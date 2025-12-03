นานา หลอกให้รัก
พฤติกรรมสแกมเมอร์
ถลุงเงินเพื่อนเพื่อใคร!?
นานา ไรบีนา ได้เวลาใช้กรรมแล้ว เมื่อตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. บุกบ้านพักย่านพระโขนง รวบตัวนักแสดงฉาว นานา ไรบีนา หรือชื่อจริง น.ส.ไรบีนา อินทชัย อายุ 45 ปี
โดยตำรวจแจ้งข้อหากู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดที่จะยอมความมิได้
หัวหอกที่นำทัพลุยจัดการกับนานา ก็คือ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ซึ่งเจ็บปวดรวดร้าวสาหัสจากพฤติกรรมเพื่อนรักทรยศ กล้าโกงเพื่อนๆ แก๊ง 7 นางฟ้าที่คบกันมานาน 30 ปีอย่างเลือดเย็น ยอดเงินกระฉูดถึง 400 ล้าน
แม้สมาชิก 7 นางฟ้าอื่นๆ จะไม่ออกตัวชัด แต่การที่นานา ไรบีนา โดนข้อหาฉ้อโกงประชาชน อันหมายถึงมีเจ้าทุกข์รวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ย่อมแปลว่า ทุกคน ร่วมมือกันจัดการนานา ไรบีนา
ซึ่งก็คงเป็นเพราะท่าทีเหนียวหนี้ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ของนานา ไรบีนา ไร้ความจริงใจที่จะรับผิดชอบนั่นเอง เธอเอาแต่ออกมาพูดกลิ้งไปกลิ้งมา แถมเสนอโมเดลขายของใช้หนี้ ซึ่งมันไม่เข้าท่า ไม่มีความเป็นไปได้กับ มูลค่าหนี้ก้อนโตเอาซะเลย
เท่ากับเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้กับเพื่อน ๆ ซึ่งรู้สึกว่าตัวเองกินหญ้า ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จำต้องพึ่งกฎหมายให้ช่วยจัดการขั้นเด็ดขาด
วิธีการของนานา ไรบีนา ที่ชักชวนเพื่อน ๆ มาลงทุน กับคนชื่อ ต. ทั้งที่ ต. ไม่ได้รู้เห็น แล้วนำเงินเพื่อนๆ ไปถลุงกับไลฟ์สไตล์กินหรูอยู่แพง เข้าข่ายผิดทั้งกฎหมายฉ้อโกงประชาชน และผิดทั้งจริยธรรมความเป็นเพื่อน ไม่มีอะไรจะแย่กว่าสิ่งที่ นานาทำอีกแล้ว
ซึ่งนับแต่มีข่าวดารา น. โกงเพื่อนเป็นต้นมา สื่อก็ตามขุดคุ้ยค้นหาสาเหตุ กันอุตลุด เหตุใดดาราที่มีภาพลักษณ์ดี มีความเป็นผู้หญิงเก่ง เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ จึงเล่นบทหักมุมกลายเป็นนางร้ายไปซะได้
ก็ได้ข้อสรุปว่า ด้านมืดของนานา ไรบีนา มีต้นเหตุมาจาก ความหลงสามี มัวเมาแบบโงหัวไม่ขึ้น นับตั้งแต่วันแรกพบ จนวันนี้
เพราะเธอเคยเล่าด้วยความภูมิใจ ว่าคลั่งไคล้ในตัวของนักร้อง แรปเปอร์ เวย์ ไททาเนียม หรือชื่อจริง นายปริญญา อินทชัย ถึงขนาดตามไปดู ไปเชียร์ในทุกคอนเสิร์ต แล้วก็ตามจีบเวย์แบบกัดไม่ปล่อย
จนเวย์ ไททาเนียม ซึ่งเวลานั้น ก็มีสาวๆมากหน้าหลายตาไม่เคยขาด ยอมใจให้กับนานา ไรบีนา โดยตอนคบกัน เวย์มีเงินติดตัวอยู่แค่ 6 แสนบาท ซึ่งถือว่าน้อยมากสำหรับคนซึ่ง กินหรูอยู่แพง บ้าแบรนด์เนมแบบเขา เข้าตำรารสนิยมสูง รายได้ต่ำ
เมื่ออยู่กินเป็นผัวเมียกัน นานา ก็บำเพ็ญตนเป็นเมียสายเปย์ ผัวอยากได้อะไร ขอให้บอก เธอเป็นต้องทูลให้ทุกสิ่งอย่าง
โดยเฉพาะอาณาจักรที่ดินสวนผึ้ง ซึ่งเป็นโปรเจคต์ในฝันของเวย์ ไททาเนียม ฝ่ายเมียคลั่งผัว ก็จัดให้เต็มเหนี่ยว ผุดสิ่งปลูกสร้างหรูหราโน่นนี่นั่น ให้พร้อมสรรพ เอามาอวดออกสื่ออีกต่างหากว่าบานปลายเท่าไรก็ยอม
ซึ่งการเนรมิตโครงการสวนผึ้ง ให้ผัวได้นั่งกระดิกตีนชมวิวอย่างมีสไตล์นี่เอง หลายคนเชื่อว่า เป็นเงินของเพื่อนๆทั้งนั้น ที่เธอหลอกเอามาถม
แม้เมื่อตอนโป๊ะแตก กลายเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ความหลงผัวของนานา ก็ยังมีไม่เสื่อมคลาย พยายามออกมาเคลียร์ว่า ผัวไม่รู้เรื่องการโกงเงินเพื่อน ของตนใดๆทั้งสิ้น แต่ดูเหมือนว่า สังคมจะไม่เชื่อถือคำพูดของเธอ เพราะวงเงินมันไม่ใช่น้อยๆ
ขณะที่เวย์ ไททาเนียมเอง ก็เอาแต่ซุกอยู่หลังฉากแอบอยู่หลังความเรือหายของเมีย แถมยังโพสต์ราวกับเมียตัวเองเป็นเหยื่อ ทั้งที่เมียตระเวนออกไปล่าเหยื่อ เอามาป้อนความหิวความเฟ้อของใคร ที่คนเห็นกันทั้งเมือง
ดูความบ้าคลั่งไร้สติของนานา ไรบีนาแล้ว น่าคิดว่า เธอมีพฤติกรรมเป็นสแกมเมอร์เพื่อใคร?