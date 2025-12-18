ชำแหละเหลี่ยม “จิรัฏฐ์” คดีสด.43 ปลอม ทำไมสู้ลำพัง คำตอบที่พรรคสีส้มต้องอธิบาย

ชำแหละเหลี่ยม จิรัฏฐ์
ทำไม! สู้คดีคนเดียว
ปมร้อน “สด.43ปลอม”
16ธ.ค.2568 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก อ่านคำพิพากษาคดีปลอมใบ สด.43 หมายเลขดำ อทย.155/2567 ซึ่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ฟ้อง จิรัฏฐ์หรือ นวรินทร์ ทองสุวรรณ์ อดีต สส.ฉะเชิงเทรา เขตสี่ พรรคประชาชน เป็นจำเลย ข้อหา ใช้เอกสารราชการปลอมโดยศาลตัดสินลงโทษจำคุกสองปี ไม่รอลงอาญาเเละจำเลยขอประกันตัวสู้คดีในชั้นอุทธรณ์
เดิมพันล่วงหน้าเลยว่า ในขั้นอุทธรณ์เเละฎีกานั้น จำเลยรอดยาก เพราะการอ้างว่าโดนรังเเกเเละการดื้อตาใสสู้คดีต่อนั้น คือการประวิงเวลารอการเข้าเรือนจำไปพลางๆสำหรับอดีตสส.เเปดริ้วสองสมัยคนนี้
ตอนนี้ทราบกันทั่วเเล้วว่า จิรัฏฐ์ส่งไม้ให้ภริยาคือ เเพรนภัศร์ ทองสุวรรณ์ ลงสมัครสส.เขตสี่ ฉะเชิงเทราเเทนตัวเอง ท่ามกลางการเปลี่ยนตัวผู้สมัครสส.พรรคสีส้มในหลายเขตในตอนนี้เเบบหลากปัจจัย
มีคำถามว่า การสู้คดีนี้ทำไม จำเลยเบิกความเพียงคนเดียวเเละขัดวิส้ยการขุดเเฉการทุจริตในกองทัพของสส.พรรคสีส้มเป็นอย่างยิ่ง เเละทำไมจิรัฏฐ์ไม่เรียกคณะกรรมการตรวจเลือกทหารฯในพืื้นที่อำเภอบางปะกง ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของจิรัฏฐ์ เเละมีนายทหารห้านายร่วมเป็นคณะกรรมการการตรวจคัดเลือกทหารเกณฑ์ปีนั้นๆในอำเภอภูมิลำเนาของชายไทยที่พ้นการผ่อนผันเเล้วมาเป็นพยานที่ลงนามในใบสด.43ตามที่จิรัฏฐ์นำมาใช้สมัครสส.ถึงสองครั้ง
กูรูกฎหมายชี้ข้อต่อสู้ของจิรัฏฐ์ว่า ทนายของจำเลยหลักเเหลมในคดีนี้ ทำให้จำเลยรับผิดคือจำคุกสองปีเท่านั้น เพราะหากจำเลยอ้างคณะกรรมการตรวจเลือกที่ลงนามในสด.43ปลอมดังกล่าวมาเป็นพยาน คดีจะย้ายจากศาลอาญาไปยังศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบ/ปปช.หรือปปท.ทันทีเพราะคณะกรรมการฯคือข้าราชการ กระทรวงกลาโหม
ที่อาจมีส่วนร่วมกระทำผิดในเคสนี้
ดังนั้นเหลี่ยมคูของทนายความจำเลยที่ใช้เทคนิคในการเบิกความจำเลยเพียงปากเดียวเเละกล่าวอ้างลอยๆสู้คดีไปเรื่อยนั้น ย่อมไร้น้ำหนัก เเละส่งผลให้คดีนี้ย่อมตัดจบเเบบดื้อๆ เช่นนี้ เพราะทนายความกับจิรัฏฐ์ย่อมรู้ดีเเก่ใจว่า ต้นสายปลายเหคุที่เเท้จริงนั้น สด.43ฉบับนี้ปลอมหริอไม่เเละหากจำเลยเบิกพยานจำเลยเพิ่มเติมมาสู้คดี รับรองว่าคดีนี้ยาวเเละอ่วมเพิ่มสำหรับจิรัฏฐ์หลายเท่าตัว
เนื่องจากทหารห้านายที่เป็นคณะกรรมการฯคือข้าราชการ กระทรวงกลาโหม เเละสด.43ปลอมฉบับนี้่ีที่จิรัฏฐ์ได้มาเเละใช้สมัครสส.นั้น ต้องมีการทุจริตคือ เกิดการซื้อขายใบสด.43ปลอมระหว่างจิรัฏฐ์กับสัสดีเเละคณะกรรมการฯห้านายที่ลงลายมือในสด.43ฉบับนี้ ซึ่งพวกเขาจะรับโทษการทุจริตดังกล่าวเข้าไปด้วย เเละจิรัฏฐ์จะรับโทษ2ใน3ฐานะผู้สนับสนุนข้าราชการกระทำผิด หากคดีถึงที่สุด
ดังนั้นการลวงโลกของอดีตสส.สองสมัย เเห่งเมืองเเปดริ้ว เขตสี่คราวนี้ ผู้เสียหายคือ1.ชาวบ้านในเขตนี้เเละคนไทยที่เสียภาษีจ่ายเงินเดือนสส.ให่จิรัฏฐ์ถึงสองสมัย 2.กกต.ในฐานะผู้จัดการเลือกตั้งเเละมีการทุจริตเลือกตั้งสส.สองครั้งคิอปี2562เเละ2566เกิดขึ้นโดยจิรัฏฐ์ 3.รัฐสภาที่จ่ายเงินสส.ให้จิรัฏฐ์สองสมัย
ซึ่งกกต. รัฐสภา เเละชาวบ้านเขตสี่ ฉะเชิงเทราสามารถเป็นโจทก์ฟ้องจิรัฏฐ์ได้ด้วยข้อหาต่างๆกับสิ่งที่ปรากฏเเละอาจลามไปอีกระดับหากมีการร้องศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองว่าจิรัฏฐ์ขัดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายเเรงที่มีโทษตัดสิทธิทางการเมืองสิบปี-ตลอดชีวิต
มีคำถามตามมาว่าพรรคสีส้มจะรับผิดชอบกับสังคมอย่างไรที่ปล่อยให้คนลวงโลกมาเป็นผู้เเทนราษฎรถึงสองสมัยได้ เเปลว่าระบบตรวจสอบภายในของพรรคนี้หลวมยิ่งกว่าหลวม!?! ดังนั้นปี2569การที่พรรคประชาชนจะส่งภริยาชายลวงโลกคนนี้ลงสมัครสส.เเทนนั้น มันคือการเเสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของพรรคสีส้มที่หวังชนะเลือกตั้งเเละเป็นเเกนนำตั้งรัฐบาลคราวนี้นั้น
เเปลว่าพรรคสีส้มไม่อธิบาความ ไม่ขอโทษสังคมในเคสนี้ ปล่อยเลยตามเลยเเล้วข่าวนี้จะเงียบไปเอง เพราะตอนนี้สังคมได้คำตอบชั้นต้นจากพรรคสีส้มเเล้วคือการเปลี่ยนตัวผู้สมัครสส.เเปดริ้ว เขตสี่ จากสามีไปเป็นภริยาเเทน
สิ่งที่เกิดขึ้น เเปลว่า พรรคสีส้มเเสดงความจริงใจกับสังคมในเคสลวงโลกข้างต้นด้วยคำตอบนี้ใช่หรือไม่