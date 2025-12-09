กอช.ผนึกพันธมิตร ดัน“สลาก กอช.”รองรับ"สังคมสูงวัยระดับสุดยอด"

กอช. MOU โครงการสลากออมทรัพย์เพื่อการดำรงชีพในยามชราภาพ กับหน่วยงานพันธมิตร “ศุกร์ได้ลุ้น สุขได้ออม กับสลาก กอช.” เพื่อยกระดับการออมของคนไทยเข้าสู่การออมผ่านดิจิทัล ที่สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกช่องทาง ทุกพื้นที่ พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ 1 ล้านบาททุกสัปดาห์ พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน กอช. รูปแบบใหม่ ที่สามารถทำธุรกรรม เปิดบัญชี ติดตามเงินออม ข้อมูลข่าวสารสมาชิก กอช. รวมถึงการจำหน่ายสลาก กอช. ในอนาคตด้วย
นายธีรลักษ์ แสงสนิท รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super-Aged Society) ที่สร้างความกังวลต่อความมั่นคงทางรายได้ของประชากรในวัยเกษียณ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ เช่น พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ขาดหลักประกันความมั่นคง และไม่เห็นถึงความสำคัญเรื่องการออมเพื่อการเกษียณ
ด้วยเหตุนี้ “การออม” จึงเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความมั่นคงในชีวิต กอช. ถูกจัดตั้งขึ้นมา เพื่อส่งเสริมการออมสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ โดยเฉพาะช่วงวัยเกษียณ เมื่อรายได้ลดลง แต่รายจ่ายยังคงอยู่ กอช. จึงเร่งผลักดันนโยบาย เพื่อเติมเต็มด้านการออมของคนไทย และสร้างแรงจูงใจให้เริ่มต้นออมอย่างต่อเนื่อง
และด้วยพฤติกรรมของคนไทยที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชค จากผลศึกษาของหลายๆ สถาบัน พบว่า เม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดสลาก และการเสี่ยงโชคในรูปแบบต่างๆ มีจำนวนมากถึง 4 แสน - 5 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งน่าเสียดายที่เงินมหาศาลเหล่านี้กลายเป็นรายจ่ายที่สูญเปล่าเมื่อไม่ถูกรางวัล รวมถึงไม่ได้สร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่เจ้าของเงินอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ กระทรวงการคลัง กอช. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงริเริ่มแนวคิด “ลุ้นโชคเงินไม่หาย เงินทุกบาทกลายเป็นเงินออม” โดยนำพฤติกรรมการลุ้นโชคที่อยู่ในวัฒนธรรมของคนไทยมาเป็นกุศโลบายสร้างวินัยการออมอย่างยั่งยืน สอดคล้อง Quick Big Win ฟื้นเศรษฐกิจใน 4 เดือน ข้อที่ 4 ‘เพิ่มการออมภาคประชาชน’ ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ จึงพัฒนานวัตกรรมการออมรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า สลาก กอช. ให้คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการออมเงินได้ง่าย สนุก และน่าสนใจมากขึ้น
นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช.กล่าวว่า สลาก กอช. เป็นสลากขูดแบบดิจิทัล ราคาฉบับละ 50 บาท เป็นทางเลือกในการออมเงินรูปแบบใหม่ ให้แก่ผู้มีสัญชาติไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปทุกคน สามารถซื้อได้สูงสุดเดือนละ 3,000 บาท (60 ฉบับ) ผ่านแอปพลิเคชัน กอช. โดยออกรางวัลทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น. ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท (5 รางวัล) รางวัลที่ 2 มูลค่า 1,000 บาท (10,000 รางวัล) และถ้าสลากจำหน่ายไม่หมดในงวดนั้น เงินรางวัลจะถูกสมทบไปเป็นแจ็กพอตในงวดถัดไป
ผู้ถูกรางวัลจะได้รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ทันที โดยเงินซื้อสลากทุกบาทจะถูกสะสมไว้เป็นเงินออม และผู้ซื้อสลากจะได้รับเงินออมพร้อมผลประโยชน์เป็นก้อนในครั้งเดียว 4 กรณี คือ 1) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 2) ทุพพลภาพ 3) เสียสัญชาติไทย และ 4) เสียชีวิต โดยจะคืนเงินให้แก่บุคคลที่ระบุไว้ หรือทายาทตามกฎหมาย และพิเศษสุดๆ สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีจะได้รับเงินคืนทั้งหมดเมื่อครบ 5 ปี นับแต่วันที่ซื้อสลาก และสามารถซื้อต่อไปได้คราวละ 5 ปี
ขณะนี้ พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2569 ในระหว่างนี้ กอช. อยู่ระหว่างนำเสนอกฎหมายลำดับรอง และขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พิจารณา ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป คาดว่าจะสามารถเปิดจำหน่ายได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2569 เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจ สามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชัน “กอช.” และเครือข่ายพันธมิตรได้โดยง่าย เพียงใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเลขหลังบัตรประชาชน สำหรับผู้ที่ถูกรางวัล เงินรางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของท่านทันที ความร่วมมือนี้ จะสร้างความเชื่อมั่นแก่คนไทย ทำให้การออมเป็นเรื่องสนุก เสริมสร้างวินัยทางการเงิน และให้คนไทยมีชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคง
นางสาวจารุลักษณ์ ย้ำว่า วัตถุประสงค์หลักของการผนึกกำลังในครั้งนี้ ได้แก่ 1) เพื่อผสานความร่วมมือ พัฒนาระบบดิจิทัลและบริหารจัดการการจำหน่ายสลากให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
2) เพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่า “สลาก กอช.” คือการออมประเภทหนึ่งที่เงินต้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และมีผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง
3) เพื่อสร้างแรงจูงใจ ดึงดูดประชาชนให้เข้าสู่ระบบการออมกับ กอช. มากขึ้น ผ่านกลไก “เกมมิฟิเคชั่น (Gamification)” ที่ใช้ความสนุกของการลุ้นรางวัลมาเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการออมที่มีวินัย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนถึงเจตนารมณ์ที่มีร่วมกัน ในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก กอช. ไม่มีสำนักงานสาขาเป็นของตนเอง จึงต้องอาศัยการผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 17 หน่วยงาน ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ช่องทางการจำหน่ายสลากและชำระเงิน ช่องทางประชาสัมพันธ์ รวมถึงช่องทางการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลาก กอช. ได้แก่
1) บริการช่องทางการจำหน่ายและชำระเงิน สลาก กอช. ผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งจะช่วยให้การออมกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล โดย บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด (True Money), บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Shopee Pay), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (My AIS) และบริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด (MPAY)
2) บริการช่องทางชำระเงิน สลาก กอช. ผ่านแอปพลิเคชันสถาบันการเงิน เพื่อให้ผู้ซื้อสลาก สามารถซื้อ และชำระเงินได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3) บริการช่องทางประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสลาก กอช. ดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ อย่างแอปฯ “ทางรัฐ” สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4) บริการสำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบออนไลน์ ทาง กอช. เตรียมความพร้อมในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ที่พร้อมเปิดจุดจำหน่าย สลาก กอช. ในพื้นที่ สามารถลงทะเบียน และซื้อ สลาก กอช. ได้ที่ ไปรษณีย์ไทย 1,250 สาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวนกว่า 15,500 สาขา บิ๊กซี จำนวนกว่า 1,600 สาขา โลตัส จำนวนกว่า 2,500 สาขา รวมถึงตู้บุญเติม จำนวนกว่า 100,000 ตู้ และตู้เต่าบิน 7,500 ตู้ทั่วประเทศ
5) ช่องทางการจัดการจับรางวัล สลาก กอช. ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) และถ่ายทอดสด บริษัท ไลน์ คัมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (LINE TODAY)