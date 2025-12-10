เซ็นทรัลทั่วไทย เปิดไฟสีธงชาติ แทนพลังใจถึงทหารและประชาชนในพื้นที่ชายแดน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เปิดไฟสีธงชาติ แทนพลังใจถึงทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เปิดไฟสีธงชาติไทยเพื่อร่วมส่งพลังใจให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่หลายฝ่ายติดตามอย่างใกล้ชิด
การเปิดไฟสีธงชาติทั่วประเทศในครั้งนี้ เป็นสัญลักษณ์ของกำลังใจจากหัวใจคนไทยทั่วประเทศ ส่งถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่กำลังเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทาย พร้อมสะท้อนความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่
เซ็นทรัลพัฒนา ขออยู่เคียงข้างคนไทยและสังคมไทยในทุกสถานการณ์ และขอส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัย