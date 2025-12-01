หาดใหญ่หวังฟื้นทันไฮซีซั่น
รายได้โรงแรมเหลือ 0 บาท
'อนุทิน' เร่งมาตรการกระตุ้น
นอกจากการฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ในแง่ทางกายภาพแล้ว การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับหาดใหญ่ดูเหมือนว่าจะเป็นงานยากมากขึ้นไปอีก ภายหลังภาคธุรกิจท่องเที่ยวออกมายอมรับว่ารายได้ตอนนี้เป็น 0 บาท โดยนายสิทธิพงษ์ สิทธิอัครประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา ระบุว่า น้ำท่วมครั้งนี้ เป็นมหาวิปโยคที่รุนแรงมาก ช่วงเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวประสบภัยและติดค้างที่พักกว่า 10,600 คน มีเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวว่าพบกับความผิดหวังในการบริหารจัดการในการให้การช่วยเหลือ เพราะอดอาหารและน้ำดื่มเป็นเวลา 2-3 วัน ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐไม่ได้ หรือได้ก็เชื่องช้ามากๆ ต่างทยอยเดินทางกลับบ้าน
ทั้งนี้ ได้มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ซึ่งมีองค์กรเครือข่าย คอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ยังตกค้าง พร้อมให้บริการที่พัก หากต้องการกลับบ้านจะมีรถบริการรับและส่ง เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาอย่างน้อยสัก 20% จากรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นศูนย์
ด้านนายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมย่านใจกลางเมืองหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเข้าท่วมถึงชั้นในย่านเศรษฐกิจด้วยนั้น จากข้อมูลพบว่ามีผลกระทบมาก โรงแรมหลายแห่งถูกน้ำท่วม ซึ่งส่วนใหญ่ยอมให้ลูกค้าที่จองล่วงหน้าเข้ามาแล้ว สามารถเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนได้ เป็นความพยายามขอให้เลื่อนแทนการยกเลิกไปเลย เพราะพอเกิดน้ำท่วมแบบนี้ โรงแรมถูกยกเลิกการจองก็เท่ากับสูญเสียรายได้และโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) นี้ ก็หวังว่าจะเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นๆ เท่านั้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลต่อจากนี้ด้วย
นอกจากนี้ อยากให้รัฐบาลวางแผนในการเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจในทุกส่วน ไม่ใช่เฉพาะโรงแรมหรือในภาคท่องเที่ยวอย่างเดียว แต่ดูแลให้ครบ อาทิ หากเป็นโรงแรมก็อยากให้ช่วยเยียวยากลุ่มที่ถูกยกเลิกการจองเข้าพักล่วงหน้าไปเลย เพราะกลุ่มนี้จะเท่ากับเจ้าของกิจการสูญเสียรายได้และโอกาสในธุรกิจไปแล้ว อีกทั้งไม่รู้ว่ายอดการยกเลิกห้องพักจะเพิ่มมากขึ้นอีกหรือไม่
ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลาและภาคธุรกิจ โดยนายกฯ เปิดเผยว่า วันนี้อยู่ในโหมดฟื้นฟู ต้องเร่งช่วยเหลือต่างๆ หน้าที่ของรัฐบาลต้องฟื้นฟู และเยียวยาประชาชน ในเรื่องของการเร่งฟื้นฟูสภาพเมืองสงขชา โดยเฉพาะ อ.หาดใหญ่ ตนได้เร่งบูรณาการทุกภาคส่วน ทหาร ตํารวจ พลเรือน ฝ่ายปกครองระดมทุกสรรพกําลังทั้งหมด หรือเรียกว่าล้างเมือง ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด
นายกฯ กล่าวต่อว่า ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการอนุมัติวงเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ตามการประสบเหตุอุทกภัย หลังคาเรือนละ 9,000 บาท ซึ่งตนได้รับทราบมาว่าจังหวัดสงขลาได้เร่งทําการสํารวจลงทะเบียนแล้ว 5.2 แสนราย ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งโอนเงินให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วเพราะขณะนี้ เงินพร้อมแล้ว สิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัด และฝ่ายปกครองต้องเร่งดำเนินการให้เร็วคือในส่วนของเรื่องบ้านเช่า เพราะยังมีความสับสนระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้เช่าว่าเงินจะไปอยู่ในส่วนไหน ซึ่งผู้เช่าบางรายเช่ากันมานาน จนเอกสารเช่าไม่มี แต่สิ่งที่เป็นหลักฐานชี้ชัดคือ หลักฐานการจ่ายค่าน้ํา ค่าไฟ ดังนั้นเงินเยียวยาจะเป็นของผู้เช่า แต่เงินค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเป็นของเจ้าของบ้าน
นายกฯ กล่าวอีกว่า มาตรการช่วยเหลือประชาชนในส่วนมาตราการ ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ ตนอยากให้เรียกว่า เป็นการให้ยืมมากกว่าการกู้ เนื่องจากไม่มีการคิดดอกเบี้ย ซึ่งการให้ยืมดังกล่าวมี 2 ประเภท คือ การกู้ยังชีพปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน และการกู้ซ่อมแซมบ้านปลอดดอกเบี้ย 1 ปี ซึ่งขณะนี้ตนกำลังต่อรองกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การคลัง ขอให้ยืดเป็น 1 ปีเท่ากัน