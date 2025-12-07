ไทยก้าวใหม่ ชี้แนะ
พักหนี้ - เพิ่มรายได้มา
แก้เศรษฐกิจหลังน้ำท่วม
วิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างหาดใหญ่ ได้สร้างความเสียหายที่ประเมินว่าอาจพุ่งสูงกว่า 5 แสนล้านบาท กระทบทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ภาคการผลิต ตลอดจนรายได้ของครัวเรือนจำนวนมาก เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่เศรษฐกิจไทยกำลังเปราะบางเป็นทุนเดิมจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งแตะระดับ 90% ของ GDP สูงสุดในภูมิภาค ทำให้แรงกระแทกจากภัยพิบัติยิ่งเร่งให้ภาคเศรษฐกิจเสี่ยงชะลอตัวลงต่อเนื่อง หากไม่มีมาตรการเร่งด่วนมารองรับ ผลกระทบอาจลุกลามยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้
นายคเณศ วังส์ไพจิตร หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคไทยก้าวใหม่ กล่าวว่า ความเสียหายจากน้ำท่วมในปีนี้จะยิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจที่อ่อนแรงอยู่แล้วจากปัญหาหนี้ครัวเรือนระดับสูง ซึ่งไทยอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก “หากแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนไม่สำเร็จ เศรษฐกิจจะไม่สามารถฟื้นตัวได้” เขายกกรณีสหรัฐฯ หลังวิกฤต Subprime ปี 2008 และเกาหลีใต้ช่วงปี 2011–2013 ที่เมื่อหนี้ครัวเรือนทะลุ 80% ของ GDP การบริโภคลดลงทันที และเศรษฐกิจไม่สามารถเติบโตเกิน 3%
ทั้งนี้ ทางแก้ที่รัฐบาลต้องทำทันที คือ พักหนี้ 6 เดือนให้กลุ่มรายได้ต่ำ–ปานกลางคืนสภาพคล่องให้คนทำงานคล้ายโมเดลเกาหลีใต้หลังปี 2011 ปรับโครงสร้างดอกเบี้ยทั้งระบบดอกเบี้ย 24–28% ต้องไม่มีประเทศพัฒนาแล้วไม่มีอัตรานี้แล้ว สร้างแผน “รายได้โต X2” สำหรับแรงงาน–คนรุ่นใหม่ ผ่าน AI, digital reskill, อาชีพใหม่ แบบที่สิงคโปร์ทำเพื่อเพิ่มรายได้ประชาชนทั้งประเทศ ลดต้นทุนชีวิตที่กินรายได้ทั้งเดือน ค่าน้ำมัน ไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย
“น้ำท่วมยังลดได้ แต่หนี้ครัวเรือน ดอกเบี้ยไม่เคยลด ถ้าไม่มีมาตรการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย กำลังซื้อในประเทศจะหดตัวลงเรื่อยๆและสุดท้าย เศรษฐกิจประเทศก็หมดโอกาสในการฟื้นตัว หากรัฐบาลไม่ทำตอนนี้ ช่วงต้นปีหน้า จะมีการเลือกตั้งใหญ่ รัฐบาลรักษาการณ์จะไม่กล้าเสี่ยงฉีดยาแรง ยิ่งทำให้เสียโอกาส ต้องรอไปถึงรัฐบาลใหม่ ซึ่งประชาชนรอไม่ได้ “ นายคเณศ กล่าว