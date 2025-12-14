ยุบสภาองศาเดือด
การเมืองป่วน การบ้านวุ่น
เดินหน้าสู่การเลือกตั้ง?
วันที่11ธค.2568 อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯพรฎ.ยุบสภาผู้เเทนราษฎร ชุดที่26เเละได้มีการโปรดเกล้าฯพรฎ.นี้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่12ธค.2468
จากเกมชิงเหลี่ยมคูทางการเมืองเเละสาดโคลนการหักเหลี่ยมขย้ำรอยเเผลหริอฉีกMOAสี่เดือนทิ้งในประเด็นการเเก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ของสส.เเละสว.
เสี่ยหนู อนุทินในฐานะรัฐบาลเสียงข้างน้อย เเละหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รู้รหัสว่าหลังการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ วันที่10-11ธค.จบลง วันที่12ธค.ที่ผ่านมาคิอวันเปิดสมัยประขุมรัฐสภา ฝ่ายค้านเเละฝ่ายค้ำคือพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชน ล่าชื่อสส.100คนยื่นขออภิปรายไม่ไว้วางใจครม.เสี่ยหนูตามรัฐธรรมนูญมาตรา151เเน่นอน
ก่อนจะเกิดการยุบสภาโดยเสี่ยหนูเพื่อหนีการโดนด่าฟรี!
เชื่อว่ารหัสนี้เสี่ยหนูรับรู้ล่วงหน้า บวกกับการจัดทัพต่างๆทางการเมืองเเละเเวดวงราชการของเสี่ยหนูลงตัวในเวลาใกล้เคียงกัน... เเละเมื่อทุกอย่างพร้อม สัญญาณคืนอำนาจให้ประชาชนตามที่เสี่ยหนูโพสต์ในFB ช่วงดึกวันที่11ธค.คือการเลือกตั้งสส.สองระบบ(400เขต 100บัญชีรายชื่อ )ใน45-60วันจากนี้ไปจึงปรากฏเเบบ100%
เเม้การปะทะตามชายเเดนไทย-เขมรยังไม่ยุติในยามอันใกล้ เเต่เสี่ยหนูน่าจะหารือเเม่ทัพนายกองไว้เเล้วว่าการรักษาดินเเดน/อธิปไตยของชาตินั้น ทหารรับภารกิจนี้ไปดูเเล100%
ส่วนฝ่ายการเมืองนั้นว่ากันตรงๆ
2ปี 6เดือนคืออายุของสส.ชุดนี้ที่มาจากการเลือกตั้ง14พค.2566เเละเวลาดังกล่าวอยู่ในสามรัฐบาลของสามนายกฯ (เศรษฐา ทวีสิน/เเพทองธาร ชินวัตร ของพรรคเพื่อไทย เเละอนุทิน ชาญวีรกูล จากพรรคภูมิใจไทย)อาจเรียกได้ว่าคนไทยเสียเวลาฟรีๆไปเเบบเเทบไม่มีอะไรติดตัวเป็นชิ้นเป็นอันจากนโยบายรัฐบาล...
เเละเชื่อว่าเลือกตั้งสส.งวดนี้ นโยบายของหลากพรรคที่จะใช้หาเสียงที่เเต่ละพรรคยังฮุบไต๋ไว้ น่าจะไม่มีอะไรใหม่ ?!? เพราะภาวะบ้านเมืองที่ปัญหาสุ่มไว้บานตะไท เเต่คนการเมืองกลับเเก้กติกาเพื่อสนองอำนาจตัวเองเเละใช้ประชาชนเป็นข้ออ้าง
ที่ผ่านมา-ตอนนี้สังคมจะพบเพียงว่าที่ผู้สมัครสส.เเห่ซบพรรคที่มีลุ้นชนะ เเละการเปิดชื่อว่าที่สามเเคนดิเดตนายกฯของเเต่ละพรรคเท่านั้น เเละมันก็ยังไม่เรียกกระเเสตอบรับนัก
บวกกับคอมเมนต์กูรูการเมืองหลายคนที่ชี้ว่า สงครามซื้อเสียงจะปรากฏครั้งใหญ่ หนึ่งคะเเนนจะมีค่าเท่ากับธนบัตรหนึ่งใบเทาชึ้นไป...เเละทวีคูณจำนวนเรื่อยๆในเขตที่หลากพรรคชิงดำปักธงสส.
จับยามสามตาเเล้ว พรรคที่มีลุ้นได้สส..ติดอันดับ1-3คือ ภูมิใจไทย ประชาชน เพื่อไทย
รองลงมาคือพรรคกล้าธรรม ประชาธิปัตย์
ส่วนพรรคพลังประขารัฐ รวมไทยสร้างชาติ ไทยสร้างไทยน่าจะได้สส.ไม่มากนักคือหลักหน่วย
ส่วนพรรคจิ๋วๆที่เคยได้สส.1คนในงวดที่เเล้วเเละพรรคน้องใหม่นั้น โอกาสนับว่ายากกว่าปี2562เเละ2566
หากถามว่าทำไมประเมินเเบบนี้ ? คำตอบคือ คนไทยตอนนี้เลือกข้างเเละเลือกพรรคที่น่าจะชัวร์ในการเป็นเเกนนำรัฐบาลโดยยึดโยงภาวะในปัจจุบันเป็นเครื่องขี้นำการลงคะเเนน
หากไล่ไทม์ไลน์การนับถอยหลังเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งสส.นั้น ไล่เรียงได้คร่าวๆดังนี้
-ครม.รักษาการชุดนี้เเต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ/ก่องบผูกพันในโครงการรัฐบาลไม่ได้ หากจะดำเนินการต้องเเจ้งเเละรอกกต.พิจารณา
-สว.ยังปฏิบัติหน้าที่ได้
-2ธค.2568 กกต.ประกาศจำนวนราษฎรสัญชาติไทยทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 64,953,661 คน มาใช้เป็นฐานคำนวณ หารด้วยจำนวน สส. 400 คน ส่งผลให้มีค่าเฉลี่ย 162,384 คน ต่อ สส. 1 คน(ข้อมูลชั้นต้น ณ ตอนนี้เเละรอตัวเลขของปี2568ในเร็วๆนี้)
-15ธค. 2568 ครม.รักษาการจะหารือกกต.เกี่ยวกับวันเลือกตั้งทั่วไปเเละวันเลือกตั้งล่วงหน้า/งบประมาณ(งบเลือกตั้งสส.คราวที่เเล้วใช้ไปกว่า5.9พันล้านบาท) โดยจะมีการประกาศออกมาในห้าวัน เพราะรัฐธรรมนูญระบุว่าหลังยุบสภา ต้องมีการเลือกตั้งสส.ภายใน 45วัน หรือไม่เกิน 60วัน เเละขยายเวลาได้หากไม่เกิน60วันหากยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้(จับตาการปะทะเเนวชายเเดนไทย-เขมรยุติเมื่อใด?)
-อดีตสส.เเละผู้สมัครสส.ย้ายสังกัดพรรคใหม่ได้ เเต่ต้องเป็นสมาชิกพรรคนั้นๆ ก่อนการเลือกตั้งอย่างน้อย45วัน(กฎหมายระบุว่าต้องเป็นสมาชิกพรรคอย่างน้อย90วัน เเต่หากมีการยุบสภา การเป็นสมาชิกพรรคที่จะลงสมัครสส.เหลือ45วัน)
-ผู้สมัครสส.1คนใช้งบหาเสียงได้1.9ล้านบาท/เขต ส่วนพรรคนั้นใข้ได้44ล้านบาท(ตัวเลขจำนวนเงินหาเสียงตามที่กกต.อนุมัติเมื่อปี2566)
-คุณสมบัติผู้สมัครสส.-นโยบายพรรคที่จะหาเสียงต้องไม่ขัดกฎหมาย หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษตามลำดับ
-16ธ.ค.2568 เป็นต้นไป กกต.น่าจะประกาศวันเลือกตั้ง/เขตเลือกตั้ง/ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/วันรับสมัครเลือกตั้ง(ในเวลาห้าวัน)
-20-28ธ.ค. 2568 กกต.น่าจะประกาศรับสมัคร สส.สองระบบ( ใข้บัตรลงคะเเนนสองใบ หมายเลขผู้สมัครสส.ระบบเขตกับระบบบัญชีรายขื่อ บัตรลงคะเเนนจะคนละสีเเละหมายเลขลงคะเเนนจะไม่ตรงกัน เหมือนปี2566)
-11มค.2569 เลือกตั้งอบต.ทั่วประเทศ จำนวน
4,994เเห่ง(ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า/เลือกต้้งนอกเขต
)
-25ม.ค.-8ก.พ.2569 วันลงคะเเนนเลือกตั้งสส.(จะมีการลงคะเเนนเลือกตั้งล่วงหน้า(เลือกตั้งนอกเขต-ต่างประเทศ)ก่อน1สัปดาห์)
-การเลือกตั้งสส.คราวนี้จะไม่มีการทำประขามติเเก้รัฐธรรมนูญพ่วงไปด้วย เพราะไม่สามารถดำเนินการพร้อมกับวันเลือกตั้งได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติกำหนดกรอบเวลาการดำเนินการประชามติต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน และต้องได้รับมติจากครม.ก่อน เเม้รัฐสภาจะผ่านความเห็นการมำปนะชามติวาระที่1ไปเเล้วเเละส่งให้ครม.ในวันที่11ธค.2568เเล้วก็ตาม)
-หลังการเลือกตั้ง กกต.มีเวลา60วันวินิจฉัย/รับรองผลการเลือกตั้งสส.เเละกกต.มีเวลา1ปีในการสอบสวนการทุจริตเลิอกตั้ง
-กลาง พ.ค. 2569 สภาผู้เเทนราษฎร น่าจะลงมติเลือกนายกฯ คนใหม่(คนที่33)
-ปลาย พ.ค. -กลางมิ.ย.2569 นายกฯจะเเต่งตั้ง ครม.เเละเเถลงนโยบายรัฐบาลหลังการโปรดเกล้าฯเเละถวายสัตย์ฯของครม.
ไทม์ไลน์คร่าวๆนี้ เป็นไปตามกคิกา แต่ถ้ามีเหตุอันคาดไม่ได้เกิดขึ้น ก็ใช้ไม่ได้