แสนสิริ ยืนยันชัดเจน
ไม่โดน ก.ล.ต.ตรวจสอบ
ปมครอบงำกิจการ
จากประเด็นที่มีรายงานออกมาว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 7 บริษัท โดยจะมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การรายงานการเปิดเผยข้อมูลการออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ และ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยหนึ่งในนั้นมีบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รวมอยู่ด้วย
ทั้งนี้ ปรากฎว่า ได้มีการออกมาปฏิเสธอย่างเป็นทางการจากบริษัทดังกล่าวแล้ว โดย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ถูกตรวจสอบจาก ก.ล.ต. รวมทั้งไม่ได้รับการติดต่อจาก ก.ล.ต. เพื่อตรวจสอบตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทขอให้ความมั่นใจว่า บริษัททำธุรกรรมอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
บริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สอบถาม และส่งข้อมูลมายังบริษัท