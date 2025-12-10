กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยก “4 สินค้า GI” ลุยขอบสนาม “ซีเกมส์” สร้างพลังชุมชนไทยในเวทีอาเซียน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชวนแฟนกีฬาชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมชมและเชียร์มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พร้อมชิม-ช้อปสินค้า GI ตัวดัง ของดีจาก 4 จังหวัดที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย ในงาน “ชิม ช้อป เชียร์ by MOC” ตั้งแต่ 9 – 20 ธันวาคม 2568 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จัดงาน “ชิม ช้อป เชียร์ by MOC” แบบติดขอบสนาม เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทยสู่สายตานานาชาติ พร้อมนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากท้องถิ่นต่างๆ ให้เหล่ากองเชียร์ นักท่องเที่ยว นักกีฬา ทีมงาน และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ได้สัมผัสคุณภาพสินค้าไทยและเลือกซื้อกันได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น โดยนำผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ร่วมจำหน่ายในงาน
การเปิดงานเมื่อ 9 ธันวาคม 2568 ได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ร้อยตรีจักรา ยอดมณี) เป็นประธาน ร่วมด้วยนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง “รัศมีแข” นำเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของกระทรวงพาณิชย์และไลฟ์สดบรรยากาศภายในงาน ช่วยสร้างสีสันและความคึกคักให้กับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี โดยมีแฟนๆ และผู้เกี่ยวข้องในแวดวงกีฬา ทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะมาชิมและช้อปของดีของไทยเป็นจำนวนมาก นับเป็นโอกาสอันดีในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์ GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเรื่องราวและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ส่งตรงจากแหล่งผลิตมาร่วมจำหน่ายในงานนี้โดยเฉพาะ
สินค้า GI ที่ร่วมในงาน 4 รายการ ประกอบด้วย
มะพร้าวบ้านแพ้ว จากสมุทรสาคร เนื้อมะพร้าวเหนียวนุ่ม น้ำมะพร้าวรสหวานชื่นใจ กลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นผลผลิตจากพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน
ปลาทูแม่กลองของดีสมุทรสงคราม กับลักษณะโดดเด่น หน้างอคอหัก เนื้อแน่น หอม และมีมันมากเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามผลค่อนข้างใหญ่ เนื้อฉ่ำละเอียด รสชาติหวานอมเปรี้ยว ปลูกบนพื้นที่สวนริมน้ำที่มีดินตะกอนทะเลอุดมสมบูรณ์
ขนมหม้อแกงเมืองเพชรขนมไทยสูตรดั้งเดิมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ใช้น้ำตาลโตนดเมืองเพชรเป็นส่วนผสมสำคัญที่ทำให้ขนมหม้อแกงมีรสชาติหวานกลมกล่อม เนื้อเนียนหอมมันเป็นเอกลักษณ์ อร่อยไม่แพ้ขนมพุดดิ้งของต่างประเทศ
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า การสนับสนุนสินค้า GI ไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและเกษตรกรในท้องถิ่น แต่ยังเป็นการต่อยอดมูลค่าผลผลิตไทยและสร้างการรับรู้ในวงกว้าง โดยใช้เวทีซีเกมส์ครั้งนี้เป็นโอกาสในถ่ายทอดอัตลักษณ์ของสินค้า GI ให้ทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าการส่งเสริมสินค้า GI จะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญชวนแฟนกีฬาผู้ชมซีเกมส์และผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง แวะมา ชิม ช้อป เชียร์ และสนับสนุนสินค้า GI รวมทั้งของกิน ของใช้ และของที่ระลึกของไทยอีกหลากหลายประเภท ได้ที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00 – 20.00 น. เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความสมัครสมานสามัคคีในการแข่งขันกีฬาและได้ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นไทยไปพร้อมกัน