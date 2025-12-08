เหตุเขมรยิงก่อน
แพ้ราบคาบที่ยูเอ็น
โดนแฉหลักฐานวางทุ่นระเบิด
ปัญหาขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกครั้ง ภายหลังเกิดการปะทะระลอกใหม่ขึ้นที่บริเวณภูผาเหล็ก-พลาญหินแปดก้อนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในเรื่องนี้ พล.อ.ณัฐพล นาคพานิช รมว.กลาโหม ระบุว่า ฝ่ายทหารกัมพูชาได้ยิงอาวุธปืนเล็กโจมตีฝ่ายทหารไทย บริเวณฐานภูผาเหล็ก-ฐานเพียงฟ้า ทําให้กําลังพล ได้รับบาดเจ็บถูกยิง 2 นาย บาดเจ็บที่ขาซ้าย 1 นาย ส่วนอีก 1นาย ถูกยิงที่หน้าอก แต่ใส่เสื้อกันกระสุน โดยฝ่ายไทยได้ตอบโต้ด้วยปืนเล็ก ปัจจุบันสถานการณ์ได้ยุติลงแล้ว ทั้งนี้ พลโทวีระยุทธ รักษ์ศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการให้มีการเตรียมพร้อมตลอดเวลา
เมื่อถามว่า พล.อ.เตีย เซยฮา รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม กัมพูชา แถลงกล่าวหาว่าฝ่ายไทยยิงก่อนโดยฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ตอบโต้ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า รู้สึกผิดหวังจากคำแถลงการณ์ รมว.กลาโหมกัมพูชา ที่รับฟังรายงานโดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และที่ผ่านมาก็เป็นเช่นนี้มาโดยตลอด เพราะฝ่ายไทยได้เตือนไปหลายครั้งแล้วว่า สิ่งที่ฝ่ายกัมพูชาในระดับนโยบายได้รับรายงานไม่เป็นความจริง ที่ฝ่ายกัมพูชาระบุว่า ยึดมั่นในข้อตกตามปฏิญญา ที่ได้ลงนามกันไว้ที่ประเทศมาเลเซีย แต่ในความเป็นจริงทหารกัมพูชาที่อยู่แนวหน้ามีการยั่วยุฝ่ายไทยมาโดยตลอด ฝ่ายไทยวางรั้วลวดหนามสกัดกั้นเพื่อไม่ให้เข้ามาวางทุ่นระเบิด แต่ทหารกัมพูชาก็จะลักลอบขโมยรั้วลวดหนาม ทําเช่นนี้เสมอ จนกระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ทหารไทยได้รับบาดเจ็บถึง 2 คน แต่ทาง รมว.กลาโหมกัมพูชา มาแถลงว่า ไม่มีการยิงตอบโต้
เมื่อถามว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรือ อนุสัญญาออตตาวา ครั้งที่ 22 (22MSP) ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ถ้าจะมีส่วน คือทำให้รวน สร้างภาพ ว่าฝ่ายไทยไปรังแกกัมพูชา เพื่อลดน้ําหนักการประชุม แต่วันนี้มีหลักฐานแล้วว่าทหารไทยถูกยิงถึง 2 คน ทางกัมพูชาจะไม่มีการยิงตอบโต้ได้อย่างไร
ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคง ที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 09.00 น. จากเดิมมีกำหนดการเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง ในเวลา 07.30 น. เพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา (จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์)