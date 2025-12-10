xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. News1 
  3. News1 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยก “4 สินค้า GI” ลุยขอบสนาม “ซีเกมส์” สร้างพลังชุมชนไทยในเวทีอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชวนแฟนกีฬาชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมชมและเชียร์มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พร้อมชิม-ช้อปสินค้า GI ตัวดัง ของดีจาก 4 จังหวัดที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย ในงาน “ชิม ช้อป เชียร์ by MOC” ตั้งแต่ 9 – 20 ธันวาคม 2568 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน 
​นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา  กล่าวว่า  ใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จัดงาน “ชิม ช้อป เชียร์ by MOC” แบบติดขอบสนาม เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทยสู่สายตานานาชาติ พร้อมนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากท้องถิ่นต่างๆ ให้เหล่ากองเชียร์ นักท่องเที่ยว นักกีฬา ทีมงาน และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ได้สัมผัสคุณภาพสินค้าไทยและเลือกซื้อกันได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น  ​โดยนำผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ร่วมจำหน่ายในงาน 

การเปิดงานเมื่อ 9 ธันวาคม 2568 ได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ร้อยตรีจักรา ยอดมณี) เป็นประธาน ร่วมด้วยนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง “รัศมีแข” นำเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของกระทรวงพาณิชย์และไลฟ์สดบรรยากาศภายในงาน ช่วยสร้างสีสันและความคึกคักให้กับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี โดยมีแฟนๆ และผู้เกี่ยวข้องในแวดวงกีฬา ทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะมาชิมและช้อปของดีของไทยเป็นจำนวนมาก นับเป็นโอกาสอันดีในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์ GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเรื่องราวและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ส่งตรงจากแหล่งผลิตมาร่วมจำหน่ายในงานนี้โดยเฉพาะ

​สินค้า GI ที่ร่วมในงาน 4 รายการ ประกอบด้วย
มะพร้าวบ้านแพ้ว จากสมุทรสาคร เนื้อมะพร้าวเหนียวนุ่ม น้ำมะพร้าวรสหวานชื่นใจ กลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นผลผลิตจากพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน

ปลาทูแม่กลองของดีสมุทรสงคราม กับลักษณะโดดเด่น หน้างอคอหัก เนื้อแน่น หอม และมีมันมากเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามผลค่อนข้างใหญ่ เนื้อฉ่ำละเอียด รสชาติหวานอมเปรี้ยว ปลูกบนพื้นที่สวนริมน้ำที่มีดินตะกอนทะเลอุดมสมบูรณ์

ขนมหม้อแกงเมืองเพชรขนมไทยสูตรดั้งเดิมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ใช้น้ำตาลโตนดเมืองเพชรเป็นส่วนผสมสำคัญที่ทำให้ขนมหม้อแกงมีรสชาติหวานกลมกล่อม เนื้อเนียนหอมมันเป็นเอกลักษณ์ อร่อยไม่แพ้ขนมพุดดิ้งของต่างประเทศ

​อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า การสนับสนุนสินค้า GI ไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและเกษตรกรในท้องถิ่น แต่ยังเป็นการต่อยอดมูลค่าผลผลิตไทยและสร้างการรับรู้ในวงกว้าง โดยใช้เวทีซีเกมส์ครั้งนี้เป็นโอกาสในถ่ายทอดอัตลักษณ์ของสินค้า GI ให้ทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าการส่งเสริมสินค้า GI จะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

​กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญชวนแฟนกีฬาผู้ชมซีเกมส์และผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง แวะมา ชิม ช้อป เชียร์ และสนับสนุนสินค้า GI รวมทั้งของกิน ของใช้ และของที่ระลึกของไทยอีกหลากหลายประเภท ได้ที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00 – 20.00 น. เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความสมัครสมานสามัคคีในการแข่งขันกีฬาและได้ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นไทยไปพร้อมกัน











กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยก “4 สินค้า GI” ลุยขอบสนาม “ซีเกมส์” สร้างพลังชุมชนไทยในเวทีอาเซียน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยก “4 สินค้า GI” ลุยขอบสนาม “ซีเกมส์” สร้างพลังชุมชนไทยในเวทีอาเซียน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยก “4 สินค้า GI” ลุยขอบสนาม “ซีเกมส์” สร้างพลังชุมชนไทยในเวทีอาเซียน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยก “4 สินค้า GI” ลุยขอบสนาม “ซีเกมส์” สร้างพลังชุมชนไทยในเวทีอาเซียน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยก “4 สินค้า GI” ลุยขอบสนาม “ซีเกมส์” สร้างพลังชุมชนไทยในเวทีอาเซียน
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น