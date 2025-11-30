เปิด 4 มาตรการฟื้นฟูเยียวยาวิกฤติน้ำท่วมใต้ ดูแลผู้ประกอบการ GI

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมทีม War Room พาณิชย์ เกาะติดสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด เร่งสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ GI ใน 11 จังหวัดพร้อมเปิดมาตรการช่วยเหลือดูแลหลังน้ำลด มุ่งบรรเทาภาระด้านการเงิน กระตุ้นตลาด ฟื้นฟูแหล่งผลิตสินค้า หวังคืนชีพเศรษฐกิจชุมชน GI ให้กลับมาเดินหน้าได้อย่างมั่นคงโดยเร็ว ตลอดจนขยายระยะเวลาดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการเสียสิทธิในช่วงประสบเหตุอุทกภัย
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคใต้ สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชน ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญ โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวง เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง พร้อมตั้ง War Room ติดตามประเมินสถานการณ์ เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วและแม่นยำ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขานรับนโยบายทันที โดยมอบหมายรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (อาวุธ วงศ์สวัสดิ์) ร่วมทีม War Room กระทรวงพาณิชย์ พร้อมตั้งทีมเฉพาะกิจของกรมฯ ประสานข้อมูลร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอย่างไร้รอยต่อ เพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้า GI 11 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง สตูล นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา กระบี่ ตรัง และปัตตานี ซึ่งมีสินค้า GI ประจำท้องถิ่นรวมกว่า 46 รายการ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าพืชผลทางการเกษตรและอาหาร โดยมีการสำรวจผลกระทบทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณสินค้า ความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูก ข้อจำกัดด้านการขนส่งและช่องทางจำหน่ายสินค้า พร้อมประเมินความเสียหายและความต้องการเร่งด่วนของผู้ประกอบการ GI เพื่อเร่งส่งความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังจากน้ำลด
จากการติดตามประเมินสถานการณ์ พบหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ประกอบการ GI ใน 11 จังหวัด รวมกว่า 108,000 ครัวเรือน โดยเฉพาะ จังหวัดสงขลา กระทบผลผลิต GI ทั้ง 5 รายการของจังหวัดซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหมด ได้แก่ มะม่วงเบาสงขลา ส้มโอหอมควนลัง ส้มจุกจะนะ ไข่ครอบสงขลา และปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา
จังหวัดปัตตานี กระทบผลผลิต GI ทั้ง 3 รายการของจังหวัด ได้แก่ ส้มโอปูโกยะรัง ลูกหยียะรัง และทุเรียนทรายขาว
จังหวัดตรัง กระทบผลผลิต GI ทั้ง 5 รายการของจังหวัด ได้แก่ หมูย่างเมืองตรัง พริกไทยตรัง ข้าวเบายอดม่วงตรัง แตงโมเกาะสุกร และผ้าทอนาหมื่นศรี
จังหวัดพัทลุง กระทบผลผลิต GI 2 รายการ ได้แก่ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง จังหวัดยะลา กระทบผลผลิต GI 1 รายการ ได้แก่ กล้วยหินบันนังสตา
จังหวัดนราธิวาส กระทบผลผลิต GI 2 รายการ ได้แก่ ข้าวหอมกระดังงานราธิวาส และปลากุเลาเค็มตากใบ
จังหวัดสตูล กระทบผลผลิต GI 2 รายการ ได้แก่ จำปาดะสตูล และกระท้อนนาปริกสตูล
สำหรับจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่ ผลผลิต GI ได้รับผลกระทบบางส่วน โดยพื้นที่เหล่านี้ยังต้องเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในพื้นที่ เพื่อฟื้นฟูความเสียหายภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลง โดยวางแนวทางดำเนินการ 4 ด้านหลัก ได้แก่
1) ด้านการบรรเทาภาระด้านเงินทุนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ GI โดยกรมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคาร SME D Bank ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดหามาตรการช่วยเหลือทั้งในรูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือการพักชำระหนี้ให้แก่ผู้ผลิตและประกอบการ GI ซึ่งกรมฯ จะเร่งรวบรวมรายชื่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและประสานกับสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรเพื่อออกแผนช่วยเหลือด้านการเงินโดยละเอียดต่อไป
2) ด้านการกระตุ้นตลาดและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า GI ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อาทิ งาน GI Market จัด Flash Sale ช่วยเกษตรกร GI หลังน้ำท่วม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรและแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าและระบายผลผลิตที่ยังคงคุณภาพมาตรฐาน GI จากพื้นที่ประสบภัย
3) ด้านการฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกหรือแหล่งผลิตสินค้า GI โดยกรมฯ จะบูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) เพื่อลงสำรวจแหล่งผลิตสินค้า GI ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ พร้อมวางกรอบแนวทางฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อปกป้องรักษาพื้นที่แหล่งผลิตสินค้า GI ในระยะยาว
4) ขยายเวลาดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มอีก 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อไม่ให้ผู้ยื่นคำขอเสียสิทธิในช่วงประสบเหตุอุทกภัย
โดยสามารถยื่นหลักฐานและคำขอขยายเวลาต่อกรมฯ ผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุในประกาศกรมฯ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดเหตุอุทกภัย และกรมฯ จะออกหนังสือยืนยันให้ขยายเวลาดำเนินการออกไปได้อีก 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ขยายเวลาดังกล่าว
นางอรมน ย้ำว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง พร้อมผลักดันมาตรการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบในมิติด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเร่งด่วน รวมทั้งจัดหามาตรการเสริมอื่นๆ หากจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนผู้ผลิต GI และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจและคืนรายได้กลับสู่ท้องถิ่นโดยเร็วที่สุด และขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้สถานการณ์ดีขึ้นและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งกรมฯ ยินดีเป็นหน่วยประสานความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยสามารถแจ้งความเดือดร้อนและความต้องการเร่งด่วนมาที่เพจ Facebook กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือโทรสายด่วน 1368 เพื่อกรมฯ จะเร่งติดต่อประสานงานส่งความช่วยเหลือและจัดหามาตรการเยียวยาให้ตรงจุดต่อไป