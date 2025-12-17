STGT สร้างมิติใหม่วงการถุงมือยางด้วย Traceable Latex Gloves ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านถุงมือยางธรรมชาติตลอดห่วงโซ่อุปทาน

“ศรีตรังโกลฟส์” สร้างมิติใหม่สู่วงการถุงมือยางด้วย Traceable Latex Gloves ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านถุงมือยางธรรมชาติตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
พร้อมยกทัพพบคู่ค้าทั่วโลกภายในงาน MEDICA 2025
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางอย่างยั่งยืนระดับโลก เข้าร่วมงาน Medica Fair 2025 มหกรรมด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2568 ผ่านการนำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ “Touch the Future, Trace the Origin” ที่สะท้อนวิสัยทัศน์มุ่งส่งมอบการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” สู่ทุกชีวิตทั่วโลก พร้อมเชื่อมต่ออนาคตวงการแพทย์เข้ากับระบบซัพพลายเชนอย่างโปร่งใสครบวงจร (transparent supply chains)
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานในปีนี้ คือการเปิดตัว ถุงมือยางธรรมชาติที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ หรือ “Traceable Latex Gloves” ที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาตลอดห่วงโซ่อุปทานน้ำยางแบบครบวงจร ภายใต้คำมั่นสัญญา “Clean World Clean Gloves” (CWCG) หรือ “ถุงมือสะอาด โลกสะอาด” ที่มุ่งขับเคลื่อนองค์กรบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน พร้อมยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการ อาทิ การคัดเลือกวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิตที่สะอาด มีมาตรฐานระดับสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
Traceable Latex Gloves ยังมีบทบาทสำคัญต่อการยกระดับคุณค่าของอุตสาหกรรมยางพาราไทย และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่แตกต่างอย่างชัดเจนในตลาด Blue Ocean ด้วยจุดแข็งด้านการตรวจสอบย้อนกลับที่ครบถ้วนตามหลักปฏิบัติและมาตรฐานกำกับดูแลระดับสากล ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ STGT ที่สามารถยกระดับอุตสาหกรรมถุงมือยางไทยสู่เวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
STGT ยังเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ “www.cleanworldcleangloves.com” ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลด้านความยั่งยืน นวัตกรรม และมาตรฐานการผลิตขององค์กร ไปจนถึงเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของถุงมือยาง ได้ตั้งแต่โรงงานผลิตไปจนถึงสวนยางพาราซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบยางธรรมชาติได้ด้วยตนเอง ภายใต้แบรนด์ ศรีตรังโกลฟส์, ซาโตรี่ และ I’M GLOVE
ภายในบูธ ยังนำผลิตภัณฑ์ถุงมือยางของ STGT อีกหลากหลายประเภท เช่น ถุงมือยางศัลยกรรม, ถุงมือยางชนิดยาวพิเศษ, ถุงมือปราศจากสาร PAHs และสารซิลิโคน เป็นต้น ที่ตอบโจทย์การใช้งานทางการแพทย์ได้อย่างครอบคลุม ด้วยการรับรองมาตรฐานระดับสากล อาทิ ASTM, UK MDR, MDR(EU), NFPA1999, EN455, ISO1193-1 ฯลฯ ไปจนถึงการโชว์เคสถุงมือยาง EUDR ที่ STGT สามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้ตามกฎหมาย EUDR (European Deforestation-free Regulation) เป็นที่แรก (เมื่อเดือนส.ค.ปี2567 )
ทั้งหมดนี้ ช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและคู่ค้าทั่วโลกในด้านกระบวนการผลิตที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และตอกย้ำเจตนารมณ์ของบริษัทในการยกระดับอุตสาหกรรมถุงมือยางด้วยการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง การออกบูธของ STGT ในงาน Medica Fair 2025 ครั้งนี้ ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้ประกอบการ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องจากหลายประเทศเข้าชมบูธอย่างคับคั่ง พร้อมสัมผัสประสบการณ์ “ถุงมือยางแห่งชีวิต” สะท้อนความสำเร็จของ STGT ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกอย่างแท้จริง