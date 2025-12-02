พบเส้นเงินอดีตผบ.เรือนจำ ไม่สน 'มานพ' ร้องป.ป.ช. กล่าวหากลั่นแกล้ง

พบเส้นเงินอดีตผบ.เรือนจำ
ไม่สน 'มานพ' ร้องป.ป.ช.
กล่าวหากลั่นแกล้งf
กรณีการย้ายนายมานพ อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังจากถูกตรวจสอบว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษจนกลายเป็นคุกVVIP น่าจะลากกันยาวพอสมควร ภายหลังนายมานพ เปิดหน้าสู้กระทรวงยุติธรรม โดยได้ยื่นให้คณะกรรมการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ตรวจสอบว่ามีการกลั่นแกล้งหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า ได้คุยกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้ว และได้สั่งการให้ตรวจสอบอย่างละเอียด เพราะมีการย้ายหลายคนในเรือนจำ อาจทำให้ไม่พอใจ ก็ให้มีการสั่งสอบ ส่วนในรายละเอียดยังต้องรอ
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวอีกว่า ส่วนตัวมองเป็นคำกล่าวอ้างแต่ก็ต้องพิสูจน์ ซึ่งเรื่องนี้ดำเนินการอยู่แล้วซึ่งก็เห็นว่าเขาร้องไปหลายหน่วยแล้วต้องรอผลการตรวจสอบของแต่ละหน่วย โดยในที่นี้ขอยืนยันเราจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
สำหรับความเป็นไปได้ในการพิจารณาให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากราชการเพิ่มเติมนั้น พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า อยู่ที่พยานหลักฐานการกระทำผิด ว่าจะหนักหรือเบา ไม่ถึงกับต้องให้ออกจากราชการทุกคน จะต้องพิจารณาว่าใครทำผิดมากน้อยแค่ไหน และให้ความเป็นธรรมทั้งหมด เพราะบางคนอาจจะมีความผิดที่น้อยมาก หรือบางคนอาจจะไม่มีเลย อย่าง 20 คนที่มีคำสั่งให้โยกย้ายไปอยู่ที่อื่น บางคนก็ไม่ได้ทำ ความผิด แต่ย้ายเพื่อไปทดแทนในส่วนของผู้ที่ย้ายออกเท่านั้น ส่วนเรื่องของการชี้แจงเป็นระเบียบของคณะกรรมการที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยืนยันว่า ส่วนเรื่องเส้นทางการเงินของนายมานพ เรามีหมดแล้ว ซึ่งอยู่ในสำนวนการสอบสวน แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ รวมถึงมีข้อมูลกรณีใบลาชี้แจงการเข้าออกประเทศกี่ครั้งของอดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกัน แต่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสื่อได้