ธอส.หนุนกำลังพลแนวหน้าและผู้ประสบภัยในพื้นที่ชายแดนทุกมิติ

ธอส.ร่วมชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ สนับสนุนอาหาร-สิ่งของจำเป็นแก่กำลังพลแนวหน้าและผู้ประสบภัยในพื้นที่ชายแดนจ.สระแก้ว พร้อมสมทบทุนก่อสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์ที่ 3
นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จึงร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) สนับสนุนอาหารและสิ่งของจำเป็นแก่กำลังพลแนวหน้าและผู้ประสบภัยในพื้นที่ชายแดน จังหวัดสระแก้ว พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ นำโดยพักชำระหนี้นานสูงสุด 1 ปี
นอกจากนี้เพื่อเป็นการร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน ธอส. จึงร่วมสมทบทุนการก่อสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์ที่ 3 ในพื้นที่ของพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ
โครงการนี้ ดำเนินการโดยกองทัพอากาศในการสร้างปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่น ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ที่ ธอส.ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดำเนินงานตามภารกิจหลักในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
พิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องรับรองบริพัตร กองบัญชาการกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568