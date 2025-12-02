สรุปยอดผู้เสียชีวิต
140 รายไม่ถึงหลักพัน
คุณภาพน้ำมีปัญหา
หลังจากน้ำลดก็เริ่มมีปัญหาใหม่ผุดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการบริหารจัดการและการนับจำนวนร่างผู้เสียชีวิต โดยเรื่องดังกล่าว นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ระบุว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วม หาดใหญ่ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 16.00 น. มีทั้งสิ้น 140 ราย ส่วนอีก 7 จังหวัดที่เหลือได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส ให้ติดตามตรวจสอบและรายงานเข้ามาในระบบต่อไป
สำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบทุกแห่งกลับมาเปิดบริการได้ แต่บางแห่งยังไม่เต็มรูปแบบ ได้เปิดโรงพยาบาลสนามช่วยเพิ่มการดูแลประชาชน รวม 11 แห่ง ได้แก่ 1. สนามบินหาดใหญ่ 2. หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ 3.โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 4.บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 5. โรงพยาบาลรัตภูมิ 6.โรงเรียนเทศบาล 4.วัดคลองเรียน 7. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 8.ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองคลองแห 9.วัดคลองแห 10. โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ และ 11.โรงเรียนนานาชาติเซาท์เทิร์น หาดใหญ่ ให้บริการสะสม 1,423 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยใน 205 ราย ผู้ป่วยนอก 1,038 ราย ส่งต่อ 134 ราย และบริการฟอกไต 46 ราย
ส่วนการดูแลด้านสุขภาพจิต ประเมินสุขภาพจิตสะสม 3,820 ราย พบเครียดสูง 216 ราย เสี่ยงฆ่าตัวตาย 8 ราย โดยทุกรายได้รับการปฐมพยาบาลทางใจและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว
ด้าน นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดสธ. ได้ปฏิเสธกรณีที่พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. กล่าวหามีผู้เสียชีวิตมากกว่าพันราย โดยระบุว่า หากไปดูจากวันแรกที่รับศพ เราไม่ได้ประมาท เรามีการเตรียมการ ให้ไปดูหน้างานที่เตรียมไว้จะมีตู้คอนเทนเนอร์ 7 ตู้ ซึ่งเราไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ไม่อยากให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งวันแรก 85 ร่าง จากนั้นเป็น 110 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ภายใน 4 วัน คิดว่าจะเพิ่มมากที่สุดคือ 2 วันที่แล้ว เพิ่มมาอีก 10 ร่าง จากตัวเลขหากจะเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นหลักหน่วย
“ ส่วนการเสียชีวิต ที่มีสาเหตุอื่น นอกจากจมน้ำนั้น มีคำถามว่า หากเสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมจะรวมด้วยหรือไม่ ก็ต้องไปดูในสำนวนสืบสวนสอบสวน ซึ่งมาจากตำรวจและญาติชี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในรายบุคคลจะมีการระบุชัดเจน และจะมีการรวบรวมและประมวลอีกครั้ง” รองปลัดสธ.กล่าว
พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่และสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ของทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม กระจายลงพื้นที่ กว่า 20 ชุมชน รวมกว่า 1,200 หลังคาเรือน สิ่งที่พบ คือ น้ำประปาบางจุดยังไหลอ่อน และเฝ้าระวังคลอรีนในน้ำประปาไม่พบคลอรีนตกค้าง เช่น ชุมชนริมทางรถไฟหาดใหญ่ คลองเตย และชุมชนรอบสนามกีฬาจิระนคร น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล และตรวจไม่พบคลอรีนตกค้างต่ำกว่าเกณฑ์ 0.2 mg/L พบปริมาณขยะจำนวนมาก และบางพื้นที่ยังมีน้ำขังและซากสัตว์เน่าเปื่อย ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะโรคหลังน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยจึงเร่งแก้ไขคุณภาพน้ำ จัดการขยะในชุมชน และใหเคำแนะนำประชาชนเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างปลอดภัย ได้แก่ การทำความสะอาดก๊อกและถังเก็บน้ำ ตรวจรอยรั่วซึม ปล่อยน้ำขุ่นทิ้ง และต้มน้ำก่อนบริโภค สำหรับการจัดการขยะ กรมอนามัยได้แนะนำให้แยกขยะอินทรีย์ ซากสัตว์ และเศษอาหาร โดยบรรจุถุงดำ โรยปูนขาว และนำไปพักรอรถเก็บ