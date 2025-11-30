1 ธ.ค.'วันเอดส์โลก'AHFร่วมเตรียมพัฒน์ฯจัดกิจกรรม'SELF LOVE - SAFE LOVE (รักตัวเอง คือ รักที่ปลอดภัย)'

มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ Impulse Bangkok และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดกิจกรรมวันเอดส์โลกประจำปี 2025 ภายใต้แนวคิด “SELF LOVE - SAFE LOVE (รักตัวเอง คือ รักที่ปลอดภัย)” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอชไอวีเอดส์ให้แก่เยาวชน ,สร้างค่านิยมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมไปถึงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยุติเอดส์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 700 คน ณ หอประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นายกฤษสยาม อารยะวงค์ไชย ผู้อำนวยการมูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย)(AHF) เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี 565,598 ราย และพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 8,124 ราย สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี เกือบ 50 %ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด (*ข้อมูล ปี 2567) นี่คือเหตุผลที่ AHF ประเทศไทยเชื่อว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวีเอดส์ วิธีการป้องกันการติดเชื้อตลอดจนการเข้ารับการรักษา ควรเริ่มตั้งแต่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึง การมีความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ การตรวจหาการติดเชื้อเมื่อมีความเสี่ยง การไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติ การเคารพสิทธิและความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
AHF เชื่อว่านี่คือการติดกระดุมเม็ดแรกที่สำคัญที่สุด และเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยุติเอดส์ได้โดยการเริ่มที่ตัวของเราเอง
นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กล่าวว่า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพฯ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิสัยทัศน์“มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มีคุณลักษณะเป็นพลโลกและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”
ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 3,990 คน ซึ่งหนึ่งในเป้าประสงค์ของโรงเรียน คือ การบริหารงานจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเอื้อต่อสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาเนื้อหาด้านการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ผู้เรียนให้มากที่สุด จึงเห็นว่า “กิจกรรมวันเอดส์โลกในครั้งนี้” เป็นกิจกรรมที่เข้ามาเสริมหลักสูตรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้อง เกิดความตระหนักในการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ภายในงาน มีกิจกรรมพิเศษในช่วง“คุยเรื่อง Sex แบบ(ไม่)ลับกับคุณหมอ”โดยอาจารย์หมอ ตัวพ่อแห่งรายการชูรักชูรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ มาตอบปัญหาไขข้อข้องใจของวัยรุ่นวัยเรียนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาแบบหมดเปลือก ตามด้วยกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้“Sex Education Game”แบบ Exclusive with ศิลปินวง“YES INDEED”