“น้องโฟกัส” นักมวยเด็กยอดกตัญญู ทั้งเรียนและชกมวยช่วยแม่หารายได้ดูแลครอบครัวหลายชีวิต!

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ย่านสุขสวัสดิ์ ของกรุงเทพฯ เพื่อรู้จัก “น้องโฟกัส” นักมวยเด็กหัวใจกตัญญู ทั้งเรียน ทั้งใช้ความสามารถด้านหมัดมวยช่วยแม่หารายได้จุนเจือครอบครัวหลายชีวิต
น้องโฟกัส หรือ ด.ญ.อินทร์ธิชา พฤกตาน วัย 12 อาศัยอยู่กับพ่อแม่พี่น้องหลายชีวิตในชุมชนเล็กๆ ในซอยสุขสวัสดิ์ 33 ซึ่งธิติมา ผู้เป็นแม่ เผยว่า ลูกๆ เกือบทุกคนล้วนมีปัญหาสุขภาพ
“แม่มีลูก 5 คน คนแรกชื่อมิ้นท์ อายุ 23 ปี น้องป่วยตอนนั้นหมอแจ้งว่าเป็นเม็ดเลือดขาว แต่เขาย้ายไปมีครอบครัวของเขา คนที่สองคือน้องมายด์ ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ต้องกินยาตลอดชีวิต และพิการทางขา เนื่องจากเอ็นร้อยหวาย น้องมายด์อายุ 22 เขาเลิกกับแฟน เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ลูกน้องมายด์น้องมีนาอายุ 6 ขวบ ส่วนน้องวันอายุ 1 ขวบ”
“คนที่สามชื่อ น้องใบเฟิร์น ป่วยกินยาจิตเวช เป็นตั้งแต่น้องอายุ 7-8 ขวบ (ถาม-อาการเป็นยังไง?) น้องจะควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ โวยวาย มีอะไรมากระตุ้นนิดเดียวก็อาละวาดเลย ต้องคอยกินยาตลอดชีวิตเหมือนกัน (ถาม-ตอนนี้ใบเฟิร์นยังเรียนหรือทำอะไรอยู่?) น้องเรียนจบ ม.3 ก่อนหน้านี้น้องไปหางานทำ ไปเป็นเด็กเสิร์ฟ ล้างจาน ทีนี้ทางร้านไม่ให้ทำ ก็เลยให้ออก น้องก็เลยหันมาเพื่อเรียนต่อ กศน.อีกที และมีหน้าที่ไปช่วยแม่เก็บขวดมาขาย”
“น้องโฟกัสอายุ 12 ขวบ ตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนวัดสน น้องเองเป็นเด็กกตัญญู ช่วยแม่แบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่าย อาศัยไปเป็นนักมวยจากค่ายครูเอ็ม เพื่อหารายได้มาแบ่งเบาภาระแม่อีกที เพราะแม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเยอะ ส่วนคนที่ห้า น้องกมลภพ อายุ 8 ขวบ น้องก็ป่วย กินยาจิตเวช น้องเป็นสมาธิสั้น อยู่โรงเรียนวัดสน (ถาม-เท่ากับลูก 5 คน มีปัญหาสุขภาพหมดเลย?) ใช่ (ถาม-แล้วใครเป็นกำลังหลักในการหารายได้?) แม่ ใบเฟิร์น และน้องโฟกัสต้องช่วยกัน”
ครอบครัวต้องกู้หนี้ เพราะบ้านมีแต่คนป่วย!
“รายจ่ายค่อนข้างเยอะ เพราะภาระหนี้สินที่ก่อนหน้านี้เอามาดูแลแม่ ที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันนี้ ค่าหนี้สินที่กู้มาประมาณ 4-5 หมื่น แล้วไหนมีเรื่องค่าน้ำค่าไฟ ค่าเด็กไปโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่าคนป่วยอีก 3-4 คน”
“หนูไม่ได้เลิกกับแฟน แต่แฟนหนูต้องไปดูแลแม่เขา ซึ่งแม่เขาป่วยโรคหัวใจเหมือนที่แม่หนูเสียชีวิต แม่เขาก็เคยช็อคเข้า รพ.เนื่องจากหัวใจรั่วหัวใจโต ก็เลยต้องแบ่งหน้าที่ดูแลกัน แต่นานๆ จะมาที (ถาม-แล้วพ่อป่วยด้วยไหม?) พ่อป่วยไวรัสตับอักเสบบี (ถาม-ทุกวันนี้ยังทำงานหรือมีรายได้จากอะไร?) ข้างบ้านจะให้ไปตัดหญ้า รดน้ำ ล้างรถ รายได้ก็ 50-100 แต่ไม่ได้มีงานประจำ”
ด้านอามอญ สีลาลักษณ์ ครูประจำชั้นของน้องโฟกัส เผยว่า บ้านน้องค่อนข้างขัดสนและมีสมาชิกหลายคน ซึ่งน้องต้องช่วยดูแลครอบครัว
“โรงเรียนมีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน ครูก็ได้ลงไปเยี่ยมบ้านน้องโฟกัส ก็ไปเห็นสภาพบ้าน สมาชิกในครอบครัวค่อนข้างเยอะ มีน้องเยอะ และมีคุณตาคุณยาย ซึ่งคุณยายเหมือนจะป่วยติดเตียง และได้ทราบว่า ยายเขาได้เสียไป น้องต้องช่วยเหลือดูแลครอบครัวดูแลแม่ ดูแลยาย น้องเหมือนมาโรงเรียนช้าหน่อย เพราะเขาต้องรับผิดชอบภาระที่บ้านของเขา (ถาม-ความขาดแคลนเคยสะท้อนในขณะที่มาโรงรียนบ้างไหม?) บางวันน้องไม่มีตังค์มาโรงเรียน แต่ด้วยว่าโรงเรียน กทม.จะมีอาหารเช้า อาหารกลางวันฟรี ทางโรงเรียนจากที่ไปเยี่ยมบ้านเห็นสภาพครอบครัว เห็นความขาดแคลนของน้องแล้ว เราก็มีการจัดทุนการศึกษาให้น้องด้วย”
ขณะที่น้องโฟกัส ยอมรับว่า“บางทีก็ไม่มีข้าวกิน ก็ไปเอาข้าววัด แล้วแต่พระจะโทรมาตาม”
ด้านลัดดา แสนเสนาะ ผอ.โรงเรียนวัดสน ชื่นชมน้องโฟกัสมีความกตัญญู เป็นคนพูดน้อย แต่ครบเครื่องทั้งเรื่องเรียนและกิจกรรม
“โฟกัสเป็นเด็กที่เรียบร้อยน่ารัก ผลการเรียนก็อยู่ในระดับกลางถึงระดับสูง เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ แต่รู้สึกเป็นคนที่ไม่ค่อยพูด แต่ทำกิจกรรมในโรงเรียนได้ทุกอย่าง เป็นเด็กดี และมีความกตัญญูกับครอบครัวมาก”
“โฟกัสเป็นเด็กที่ครบเครื่อง เรียกว่าครบเครื่อง ปกติแล้วเด็กส่วนใหญ่อันนี้ไม่ได้ฟันธงนะ ตามที่ได้ทราบๆ มา ส่วนใหญ่ถ้าเด็กเก่งด้านกิจกรรม การเรียนก็จะดร็อป บางคนเรียนเก่งอย่างเดียว กิจกรรมก็จะดร็อป แต่น้องโฟกัสสามารถทำทั้งสองอย่างไปด้วยกันได้ดี น้องเป็นทั้งเด็กนาฏศิลป์ ชมรมนาฏศิลป์ เป็นเด็กชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และเด็กยังเป็นเด็กกิจกรรม เป็นสภานักเรียน การเรียนก็ไม่ตก น้องทำทุกอย่างในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ถือว่าครบเครื่องในทุกๆ อย่าง”
น้องโฟกัสสนใจหมัดมวย อยากช่วยปลดหนี้ให้ครอบครัว!
แม่น้องโฟกัส เผยว่า น้องเริ่มสนใจชกมวยตั้งแต่อายุ 9 ขวบครึ่ง“(ถาม-ทำไมเขาถึงสนใจ?) ยายล้มป่วย ทางบ้านกู้เงินมา เพื่อมารักษายาย แม่เป็นหนี้ และทุกคนต้องหาเงินรักษาตัว น้องเลยร้องไห้ มาเห็นแม่ร้องไห้ด้วย น้องเลยเข้ามากอด หลังจากนั้น ครูโต้งโพสต์หานักมวยผู้ชาย หาอุปกรณ์ น้องเลยเข้าไปทักหาครูโต้งว่าขอเป็นนักมวย”
ขณะที่ปวริศ หิรัญรัตนไพศาล หรือครูเอ็ม เจ้าของ JM Boxing GYM ซึ่งรับสอนมวยให้น้องโฟกัส เผยว่า “ตอนแรกเลย ยังไม่ได้อยู่กับผม เขามีค่ายมวยเก่าอยู่ และน้องเข้ามาคอมเม้นท์ในคอมเม้นท์คือที่ซ้อมมวย เขาถามว่า ซ้อมที่นี่เสียเท่าไหร่อะไรยังไง”
“เราเข้าไปดูในโปรไฟล์เขา ก็เห็นน้องชกเหมือนหาเลี้ยงครอบครัวด้วย เลยถามเขาว่า แล้วค่ายเก่าล่ะเป็นยังไง ทำไมถึงจะมาอยู่ที่นี่ เขาบอกว่ามันไกล การเดินทาง เพราะบ้านเก่าก็อยู่ข้างในโน่น เราเลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นไปคุยกับครูคนเก่าของหนูก่อน ก่อนที่จะมา เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมีปัญหากัน เพราะเราก็ต้องให้เกียรติครูเขา ก็ได้คุย สุดท้ายเขาก็ให้เบอร์ครูโทรมาคุยกับผมทั้งสองท่าน ครูเขาก็โอเค เขาก็บอกว่า พี่เอ็ม ดีแล้วครับ ให้น้องมาอยู่ตรงนี้ เพราะเหมือนผมได้มาส่งน้อง และให้พี่เอ็มทำต่อ”
“ตอนแรกเราก็ถามว่า อยากชกจริงหรือ เพราะเขาเป็นผู้หญิง เขาบอกเขาอยากชก ถ้าอยากชก ครูก็ทำให้ ทำด้วยใจนี่แหละ ถามว่า มันไม่ได้อะไรหรอกครับ ตัวผมเองไม่ได้อะไรเลย แต่สิ่งที่ผมทำคือ ใจผมรัก ใจผมชอบ ไปแต่ละครั้งแต่ละที ค่าตัวเขาไม่ได้เยอะ ไม่ได้เงินหมื่นเงินแสน พาไปต่อยฉะเชิงเทรา ไปอยุธยา ค่าตัว 500 700 ไปครั้งหนึ่งมีแน่ 3,000-4,000 น้ำมัน ค่ากินค่าใช้จ่าย เราก็เอาวะ อย่างน้อยมันก็ทำให้เด็กมีอาชีพมีอนาคตที่ดี”
ครูเอ็มยอมรับว่า น้องโฟกัสหน่วยก้านดี มีความแข็งแรงและอดทน“มาอยู่กับผม ปรับเยอะ แต่หน่วยก้านเขาดี คือมีความแข็งแรง มีความอดทน ตามอายุเขาด้วย ถามว่าเขามีวินัยไหม ด้วยความที่เขาเป็นเด็ก ถึงหน้าที่ซ้อม เขาก็ซ้อม ก็มีงอแงบ้าง เด็กมันก็เหนื่อย มันก็มีงอแง แต่เราก็ ถ้าอยู่ในคอร์สของเรา ผมก็จะดุ เจอกันแรกๆ นี่ร้องไห้เลยนะ เจอผมอะ เห็นหน้าผม ร้องไห้เลย ผมก็งง เอ้า ร้องไห้ทำไม กลัว กลัวครู แต่ยังไม่ได้คุยได้สัมผัสอะไรกัน เจอกัน ผมก็ กลัวทำไมลูก ไม่ต้องกลัว หนูไม่ได้ทำอะไรผิด เขากลัวบุคลิกของเรา แต่พอได้มาอยู่มาอะไรก็ ไปนอนอยู่บ้าน ก็มีเพื่อนเขาอีก 3-4 คน จะไปนอนอยู่ที่ค่ายที่บ้านผม”
“(ถาม-จากการประเมินของครู คิดว่าน้องจะไปได้ไกลแค่ไหน?) อยู่ที่ตัวเขา ผมถ่ายทอดวิชาให้เขาเต็มที่ และอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะทำได้แค่ไหน และถ้าใจเขายังรักอยู่ ไม่เลิกมวยซะก่อนนะ ผมว่าคนเราก็ต้องหวังนะ ผมก็อยากให้น้องเขาเป็นแชมป์ ทุกคนก็อยาก การชกมวย อยากเป็นแชมเปี้ยน”
ครูเอ็มพร้อมสนับสนุนและส่งเรียนด้านกีฬา ถ้าน้องโฟกัสอยากเป็นนักมวยจริงๆ
“ห่วงเรื่องการซ้อมมากกว่า ด้วยบางทีเวลาของเขาไม่ค่อยมี แต่ก็คิดแล้วว่า ถ้าเขาจบ ป.6 ก็จะคุยกับแม่ว่า ถ้าผมย้ายที่ไปทำค่ายมวยที่ จ.ระยอง ผมก็จะส่งเรียน และให้เข้าโรงเรียนกีฬา (ถาม-เท่ากับครูเอาไปอยู่โน่นด้วย?) ใช่ อนาคตของเขา ให้เขาเลือกแล้วล่ะ ก็จะมีคู่เขาอีก 2 คน อยู่ที่หนู ถ้าอยากจะไปต่อ ผมก็ปูพื้นฐานไว้ว่า อยากให้เขาเข้าโรงเรียนกีฬา และบั้นปลาย อย่างน้อยเข้ามหาวิทยาลัย ยังมีทุนได้เรียนหนังสือต่อ”
“เมื่อเราเลือกเดินทางนี้แล้ว ครูถามทุกครั้ง ครูบอกตลอดว่า มวยมันเจ็บนะ มวยมันเหนื่อยนะ หนูสู้ไหม เขาบอกเขาสู้ เขาอยากชก เขาอยากเป็นนักมวย ในเมื่ออยากเลือกทางนี้แล้ว ก็ทำให้มันเต็มที่ วันหนึ่งหนูจะประสบความสำเร็จ”
รายได้จากการชกทุกครั้ง น้องโฟกัสจะมอบให้แม่เสมอ!
“น้องเอามาให้แม่หมด (ถาม-รู้สึกยังไงบ้าง?) ก็ดีใจ ยิ้มกอดลูก น้องไม่เอาเลย แต่เราพยายามว่า สมมุติได้มา 300 แม่จะแบ่งให้น้อง 100-200 เพื่อน้องจะเอาไปให้น้องทุกคนที่ไปโรงเรียน ไปกินข้าว บางทีก็ไม่มีเงินไปโรงเรียน น้องก็ไม่บ่น แต่น้องจะหาอุปกรณ์พวกสติ๊กเกอร์ไปขายให้กับโรงเรียน เพื่อหารายได้อีกทาง”
“(ถาม-ในฐานะแม่ ภูมิใจในน้องโฟกัสเรื่องไหนมากที่สุด?) ภูมิใจน้องตอบแทนแม่ น้องดูแลทุกคนในบ้าน น้องไม่เคยบ่นว่าท้อ เหนื่อย น้องสู้และให้กำลังใจทุกคน (ถาม-การชกมีแพ้มีชนะ เวลาแพ้มา น้องเคยบอกท้อหรือจะเลิกชกไหม?) ไม่ น้องมีแต่ยิ้ม แพ้คือเกมกีฬา น้องจะพูดว่า แพ้ไม่เป็นไร พรุ่งนี้น้องก็ต้องชนะได้ มีแพ้มีชนะ น้องจะพูดแบบนี้ (ถาม-แล้วในฐานะแม่ เราให้กำลังใจลูกยังไง?) กอดน้องหอมน้อง (ถาม-เวลาเขาแพ้ลงเวทีมา แม่บอกอะไรกับเขา?) ไม่เป็นไรลูก ลุกขึ้นสู้ เอาใหม่ มีครั้งหน้า ก็ต้องมีชนะ”
ด้าน ผอ.ลัดดา ชื่นชมน้องโฟกัสเป็นตัวอย่างเด็กสู้ชีวิตและไม่ทิ้งการเรียน แต่ยังอดห่วงอนาคตด้านการศึกษาของน้องไม่ได้
“น้องถือว่าเป็นตัวอย่างในการใช้ทักษะชีวิต หลายๆ ครอบครัวอาจจะเป็นแบบน้อง ซึ่งบางคนอาจจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ อาจจะหลุดออกจากระบบการศึกษาไปเลย แต่น้องคนนี้เขาสามารถเป็นตัวอย่างให้กับคนที่มีภูมิหลังคล้ายๆ กับน้องได้ ไม่ย่อท้อกับชีวิต ไม่เอาตัวเองออกไปจากระบบการศึกษา อะไรที่เขาพอจะทำได้ เขาทำทั้งหมด สู้ชีวิต มีความรับผิดชอบ”
“เราก็มีกังวลใจนะว่า ในเมื่อสภาพที่เขาไม่พร้อมที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ ผอ.ก็พยายามหาทุนการศึกษา อย่างน้อยๆ เขาต้องจบการศึกษาภาคบังคับคือ ม.3 เพื่อที่น้องจะได้ความรู้ตรงนี้ไปต่อยอด อาจจะได้เรียนสูงขึ้นกว่านี้ไหม หรือจะหยุดแค่การศึกษาภาคบังคับ แต่ทักษะชีวิตของน้องรับรองว่าน้องสู้ชีวิต และสามารถที่จะไปหาอาชีพเรียนนอกระบบ เมื่อเราจบภาคบังคับแล้ว เราก็สามารถไปเรียนนอกระบบได้ และทำงานส่งเสียตัวเองได้ ซึ่งทางโรงเรียนก็คอยดูแลในส่วนที่พอจะช่วยได้ เพื่อให้น้องได้ก้าวข้ามตรงจุดนี้ไปให้ได้”
หากท่านใดต้องการส่งต่อโอกาสและทุนการศึกษาให้น้องโฟกัส โอนไปได้ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ธิติมา พฤกตาน เลขที่บัญชี 216-0-44615-7
