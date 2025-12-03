สธ.ยืนยันตัวเลขคนตาย
ของจริงพิสูจน์ได้
ห่วงปัญหาสุขภาพจิตพุ่ง
ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่ถูกเพ่งเล็งการทำงานพอสมควร โดยเฉพาะกรณีตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วม อย่างไรก็ตาม ล่าสุด นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยภาคใต้เป็นตัวเลขที่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายและนิติวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วน แต่ก็ยังมีอีกเรื่องที่น่าห่วงกังวลเช่นกัน ภายหลังกรมสุขภาพจิตตรวจพบว่ามีผู้เครียดสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุถึงจำนวนผู้เสียชีวิตเหตุอุทกภัยภาคใต้ว่า ข้อมูลที่แถลงโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้อเท็จจริง ส่วนตู้ที่เห็นมีไว้แยกร่างผู้เสียชีวิต ที่เพิ่งเข้ามาก็จะเป็นตู้กลุ่มหนึ่ง ที่ชันสูตรเสร็จก็น่าจะเป็นตู้อีกกลุ่มนึง ทำให้ดูมีปริมาณตู้จำนวนมาก ทั้งหมดสามารถพิสูจน์ได้ เพราะสุดท้ายก็ต้องออกใบมรณบัตร ส่วนญาติผู้เสียชีวิตก็เป็นพยานได้ หลักฐานการเสียชีวิตก็ต้องออกโดยกรมการปกครอง และมีการชันสูตรอะไรต่างๆ เราก็จะทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นเสียชีวิตเมื่อไหร่จากสาเหตุอะไร อันนี้ก็ไม่ได้กังวล
นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ โดยสรุปข้อมูลวันที่ 2 ธ.ค. รวมทั้งสิ้น 267 คน จำนวนนี้แบ่งเป็น จ.สงขลา เสียชีวิต 229 คน เฉพาะ อ.หาดใหญ่ มีผู้เสียชีวิต 142 คน เพิ่มจากวันที่ 1 ธ.ค.อีก 2 คน โดยส่งศพคืนญาติ 27 ศพและคงเหลือ 115 ศพ ส่วนที่ จ.นครศรีธรรมราช 10 ศพ, ตรัง 3 ศพ, พัทลุง 4 ศพ, สตูล 3 ศพ, ปัตตานี 9 ศพ, ยะลา 5 ศพ และ จ.นราธิวาส 4 ศพ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมเข้าไปในชุมชน ตรวจสอบสุขภาพจิต 7,340 คน ในจำนวนนี้พบเครียดสูง 269 คน เสี่ยงฆ่าตัวตาย 65 คนและส่งต่อ 126 คน
นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยจิตเวชจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเฉพาะการรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมอาการและป้องกันการกำเริบ โดยจากผลการปฏิบัติงานทีม MCATT ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ในพื้นที่ พบว่าประชาชนได้รับการประเมินสุขภาพจิตสะสม 7,340 ราย แบ่งเป็น กลุ่ม A ผู้บาดเจ็บ ญาติผู้เสียชีวิตและผู้สูญหาย 612 ราย, กลุ่ม B ญาติผู้บาดเจ็บ ประชาชนที่ประสบภัย ผู้อพยพ และผู้สูญเสียทรัพย์สิน 6,139 ราย, กลุ่ม C เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและสื่อมวลชน 570 ราย และกลุ่ม D ประชาชนทั่วไปนอกพื้นที่ 19 ราย โดยพบผู้มีภาวะเครียดสูง 269 ราย ผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 65 ราย และส่งต่อการดูแล 126 ราย