กพค.ตร.ไฟเขียว
คำสั่งผบ.ตร.ไล่ออก
บิ๊กโจ๊กและพวก
ข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เเจ้งว่า ผลการประขุมคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรววจ(กพค.ตร.)เมื่อวันที่4ธค.นี้ ทราบว่ากรณีพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามคำสั่ง ตร.ที่ 159/2568 ลงวันที่ 11 มี.ค.2568 เรื่องลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.2567 เป็นต้นไป (จากคำสั่งสตช.ที่177/2567 เรื่อง สอบสวนพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร.กับพวกกระทำผิดวินัยร้ายเเรง เกี่ยวข้องเว็บพนันเเละความผิดอื่นๆ)
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบ.ตร. 2.พ.ต.อ.กิตติชัย สังขถาวร รองผบก.ภ.จว.สงขลา 3.พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ รองผกก.สส.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 4.ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่จราจร) งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ 1 กก.6 บก.จร. 5.ส.ต.อ.ณัฐนันท์ ชูจักร ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร.
เนื่องจากมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเว็บ พนันออนไลน์ชื่อ BNKMASTER และถูกดำเนินคดีอาญา ตามคดีอาญาที่ 391/2566 ของ สน.เตาปูน พร้อมทั้งถูกศาลอาญาออกหมายจับในความผิดฐาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งเป็นการกระทำผิดอย่างร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ม.112 (6)(9) ประกอบม.111 (1) (2) (15) และ (16)นั้น เเละอดีตรองผบ.ตร.กับพวกอุทธรณ์คำสั่งไล่ออกกับกพค.ตร.นั้น
เเหล่งข่าวกล่าวว่าวันที่4ธ.ค.ที่ผ่านมา กพค.ตร.วินิจฉัยว่า การวินิจฉัยตามคำสั่งสตช.ที่159/2568 ไล่ออกจากราชการอดีตรองผบ.ตร.เเละพวก ของผบ.ตร.นั้น ใช้ดุลพินิจเหมาะสมเเล้ว คำอุทธรณ์ของผู้ร้อง(อดีตรองผบ.ตร.เเละพวก)ฟังไม่ขึ้น วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของอดีตรองผบ.ตร.กับพวก
ขณะที่อดีตรองผบ.ตร.กับพวก ใช้สิทธิฟ้องคดีนี้กับศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน90วันหลังทราบมติกพค.ตร.