ชะลอ 'คนละครึ่งพลัส' เฟสสอง
รอรัฐบาลเดินหน้าต่อ
กลัวผิดเงื่อนไขรธน.
ไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายภายหลังคณะรัฐมนตรีต้องชะลอการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพลัสเฟสสองเอาไว้ก่อนเนื่องจากอยู่ในระหว่างการเป็นรัฐบาลรักษาการณ์ที่ต้องห้ามไม่ให้มีการดำเนินการอนุมัติโครงการหรืองบประมาณที่เป็นลักษณะผูกพัน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบายว่า เราทำตามกติกา ตอนนี้เรายุบสภาแล้ว เราก็ไม่สามารถนำงบกลางมาใช้ได้ ต้องรอให้กลับมาเป็นรัฐบาลปกติก่อน
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานให้ ครม.ทราบผลของการหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา ซึ่งได้เน้นย้ำเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่ และงบประมาณของ ครม.หลังยุบสภาฯ ว่าต้องไม่ผูกพันไปยังรัฐบาลต่อไป โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลได้มีการหารือกันภายในแล้วว่า ภายหลังมีการยุบสภาฯ แล้วรัฐบาลจะไม่ทำโครงการที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 169 วางกรอบว่าหลังยุบสภาห้าม ครม.ดำเนินการ 5 ข้อสำคัญ เพื่อป้องกันการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง และการสร้างภาระให้รัฐบาลหน้า ได้แก่
1.ห้ามอนุมัติโครงการที่ผูกพันคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
2.ห้ามเซ็นสัญญาโครงการใหญ่ๆ หรือก่อหนี้ระยะยาว
3.ห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง
4.ห้ามใช้งบกลางสำรองจ่ายฉุกเฉิน เว้นแต่จำเป็นเร่งด่วน และต้องขออนุมัติ กกต. ก่อน และ
5.ห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อหาเสียง โดยห้ามใช้กลไกราชการมาช่วยในการเลือกตั้ง
ดังนั้นแม้ว่าบางโครงการอาจสามารถเดินหน้าได้หากส่งไปขอความเห็นจาก กกต. แล้ว เพราะเป็นโครงการต่อเนื่อง แต่รัฐบาลคาดการณ์ว่าแม้ กกต.จะเห็นชอบให้เดินหน้าบางโครงการได้ ก็ยังจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน หรือถูกยื่นตีความว่า ครม.มีอำนาจหน้าที่ว่าสามารถทำโครงการนั้นได้หรือไม่