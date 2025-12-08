xs
ไทย-กัมพูชา ยังตึงเครียด พลเรือนตาย 1 ระหว่างอพยพ เขมรปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไทย-กัมพูชา ยังตึงเครียด
พลเรือนตาย 1 ระหว่างอพยพ
เขมรปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ยังคงตึงเครียด หลังเกิดเหตุยิงหลายระลอกจากฝั่งกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และช่องอานม้า ตลอดจนมีการอพยพประชาชนจำนวนมาก ขณะที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกแถลงปฏิเสธข้อมูลของฝ่ายไทยทั้งหมด โดยระบุว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ในห้วงเวลา 06.00 น. ดังนี้ เวลา 03.00 น. ปรากฏภาพข่าวฝ่ายกัมพูชากำหนดเป้าหมายของอาวุธยิงสนับสนุนมายังฝั่งไทยในพื้นที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์

เวลา 05.00 น. ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงมายังแนวการวางกำลังของฝ่ายเราในพื้นที่ช่องอานม้า ฝ่ายเราทำการยิงตอบโต้ตามกฎการปะทะ กำลังพลฝ่ายเราปลอดภัย

เวลา 06.00 น. ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงวิถีโค้งระดมยิงต่อฝ่ายเราในพื้นที่ช่องอานม้า

การอพยพประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน มีประชาชนในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดน อพยพออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ 70 มีผู้ที่ลงทะเบียนเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว จำนวน 35,623 ราย คาดว่าประชาชนบางส่วนเดินทางไปพักอาศัยที่บ้านญาติ และที่เหลืออยู่ระหว่างการเดินทางเคลื่อนย้าย ในระหว่างการอพยพ มีประชาชนเสียชีวิต 1 ราย ด้วยโรคประจำตัวในพื้นที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

กองทัพภาคที่ 2 จะดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกำลัง โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานหลัก และขอยืนยันว่ากองทัพภาคที่ 2 ยังคงปฏิบัติภารกิจในการดูแลพื้นที่ชายแดนด้วยความรอบคอบ เข้มแข็ง มุ่งมั่นรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญ

ด้าน กระทรวงกลาโหมกัมพูชา ออกแถลงการณ์ปฏิเสธรายงานของกองทัพไทยที่ระบุว่า กัมพูชาได้เคลื่อนย้ายอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย โดยระบุเป็นข้อมูลที่บิดเบือนที่สื่อมวลชนไทยบางสำนักนำไปเผยแพร่ซ้ำ โดยมีเจตนาที่จะชี้นำความคิดเห็นของสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศให้เข้าใจผิด และใช้เป็นข้ออ้างในการยกระดับความตึงเครียดทางทหารกับกัมพูชาอีกครั้ง

ฝ่ายกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวอ้างดังกล่าว และชี้แจ้งว่าข้อมูลที่กองทัพภาคที่ 2 ของไทยเผยแพร่เป็นข้อมูลเท็จ พร้อมยืนยันว่ากัมพูชาไม่ได้ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือถ้อยแถลงร่วม

