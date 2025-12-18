ดราม่าส้มรายวัน
'วิโรจน์'วางมือไม่ลงส.ส.
รอรับเก้าอี้รัฐมนตรี
ต้องบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่มีกระแสให้ฮือฮาเป็นรายวันอย่างแท้จริง โดยความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับการจัดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ทั้งระบบบัญชีรายชื่อ และ ระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง นั้น กำลังมีความคืบหน้าเป็นระยะ โดยนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย จะลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 2 ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ จากเดิมที่เป็นส.ส.ระบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ ขณะเดียวกันในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก็มีอดีตส.ส.และอดีตผู้สมัครส.ส.มาสมัครกันพร้อมหน้า ไม่ว่าจะเป็น นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ อดีต ส.ส.กทม. นายถนอม อ่อนเกตุพล นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตยานนาวา บางคอแหลม นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกรัฐบาล นางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ อดีต ส.ส.กทม. เป็นต้น
ขณะที่ ดราม่าในพรรคประชาชนก็ยังคงมีปรากฎให้เห็นเช่นกัน ภายหลังนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ประกาศวางมือทางการเมืองด้วยไม่ลงสมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ จากนั้น นายลอย ชุนพงษ์ทอง นักวิชาการชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า "ถ้า สส.วิโรจน์ ออกจากการเมือง อย่าด่าพรรคที่ผลักเขาออก ให้มาด่าที่ผมที่ชวนเขาออกมาทำน้ำจิ้ม น้ำซ้อส ที่หมอชิต 3 ครับ ศูนย์รวมรถทัวร์ใหม่ จะ comment อะไรก็เมตตาผมหน่อย ความเห็นส่วนตัวด้อมส้มอยากได้ สส. อย่างวิโรจน์ ในสภา แต่เลขาพรรค (ติ่ง) อาจไม่อยากได้ สส. อย่างวิโรจน์ เพราะสั่งไม่ได้ คงต้องรอให้เลขาติ่งลาออก จึงกลับเข้าไปใหม่ (ผมเดาไปเรื่อย)"
จากการโพสต์ดังกล่าวทำให้คนในพรรคประชาชนต้องออกมาแสดงความคิดเห็นเพื่ออธิบายถึงการวางมือของนายวิโรจน์ โดยนางสาวรักชนก ศรีนอก อดีตสส.กทม. พรรคประชาชน ระบุว่า "“ผลักไสอะไรคะ ไม่มีใครผลักบุคลากรทรงคุณภาพแบบนี้ออกหรอกค่ะ ผลักก็โง่แล้วค้า
สส.ที่ไม่ลงต่อ อย่างพี่วิโรจน์ พี่เท่าพิภพ แค่ต้องการแสดงให้เห็นว่าไม่ยึดติดตำแหน่ง อยากเปิดทางให้คนหน้าใหม่ๆ แล้วรอบหน้ารอเป็นรัฐมนตรีกันหมด อย่าปั่นให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ ดราม่าเรื่องไม่จริงเพื่ออะไร อันนี้ไม่มีมูลอะไรเลย ด้วยความเคารพ" ก่อนที่สุดท้าย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร จะออกมาโพสต์ข้อความ “ผมยังคงทำงานกับพรรคประชาชน เหมือนเดิมครับผม”
สำหรับความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้สำรวจพื้นที่ที่มีสถานการณ์สู้รบไทย-กัมพูชา และ กกต.เตรียมใช้วิธีบริหารจัดการเลือกตั้งแบบพิเศษในวันเลือกตั้ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้ไม่ต้องเลื่อนวันเลือกตั้งออกไป จำนวน 7 จังหวัด รวม 16 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย
1.จันทบุรี จากที่มีทั้งหมด 3 เขตเลือกตั้ง กระทบ 1 เขตเลือกตั้ง คือเขตเลือกตั้งที่ 3
2.ตราด จากที่มีทั้งหมด 1 เขตเลือกตั้ง กระทบที่เขตเลือกตั้งที่ 1
3.สระแก้ว จากที่มีทั้งหมด 3 เขตเลือกตั้ง กระทบ 2 เขตเลือกตั้ง คือเขตเลือกตั้งที่ 2 และ 3
4.บุรีรัมย์ จากที่มีทั้งหมด 10 เขตเลือกตั้ง กระทบ 4 เขตเลือกตั้ง คือเขตเลือกตั้งที่ 2, 8, 9 และ 10
5.สุรินทร์ จากที่มีทั้งหมด 8 เขตเลือกตั้ง กระทบ 3 เขตเลือกตั้ง คือ เขตเลือกตั้งที่ 6, 7 และ 8
6.ศรีสะเกษ จากที่มีทั้งหมด 9 เขตเลือกตั้ง กระทบ 3 เขตเลือกตั้ง คือเขตเลือกตั้งที่ 4, 5 และ 6
7.อุบลราชธานี จากที่มีทั้งหมด 11 เขตเลือกตั้ง กระทบ 2 เขตเลือกตั้งคือ เขตเลือกตั้งที่ 9 และ 10