมีเครื่องบิน Airbus A320neo สำหรับให้บริการเส้นทางภูมิภาค
4.ทำงานร่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของไทย: ดำเนินแคมเปญส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตร และสนับสนุนให้บริษัทเอเจนซี่ท่องเที่ยวออกแบบแพ็กเกจทัวร์ยุโรปและแปซิฟิก เพื่อขยายฐานลูกค้าในตลาดท่องเที่ยวของไทย